Индикаторы: Splash and Shelf
индикатор на график встал, а паттерны не рисует......не работает?
rlubimcev:
индикатор на график встал, а паттерны не рисует......не работает?
Покажите, пожалуйста, содержимое лог-файла после присоединения индикатора к графику.
Для получения лог-файла нужно:
- Открыть окно Терминал.
- Перейти на вкладку "Эксперты".
- В контекстном меню вкладки выбрать пункт "Открыть". Появится окно Проводника.
- В окне Проводника найти файл с названием <текущая дата>. Например, 20161018.log. Его и прислать.
Также обратите внимание на то, что у индикатора есть настроечные параметры, которые могут быть установлены таким образом, что невозможно будет найти ни один паттерн. О том, как правильно настроить индикатор, читайте в статье. Ссылка на нее в конце описания индикатора.
если все правильно сделал, то файл прикрепил.
Файлы:
20161018.log 240 kb
вообщем, изменил в индюке параметр: мин.высота всплеска с 200 до 100 и паттерны нарисовались!
спасибо за помощь!
rlubimcev:Да, для EURUSD, M5 в текущем его состоянии 200 пунктов - многовато. С другой стороны, с параметрами по умолчанию можно использовать индикатор на старших таймфреймах. Например, на Н1 были отличные паттерны на продажу в начале октября.
Что означают белые линии. Красные вниз, синии наверх, а белые? Ложные?
Александр:Пожалуйста, немного подробнее про белые линии (желательно, с рисунком). Дело в том, что по умолчанию в индикаторе нет белого цвета. Таким образом, его могли только Вы сами указать.
Ihor Herasko:Стратегия 1-2-3 тоже самое?
khorosh:Различных стратегий, которые назывались 1-2-3, видел несколько. Из тех, что знаю, ни одна не похожа - все они трендовые. А этот паттерн разворотный. Поэтому нужно сначала посмотреть на правила той стратегии, о которой Вы говорите.
Ihor Herasko:
Ihor Herasko:
Splash and Shelf:
Поиск и отображение разворотного паттерна "Всплеск и полка", описанного в книге "Биржевые секреты" Линдой Рашке.
Автор: Ihor Herasko