Нужна помощь
Может кто подскажет:
в индикаторе по уровням использую такую функцию:
void OnDeinit(const int &reason)
{
if(reason!=REASON_REMOVE)
{
GlobalVariableSet((string)ChartID()+"_"+Symbol()+"ShowAmm", (double)show_amm);
GlobalVariableSet((string)ChartID()+"_"+Symbol()+"ShowEur", (double)show_eur);
}
DelObj(nameRect);
}
компилируется без ошибок и предупреждений, но в терминале при смене периода выдает ошибку:
2016.10.27 09:19:54.967 Access violation read to 0x00000003 in 'C:\Users\melnik\AppData\Roaming\MetaTrader 4 - RoboForex\MQL4\indicators\CloseAmmerica.ex4'
Попробовал, не помогло. Терминал запускал от имени администратора
Тогда даже не знаю что и подсказать.
Можно попробовать запускать терминал с ключом portable тогда все ваши пользовательские файлы будут хранится в папке где установлен терминал, а не в C:\Users\melnik\AppData\Roaming\
