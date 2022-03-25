Какая операционная система лучше для оптимизации советников? Или нет разницы? - страница 2
Я одно время фанател от Arch Linux, на Windows 7 пришлось перейти, когда в Arch Linux начали внедрять systemd и еще что-то, уже не помню, и у меня появились некоторые проблемы.
Тогда я поставил Windows 7, и все проблемы сразу исчезли, еще и преимущества появились ))
А обновляю ОС (Windows 7) я вручную примерно раз в месяц, и читаю, что там обновляется. Если какой-то из hotfix-ов оказался назойливым "Get Windows 10", то не нужно его устанавливать, а нужно просто снять галочку ))
Ну не знаю. Всегда пребывал в убеждении, что с виндой гораздо больше геморрою во всех отношениях, нежели с линуксом, если не брать совсем уж замороченные его разновидности. :) Распараллеливается всё в основном неплохо самой системой, в особо изысканно-параноидальных случаях можно дополнительно настроить компилятор, если употребляются самопальные длл либо внешние приблуды к МТ. Так что ну её к лешему, эту винду с её заморочками. :) Держал её, начиная ещё с вин98, довольно долго вот зачем: был случай (правда, не со мной), когда некий ДЦ накосячил на клиентском счёте и отказался удовлетворять законную претензию на том основании, что МТ был запущен не штатно, т.е. не под виндой. Было это довольно давно, того жуликоватого ДЦ уж нет и в помине, и сейчас, надо думать, никому из нынешних и в голову не придёт столь дурацкая идея. :)
Я кстати не противник Linux, и Windows 10 мне совсем не нравится из-за его назойливости, обновление ОС только автоматическое вроде, еще и выглядит как-то аляповато (про шпионские страсти не буду говорить, и без меня наговорили уже на пол интернета, в основном ерунды). Так что, если так и дальше пойдет в эволюции Windows, придется обратно на Arch Linux вернуться, там контроля над ОС больше и широкое поле для самодеятельности ))Но сейчас у меня на рабочем компе Windows 7, и Linux на виртуалке, он тоже бывает нужен иногда.
Многие говорят, что в некоторых случаях, Linux работает быстрее, чем Windows. А кто-нибудь пробовал сравнивать скорость тестирования и оптимизации советников на разных ОС? Есть ли смысл устанавливать Linux для этого? Любопытно узнать.
лучше (быстрее) будет: Windows 64 bit + MT5 на всех ядрах/потоках + удаленные агенты (локальная сеть, Cloud Network)
так же возможно задействовать вычисления видеокартой (GPU), что тоже ускорит оптимизацию, см тут https://forum.mql4.com/ru/45560
про Linux + эмулятор уже написали выше
Дополню, OpenCL работает только на локальных агентах, в облаке не работает. Это Ринат как-то отвечал на мой вопрос по этому поводу.
значит есть смысл запускать оптимизацию на одном мощном ПК с мощной видеокартой (сам не пробовал, нашел несколько статей, ускорение за счет использования GPU получается в десятки раз)
А для чего? Поставил на ночь, и пусть себе пашет.)) Мощный ПК? - Счас.
Лучшая ОС, это та, которая есть у пользователя.
значит есть смысл запускать оптимизацию на одном мощном ПК с мощной видеокартой (сам не пробовал, нашел несколько статей, ускорение за счет использования GPU получается в десятки раз)
Для GPU надо отдельно постараться и понимать принципы распараллеливания. Я про различные технологии. Как правило, чем больше уровень абстракции - тем меньше выхлоп.
Для начала определитесь руками - как ваш алгоритм может/не может быть распараллелен в принципе?
Многие говорят, что в некоторых случаях, Linux работает быстрее, чем Windows. А кто-нибудь пробовал сравнивать скорость тестирования и оптимизации советников на разных ОС? Есть ли смысл устанавливать Linux для этого? Любопытно узнать.
Вот сборка Linux очень похожа на Windows. Скорость в Wine - не заметил ризницы от работы в Windows. Сборка Российская https://redos.red-soft.ru/base/arm/arm-other/work-in-wine/
Не знаю, почему (сам МТ5 или вайн виноват), но в МТ5 под вайном очень медленные дисковые операции, создание/запись/удаление большого к-ва файлов из MQL5 существенно медленнее, чем из шелл-скрипта.
Медленно происходит поиск файла в большом каталоге, особенно, если такого файла нет.
При необходимости в цикле перебирать файлы, гораздо быстрее работает FileFindFirst - FileFindNext, чем FileIsExist и FileOpen.
Странно видеть тут от "программистов" рассуждения про линукс только для серфинга и для "серверов". Да будет вам известно, что под Linux разработано 99% торговых ботов "не мета трейдер" и для разработки Linux в разы удобнее чем Windows, а про функционал консоли я вообще молчу. Использую Ubuntu не переустанавливая уже 5 год (только обновляя до LTS) и никаких проблем.
По поводу вопроса быстродействия так же странно слышать про влияние "нативности". Wine - это не эмулятор даже судя по названию. Wine - это Windows функции, переписаные и пересобраные под Linux. И разница в скорости работы касается только использования этих самых функций, при этом, не всегда в медленную сторону. Что касаемо тестера - все функции, которые не используют библиотеки Windows выполняются одинаково что на Win что на Lin. На практике, тестер под Lin работает чуть быстрее, но не потому что MT под линь работает лучше, а потому, что под WIn обычно висит куча разного фонового, что поджирает ресурсы процессора. Про "многопоточность и оптимизацию" - тестер MT не работает в многопотоке. Он работает в многопроцессе и ОС никак на распределение не влияет. Количество ядер/потоков определяется так же, как и в Win. Работа же под Win "косметически приятнее" по скольку Win10 дизайн приятнее Win98/XP дизайна под Lin.