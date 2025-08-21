Trend Pulse One

Trend Pulse One — это индикатор нового поколения, основанный на усовершенствованной версии Parabolic SAR, дополненной стрелочными сигналами. Его цель — упростить процесс анализа тренда и дать трейдеру чёткие, визуально понятные точки входа и выхода.

Основное отличие от стандартного SAR в том, что Trend Pulse дополняет линии SAR стрелками, сигнализирующими о смене трендового направления. Это делает индикатор удобным для визуального анализа и применения в реальной торговле.

🔹 Как работает индикатор

Линия SAR (Lime):
Отображается как динамическая кривая, указывающая направление текущего тренда.

Если SAR располагается под ценой — рынок в восходящем тренде.

Если SAR располагается над ценой — рынок в нисходящем тренде.

Стрелки на графике:

🟦 Синяя стрелка вверх (BUY): появляется при подтверждённой смене тренда на восходящий.

🔴 Красная стрелка вниз (SELL): появляется при смене тренда на нисходящий.

Алгоритм фильтрации:

Использует динамические значения Step и Maximum, что позволяет адаптироваться к разным рыночным условиям.

Фильтрация ложных сигналов достигается за счёт гибкой настройки параметров.

🔹 Входные параметры

Step (InpSARStep, по умолчанию 0.02):
Определяет скорость отклика SAR.

Чем меньше значение, тем чувствительнее индикатор к ценовым колебаниям.

Чем больше значение, тем плавнее линия и меньше ложных сигналов.

Maximum (InpSARMaximum, по умолчанию 0.2):
Задаёт максимально возможное ускорение.

Увеличение параметра делает индикатор более "агрессивным" в определении разворотов.

Снижение параметра даёт более стабильные и консервативные сигналы.

🔹 Применение в торговле

Вход в сделку:

Покупка: при появлении синей стрелки вверх + SAR располагается ниже цены.

Продажа: при появлении красной стрелки вниз + SAR располагается выше цены.

Выход из сделки:

По обратному сигналу стрелки.

По достижению ближайшего уровня поддержки/сопротивления.

В сочетании с трейлинг-стопом или другими фильтрами.

Совмещение с другими инструментами:

Отлично работает в паре с уровнями Фибоначчи, скользящими средними или свечными моделями.

Может использоваться как основной индикатор для поиска точек входа или как фильтр для стратегии.

🔹 Преимущества Trend Pulse

✅ Простая и наглядная визуализация сигналов.
✅ Совместим со всеми валютными парами, акциями, металлами и криптовалютами.
✅ Работает на любых таймфреймах (от M1 до MN).
✅ Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам.
✅ Универсальность — может использоваться для скальпинга, внутридневной и среднесрочной торговли.
✅ Не перегружает график лишними элементами.

🔹 Рекомендации по использованию

На малых таймфреймах (M1–M15) рекомендуется использовать более низкие значения Step, чтобы не упускать быстрые движения.

На старших таймфреймах (H1–D1) лучше повышать Step и снижать чувствительность к шуму.

Для фильтрации ложных сигналов рекомендуется использовать Trend Pulse в сочетании с индикаторами объёмов или трендовыми осцилляторами (MACD, RSI, Stochastic).

Trend Pulse One — это надёжный стрелочный индикатор, который объединяет в себе трендовую основу Parabolic SAR и наглядные сигналы для входа и выхода. Он помогает трейдерам быстрее ориентироваться в рыночной динамике и принимать взвешенные решения без лишнего анализа.

Это мощный инструмент, позволяющий всегда держать руку на пульсе тренда.
