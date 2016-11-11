Советник, который бы открывал ордера и закрывал их в установленное время. Где взять? - страница 2
Вот что у меня.
Вот было сообщение:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Терминал MT5 (64) и Редактор metaeditor (64) перестали запускаться в 64 разрядной Windows Server 2003 R2 Enterpise Edition x64
Renat Fatkhullin, 2016.09.29 16:36К сожалению, Windows 2003 x64 вместе с Windows XP x64 больше не поддерживаем.
Думаю Вам срочно нужно обновляться. Например на Windows 10 x64.
Думаю, что это только часть моей проблемы с загрузкой.
Ведь в такой же ситуации я оказываюсь когда надо обновить Adobe Flash Player. Тоже обновление через веб-инсталлятор. Его надо скачать себе на ПК, потом запустить и он с сервера должен забирать нужные для обновления файлы. Но этого не происходит.
Однако там есть возможность для закачки на ПК в какую-либо папку полного пакета. А уже оттуда я и делаю обновление.
И с МТ4 мне помогли, дали ссылку откуда можно было взять полный пакет. Скачал, установил.Работает.А с помощью веб-инсталлятора никак.
Может быть и МТ5 тоже есть в таком же виде где-нибудь?
А то ведь устанавливать Виндовс 7 или 10 - это тоже самое, что пожар и наводнение.
Система не новая, но работает отлично, а главное работают все программы и обновление. Только ставьте лицензию конечно иначе не на что не жалуйтесь)
