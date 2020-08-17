Индикаторы: Splash and Shelf - страница 2
Немного порассуждаю с Вашего позволения. Как "волновик" вижу, что Рашке пытается поймать разворот и 1/2 волну в другую сторону. Тогда я бы внес небольшие изменения для уменьшения ложных сигналов. Например участок(на Вашем рисунке) между точками 1 и 2 не должен быть таким большим или полку расположить ниже.
Кроме того ВРЕМЯ тренда вниз(колич. баров) от верхнего фрактала до точки 1 и время(колич. баров) от точки 1 до точки 2 не должны сильно отличаться. Чаще всего они равны если это разворот, а не продолжение движения. Это уже мои собственные наблюдения. Например здесь, где красная вертикальная полоса. Если Вы посмотрите этот участок на Н4-Н1, то Вы поймете о чем я. Еще один момент. Если цена пробила красную полку вниз, то возврат наверх за полку, это отмена сигнала.
Участок по оси цен или по оси времени? Если по оси времени, то тут уже ничего не поделаешь - так рынок расставил фракталы. А если Вы говорите о ценах, то это можно отрегулировать параметром "Мин. высота всплеска".
Кроме того ВРЕМЯ тренда вниз(колич. баров) от верхнего фрактала до точки 1 и время(колич. баров) от точки 1 до точки 2 не должны сильно отличаться.
Верхний фрактал - это точка 4 или фрактал, расположенный слева от точки 1?
1. Участок по оси цен. Попробую отрегулировать.
2. Фрактал расположенный слева от точки 1.
1. Участок по оси цен. Попробую отрегулировать.
2. Фрактал расположенный слева от точки 1.
1. ОК.
2. Дело в том, что в этом алгоритме не рассматривается история, которая имела место до первого фрактала, образующего паттерн. Этот индикатор, как и большинство других, не претендует на комплексный анализ рынка. Его задача - нахождение паттернов по заданным правилам.
Да, наверно розовый. Он именно продажи или просто не активированный?
Для активации паттерна необходим пробой полки в соответствующем направлении. До этого момента паттерн может быть зарегистрирован, но еще не дал торговый сигнал. Этот и другие нюансы описаны в статье, ссылка на которую дана под третьим рисунком.
Вот же ж индикатор получился. Прогноз выдает 100%-ый: либо вверх, либо вниз )))
