Индикаторы: Splash and Shelf - страница 2

Новый комментарий
 

Немного порассуждаю с Вашего позволения. Как "волновик" вижу, что Рашке пытается поймать разворот и 1/2 волну в другую сторону. Тогда я бы внес небольшие изменения для уменьшения ложных сигналов. Например участок(на Вашем рисунке) между точками 1 и 2 не должен быть таким большим или полку расположить ниже.

Кроме того ВРЕМЯ тренда вниз(колич. баров) от верхнего фрактала  до точки 1 и время(колич. баров) от точки 1 до точки 2 не должны сильно отличаться. Чаще всего они равны если это разворот, а не продолжение движения. Это уже мои собственные наблюдения. Например здесь, где красная вертикальная полоса. Если Вы посмотрите этот участок на Н4-Н1, то Вы поймете о чем я. Еще один момент. Если цена пробила красную полку вниз, то возврат наверх за полку, это отмена сигнала.


 
Александр:

Не вижу на рисунке белого цвета. Вижу следующие цвета (слева направо по графику):

  1. Синий. Активированный паттерн покупки.
  2. Красный. Активированный паттерн продажи.
  3. Синий. Активированный паттерн покупки.
  4. Розовый. Не активированный паттерн продажи. Видимо, именно его Вы называете белым.
  5. Синий. Активированный паттерн покупки.
 
Александр:

Немного порассуждаю с Вашего позволения. Как "волновик" вижу, что Рашке пытается поймать разворот и 1/2 волну в другую сторону. Тогда я бы внес небольшие изменения для уменьшения ложных сигналов. Например участок(на Вашем рисунке) между точками 1 и 2 не должен быть таким большим или полку расположить ниже.

Участок по оси цен или по оси времени? Если по оси времени, то тут уже ничего не поделаешь - так рынок расставил фракталы. А если Вы говорите о ценах, то это можно отрегулировать параметром "Мин. высота всплеска".

Кроме того ВРЕМЯ тренда вниз(колич. баров) от верхнего фрактала  до точки 1 и время(колич. баров) от точки 1 до точки 2 не должны сильно отличаться.

Верхний фрактал - это точка 4 или фрактал, расположенный слева от точки 1?

 
Ihor Herasko:

Участок по оси цен или по оси времени? Если по оси времени, то тут уже ничего не поделаешь - так рынок расставил фракталы. А если Вы говорите о ценах, то это можно отрегулировать параметром "Мин. высота всплеска".

Верхний фрактал - это точка 4 или фрактал, расположенный слева от точки 1?

1. Участок по оси цен. Попробую отрегулировать.

2. Фрактал расположенный слева от точки 1.

 
Ihor Herasko:

Не вижу на рисунке белого цвета. Вижу следующие цвета (слева направо по графику):

  1. Синий. Активированный паттерн покупки.
  2. Красный. Активированный паттерн продажи.
  3. Синий. Активированный паттерн покупки.
  4. Розовый. Не активированный паттерн продажи. Видимо, именно его Вы называете белым.
  5. Синий. Активированный паттерн покупки.
Да, наверно розовый. Он именно продажи или просто не активированный?
 
Александр:

1. Участок по оси цен. Попробую отрегулировать.

2. Фрактал расположенный слева от точки 1.

1. ОК.

2. Дело в том, что в этом алгоритме не рассматривается история, которая имела место до первого фрактала, образующего паттерн. Этот индикатор, как и большинство других, не претендует на комплексный анализ рынка. Его задача - нахождение паттернов по заданным правилам.

 
Александр:
Да, наверно розовый. Он именно продажи или просто не активированный?

Для активации паттерна необходим пробой полки в соответствующем направлении. До этого момента паттерн может быть зарегистрирован, но еще не дал торговый сигнал. Этот и другие нюансы описаны в статье, ссылка на которую дана под третьим рисунком.

 

Вот же ж индикатор получился. Прогноз выдает 100%-ый: либо вверх, либо вниз )))

График EURUSD, H4, 2017.09.05 16:26 UTC, OANDA DIVISION4, MetaTrader 4, Real

 
Ihor Herasko:

Вот же ж индикатор получился. Прогноз выдает 100%-ый: либо вверх, либо вниз )))

Наверное "флетовый участок". Пока не определились в направлением. А так то интересно - Хто кого (Быки или Мишки)...
 
Флет так Флет.
Файлы:
GBPUSDH1.png  63 kb
123
Новый комментарий