Странная ситуация с историей в Activetrades - страница 2

[Удален]  
Karputov Vladimir:
Сдвиньте время ещё на 2 минуты (то есть поставьте 12-57). И вместо переключения таймфрейма можно просто правый клик на графике делать и пункт "Обновить".
пожалуйста: https://yadi.sk/i/lpuVLzMhwtWYh
[Удален]  
Sergey Serdcev:
пожалуйста: https://yadi.sk/i/lpuVLzMhwtWYh
по сути такая же ситуация
[Удален]  

А если быть точнее то вот поминутный скриншот.

 

