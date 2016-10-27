Нужна помощь

Может кто подскажет:

в индикаторе по уровням использую такую функцию:

void OnDeinit(const int &reason)

{

   if(reason!=REASON_REMOVE)

   {

      GlobalVariableSet((string)ChartID()+"_"+Symbol()+"ShowAmm", (double)show_amm);

      GlobalVariableSet((string)ChartID()+"_"+Symbol()+"ShowEur", (double)show_eur);

   }

   DelObj(nameRect);

компилируется без ошибок и предупреждений, но в терминале при смене периода выдает ошибку:

 2016.10.27 09:19:54.967 Access violation read to 0x00000003 in 'C:\Users\melnik\AppData\Roaming\MetaTrader 4 - RoboForex\MQL4\indicators\CloseAmmerica.ex4'

кто знает как решить проблему?
 
Dmitry Melnichenko:

Может кто подскажет:

в индикаторе по уровням использую такую функцию:

void OnDeinit(const int &reason)

{

   if(reason!=REASON_REMOVE)

   {

      GlobalVariableSet((string)ChartID()+"_"+Symbol()+"ShowAmm", (double)show_amm);

      GlobalVariableSet((string)ChartID()+"_"+Symbol()+"ShowEur", (double)show_eur);

   }

   DelObj(nameRect);

компилируется без ошибок и предупреждений, но в терминале при смене периода выдает ошибку:

 2016.10.27 09:19:54.967 Access violation read to 0x00000003 in 'C:\Users\melnik\AppData\Roaming\MetaTrader 4 - RoboForex\MQL4\indicators\CloseAmmerica.ex4'

кто знает как решить проблему?
Попробуйте удалить файл CloseAmmerica.ex4, перезапустить терминал и скомпилировать снова. Уточните еще с какими правами у вас запущен терминал. Такая ошибка означает, что вам отказан доступ к ячейки памяти по адресу 0x00000003
 
Попробовал, не помогло. Терминал запускал от имени администратора
 
Dmitry Melnichenko:
Попробовал, не помогло. Терминал запускал от имени администратора

Тогда даже не знаю что и подсказать.

Можно попробовать запускать терминал с ключом portable тогда все ваши пользовательские файлы будут хранится в папке где установлен терминал, а не в C:\Users\melnik\AppData\Roaming\

 

 
Спасибо, не помогло, буду что-то думать!
