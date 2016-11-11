Советник, который бы открывал ордера и закрывал их в установленное время. Где взять? - страница 2

Вот что у меня.
polpolpol:
Вот что у меня.
  1. Какая версия WIndows у Вас? Это полноценный компьютер или виртуальный хостиг? Операционка полноценная или запущенная в виртуальном боксе?
  2. Все обновления установлены?
 

XP у меня.

Полноценный ПК

Обновления установлены все. SP2 и SP3. Критические обновления, которые были после SP3 установлены тоже.

[Удален]  
ХP c 1го апреля 2014г не обновляется. Какие могут быть свежие обновления ?
 
Вот было сообщение:

 Думаю Вам срочно нужно обновляться. Например на Windows 10 x64.

[Удален]  
У меня нормально работает на Windows 7. Немножечко только позатратнее  по ресурсам, чем Windows XP
 
Думаю, что это только часть моей проблемы с загрузкой.

Ведь в такой же ситуации я оказываюсь когда надо обновить Adobe Flash Player. Тоже обновление через веб-инсталлятор. Его надо скачать себе на ПК, потом запустить и он с сервера должен забирать нужные для обновления файлы. Но этого не происходит.

Однако там есть возможность для закачки на  ПК в какую-либо папку полного пакета. А уже оттуда я и делаю обновление.

И с МТ4 мне помогли, дали ссылку откуда можно было взять полный пакет. Скачал, установил.Работает.А с помощью веб-инсталлятора никак.

Может быть и МТ5 тоже есть в таком же виде где-нибудь?

А то ведь устанавливать Виндовс 7 или 10 - это тоже самое, что пожар и наводнение.


[Удален]  
Зря вы так думаете. Я пропустил много версий Windows и перешел с ХP на Win10 и не жалею, даже наоборот, непонимаю теперь как я мог работать на XP. Про ресурсы это всё сказки, Win 10 работает на том же железе быстрее чем XP.
[Удален]  

Система не новая, но работает отлично, а главное работают все программы и обновление. Только ставьте лицензию конечно иначе не на что не жалуйтесь)

 

 
А попробуйте полностью остановить (выгрузить из памяти) свой антивирус и файервол. И, также, отключить услугу антивирусного контроля на стороне провайдера (если такая услуга есть).
