Trend Pulse One
- Индикаторы
- Adolfina Denysenko
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Trend Pulse One — это индикатор нового поколения, основанный на усовершенствованной версии Parabolic SAR, дополненной стрелочными сигналами. Его цель — упростить процесс анализа тренда и дать трейдеру чёткие, визуально понятные точки входа и выхода.
Основное отличие от стандартного SAR в том, что Trend Pulse дополняет линии SAR стрелками, сигнализирующими о смене трендового направления. Это делает индикатор удобным для визуального анализа и применения в реальной торговле.
🔹 Как работает индикатор
Линия SAR (Lime):
Отображается как динамическая кривая, указывающая направление текущего тренда.
Если SAR располагается под ценой — рынок в восходящем тренде.
Если SAR располагается над ценой — рынок в нисходящем тренде.
Стрелки на графике:
🟦 Синяя стрелка вверх (BUY): появляется при подтверждённой смене тренда на восходящий.
🔴 Красная стрелка вниз (SELL): появляется при смене тренда на нисходящий.
Алгоритм фильтрации:
Использует динамические значения Step и Maximum, что позволяет адаптироваться к разным рыночным условиям.
Фильтрация ложных сигналов достигается за счёт гибкой настройки параметров.
🔹 Входные параметры
Step (InpSARStep, по умолчанию 0.02):
Определяет скорость отклика SAR.
Чем меньше значение, тем чувствительнее индикатор к ценовым колебаниям.
Чем больше значение, тем плавнее линия и меньше ложных сигналов.
Maximum (InpSARMaximum, по умолчанию 0.2):
Задаёт максимально возможное ускорение.
Увеличение параметра делает индикатор более "агрессивным" в определении разворотов.
Снижение параметра даёт более стабильные и консервативные сигналы.
🔹 Применение в торговле
Вход в сделку:
Покупка: при появлении синей стрелки вверх + SAR располагается ниже цены.
Продажа: при появлении красной стрелки вниз + SAR располагается выше цены.
Выход из сделки:
По обратному сигналу стрелки.
По достижению ближайшего уровня поддержки/сопротивления.
В сочетании с трейлинг-стопом или другими фильтрами.
Совмещение с другими инструментами:
Отлично работает в паре с уровнями Фибоначчи, скользящими средними или свечными моделями.
Может использоваться как основной индикатор для поиска точек входа или как фильтр для стратегии.
🔹 Преимущества Trend Pulse
✅ Простая и наглядная визуализация сигналов.
✅ Совместим со всеми валютными парами, акциями, металлами и криптовалютами.
✅ Работает на любых таймфреймах (от M1 до MN).
✅ Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам.
✅ Универсальность — может использоваться для скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли.
✅ Не перегружает график лишними элементами.
🔹 Рекомендации по использованию
На малых таймфреймах (M1–M15) рекомендуется использовать более низкие значения Step, чтобы не упускать быстрые движения.
На старших таймфреймах (H1–D1) лучше повышать Step и снижать чувствительность к шуму.
Для фильтрации ложных сигналов рекомендуется использовать Trend Pulse в сочетании с индикаторами объёмов или трендовыми осцилляторами (MACD, RSI, Stochastic).
Trend Pulse One — это надёжный стрелочный индикатор, который объединяет в себе трендовую основу Parabolic SAR и наглядные сигналы для входа и выхода. Он помогает трейдерам быстрее ориентироваться в рыночной динамике и принимать взвешенные решения без лишнего анализа.
Это мощный инструмент, позволяющий всегда держать руку на пульсе тренда.