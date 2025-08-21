Trend Pulse One — это индикатор нового поколения, основанный на усовершенствованной версии Parabolic SAR, дополненной стрелочными сигналами. Его цель — упростить процесс анализа тренда и дать трейдеру чёткие, визуально понятные точки входа и выхода.





Основное отличие от стандартного SAR в том, что Trend Pulse дополняет линии SAR стрелками, сигнализирующими о смене трендового направления. Это делает индикатор удобным для визуального анализа и применения в реальной торговле.





🔹 Как работает индикатор





Линия SAR (Lime):

Отображается как динамическая кривая, указывающая направление текущего тренда.





Если SAR располагается под ценой — рынок в восходящем тренде.





Если SAR располагается над ценой — рынок в нисходящем тренде.





Стрелки на графике:





🟦 Синяя стрелка вверх (BUY): появляется при подтверждённой смене тренда на восходящий.





🔴 Красная стрелка вниз (SELL): появляется при смене тренда на нисходящий.





Алгоритм фильтрации:





Использует динамические значения Step и Maximum, что позволяет адаптироваться к разным рыночным условиям.





Фильтрация ложных сигналов достигается за счёт гибкой настройки параметров.





🔹 Входные параметры





Step (InpSARStep, по умолчанию 0.02):

Определяет скорость отклика SAR.





Чем меньше значение, тем чувствительнее индикатор к ценовым колебаниям.





Чем больше значение, тем плавнее линия и меньше ложных сигналов.





Maximum (InpSARMaximum, по умолчанию 0.2):

Задаёт максимально возможное ускорение.





Увеличение параметра делает индикатор более "агрессивным" в определении разворотов.





Снижение параметра даёт более стабильные и консервативные сигналы.





🔹 Применение в торговле





Вход в сделку:





Покупка: при появлении синей стрелки вверх + SAR располагается ниже цены.





Продажа: при появлении красной стрелки вниз + SAR располагается выше цены.





Выход из сделки:





По обратному сигналу стрелки.





По достижению ближайшего уровня поддержки/сопротивления.





В сочетании с трейлинг-стопом или другими фильтрами.





Совмещение с другими инструментами:





Отлично работает в паре с уровнями Фибоначчи, скользящими средними или свечными моделями.





Может использоваться как основной индикатор для поиска точек входа или как фильтр для стратегии.





🔹 Преимущества Trend Pulse





✅ Простая и наглядная визуализация сигналов.

✅ Совместим со всеми валютными парами, акциями, металлами и криптовалютами.

✅ Работает на любых таймфреймах (от M1 до MN).

✅ Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам.

✅ Универсальность — может использоваться для скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли.

✅ Не перегружает график лишними элементами.





🔹 Рекомендации по использованию





На малых таймфреймах (M1–M15) рекомендуется использовать более низкие значения Step, чтобы не упускать быстрые движения.





На старших таймфреймах (H1–D1) лучше повышать Step и снижать чувствительность к шуму.





Для фильтрации ложных сигналов рекомендуется использовать Trend Pulse в сочетании с индикаторами объёмов или трендовыми осцилляторами (MACD, RSI, Stochastic).





Trend Pulse One — это надёжный стрелочный индикатор, который объединяет в себе трендовую основу Parabolic SAR и наглядные сигналы для входа и выхода. Он помогает трейдерам быстрее ориентироваться в рыночной динамике и принимать взвешенные решения без лишнего анализа.





Это мощный инструмент, позволяющий всегда держать руку на пульсе тренда.