Индикаторы: Splash and Shelf

Splash and Shelf:

Поиск и отображение разворотного паттерна "Всплеск и полка", описанного в книге "Биржевые секреты" Линдой Рашке.

Автор: Ihor Herasko

 
индикатор на график встал, а паттерны не рисует......не работает?
 
Покажите, пожалуйста, содержимое лог-файла после присоединения индикатора к графику.

Для получения лог-файла нужно:

  1. Открыть окно Терминал.
  2. Перейти на вкладку "Эксперты".
  3. В контекстном меню вкладки выбрать пункт "Открыть". Появится окно Проводника.
  4. В окне Проводника найти файл с названием <текущая дата>. Например, 20161018.log. Его и прислать.

Также обратите внимание на то, что у индикатора есть настроечные параметры, которые могут быть установлены таким образом, что невозможно будет найти ни один паттерн. О том, как правильно настроить индикатор, читайте в статье. Ссылка на нее в конце описания индикатора.

 
если все правильно сделал, то файл прикрепил.
Файлы:
20161018.log  240 kb
 

вообщем, изменил в индюке параметр: мин.высота всплеска с 200 до 100 и паттерны нарисовались!

спасибо за помощь! 

 
Да, для EURUSD, M5 в текущем его состоянии 200 пунктов - многовато. С другой стороны, с параметрами по умолчанию можно использовать индикатор на старших таймфреймах. Например, на Н1 были отличные паттерны на продажу в начале октября.
 
Что означают белые линии. Красные вниз, синии наверх, а белые? Ложные?
 
Пожалуйста, немного подробнее про белые линии (желательно, с рисунком). Дело в том, что по умолчанию в индикаторе нет белого цвета. Таким образом, его могли только Вы сами указать.
 
Стратегия 1-2-3 тоже самое?
 
Различных стратегий, которые назывались 1-2-3, видел несколько. Из тех, что знаю, ни одна не похожа - все они трендовые. А этот паттерн разворотный. Поэтому нужно сначала посмотреть на правила той стратегии, о которой Вы говорите.
 
Пожалуйста, немного подробнее про белые линии (желательно, с рисунком). Дело в том, что по умолчанию в индикаторе нет белого цвета. Таким образом, его могли только Вы сами указать.
