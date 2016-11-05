Продажа сигналов( тенденции и потребности)
- Как привлечь подписчиков на свой сигнал?
- Центовые сигналы, что будет с ними?
- Сколько вы готовы платить за подписку с историей торговли более 3 лет и доходностью свыше 20% ежемесячно?
Доброго времени суток! Просмотрел сигналы и увидел такую зависимость, точнее, ее отсутствие. Человек может торговать больше 2-х лет и иметь неплохую доходность и у немого может быть всего 10 подписчиков Другой торгует 3 мес, и у него 100 человек в подписке. От чего это зависит?
От предпочтений клиентов, а так же возможно реклама на других ресурсах.
А так же например, есть один счет на котором много подписщиков и сумма на счету большая для большинства, открывается ещё один счет с меньшей суммой и часть подписщиков переходит на новый сигнал.
Какие обычно предпочтения? Не скажите? Ну первое предпочтение это деньги зарабатывать))), а остальные?
Остальные - тратить)
Юрий, на самом деле не только это фуфел, ну и сам стиль торговли.
Если посмотреть на историю, то можно видеть, что торговля без стопов, и после закрытия сделки, через несколько минут снова открывается сделка по той-же паре в том-же направлении, но по более худшей цене, плюс снова отдаётся комиссия.
При использовании стопа согласен, его может выбить и снова можно сделать перезаход в надежде на отработку сигнала, но без стопа... Зачем закрывать и снова открывать?
Закрыть первый профит чтоб увеличить баланс, а на следующем аналогичном входе получить просадку, ну как-то не логично идёт торговля, да и вообще, это не торговля. Если нет уверенности в продолжении движения, то можно сделку закрыть и ждать следующий сигнал, если есть уверенность в продолжении движения, то можно перетащить стоп в профитную зону и растить прибыль дальше, при этом не платить лишние комиссионные. Но тут всё наоборот =)
Тут вывод только один: торговля по интуиции, автор не уверен в ТС, потому что её просто нет.
