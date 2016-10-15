Странная ситуация с историей в Activetrades
Предоставьте такую информацию: версия операционной системы, версия и билд терминала. Для этого перезагрузите терминал и потом вставьте сюда первые три строчки из вкладки терминала "Журнал", должна быть такая информация:
2016.10.15 15:50:11.822 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 3453 / 8077 Mb, HDD: 38164 / 233310 Mb, GMT+02:00
2016.10.15 15:50:11.822 Terminal C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Также нужно название торгового сервера, к которому Вы подключаетесь.
2016.10.15 15:53:15.483 Terminal C:\Users\лорпм\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\FE0E65DDB0B7B40DE125080872C34D61
2016.10.15 15:53:15.483 Terminal Windows 8.1 Single Language (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz, RAM: 1256 / 4010 Mb, HDD: 128115 / 230214 Mb, GMT+04:00
2016.10.15 15:53:15.481 Terminal MetaTrader 5 - ActivTrades x64 build 1455 started (ActivTrades Plc)
Торговый сервер в активе: ActivTrades-Server. Он один у нас.
Если же нужны шлюзы, то
Поясню, такая ситуация была и на более ранних билдах. Такая же ситуация получается и на другом ноутбуке с win10 и на другом стац. компе.
В терминале Метаквот, swissquote такого бага нет.
Торговый счёт демо или реал?
Торговый счет реал.
Tick Chart не работает на евро/долларе. На фунте работает
Вот что я увидел.
Увеличьте масштаб графика - но уже предварительно видно, что истории очень, очень некачественная.
Добавлено:
Вот нормальная история за этот-же период:
никаких разрывов и провалов (это EUSUSD)
https://yadi.sk/i/wrZ_PUDswtUhg
Видео приложил. Там понятнее.
Добрый день коллеги.
Торгую в Activetrades недавно.
Тестировал различных экспертов и каждый раз получалась одна и та же ситуация.
20.05.2016 в 13,00 происходит резкое изменение цены на паре eur/usd, который виден только в режиме "визуализации", на обычном графике пары такого скачка нет.
Прилагаю видео, загруженное на Яндекс.Диск, смотреть можно онлайн.
https://yadi.sk/i/dxa1xRv6wtGHU
Помогите разобраться в чем причина?