Продажа сигналов( тенденции и потребности)

Доброго времени суток!  Просмотрел сигналы и увидел такую зависимость, точнее,  ее отсутствие.  Человек может торговать больше 2-х лет и иметь неплохую доходность и у немого может быть всего 10 подписчиков  Другой торгует 3 мес,  и у него 100 человек в подписке.  От чего это зависит?
Dmitriy Ermolaev:
От предпочтений клиентов, а так же возможно реклама на других ресурсах.

А так же например, есть один счет на котором много подписщиков и сумма на счету большая для большинства, открывается ещё один счет с меньшей суммой и часть подписщиков переходит на новый сигнал. 

 
Vladimir Zubov:

Какие обычно предпочтения?  Не скажите? Ну первое предпочтение это деньги зарабатывать))),  а остальные?

Dmitriy Ermolaev:

Остальные - тратить)
 
new-rena:
Остальные - тратить)
))))))
 
Эта ветка и для покупателей сигналов.  Пишите тут чего хотели бы?  Чем недовольны?   
 
Dmitriy Ermolaev:
Обычно всё зависит от доходности. Если кто-то торгует 5 лет с доходностью 5% в месяц, а другой всего три месяца с доходностью 50% в месяц, то у первого будет в подписке 5 человек, а у второго 100 человек. Из первых 5 человек, это в основном более профессиональные инвесторы(подписчики), там где 100 человек - начинающие.
 
Dmitriy Ermolaev:
  Чем недовольны?   
 
Надо вообще смотреть в даль, там где прирост в сотни процентов в месяц, такие сигналы долго не живут.  Ранее уже говорили, что там где 5% в месяц  - инвесторы, люди которые более 5 лет(а может и более) на форе.
 
Сигналы с такой доходность только для того что привлечь подписчиков и снятся, а особенно если еще и ставят цену 50$, на это тоже надо обращать внимание, на цену самого сигнала....
 
Yury Reshetov:

Юрий, на самом деле не только это фуфел, ну и сам стиль торговли.

Если посмотреть на историю, то можно видеть, что торговля без стопов, и после закрытия сделки, через несколько минут снова открывается сделка по той-же паре в том-же направлении, но по более худшей цене, плюс снова отдаётся комиссия. 

При использовании стопа согласен, его может выбить и снова можно сделать перезаход в надежде на отработку сигнала, но без стопа... Зачем закрывать и снова открывать? 

Закрыть первый профит чтоб увеличить баланс, а на следующем аналогичном входе получить просадку, ну как-то не логично идёт торговля, да и вообще, это не торговля. Если нет уверенности в продолжении движения, то можно сделку закрыть и ждать следующий сигнал, если есть уверенность в продолжении движения, то можно перетащить стоп в профитную зону и растить прибыль дальше, при этом не платить лишние комиссионные. Но тут всё наоборот =)

 

 

Тут вывод только один: торговля по интуиции, автор не уверен в ТС, потому что её просто нет.

