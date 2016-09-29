Помогите понять-разобраться!!!... - страница 2
ВСё ясно, спасибо... не знал, придется всё в portable переделать...((
главное не забыть в реестре прописать портейбл и для редактора. иначе он будет "смотреть" в папку юзера.
Опа... Это как? У меня всегда, как выражается барабашка, зоопарк терминалов и все в режиме /portable но такого чтобы они смотрели в папку юзера не замечал. У всех свой редактор и все редакторы видят только свои исходники на диске D:
Может ещё подскажите как вообще избавиться от заглядывания в папку юзера МТ5? Ведь обновление приходит туда независимо от режима запуска...
Попутно ещё вопрос, после обновления одного МТ4 при запуске всех остальных они тоже обновляются, а МТ5 обновляется только тот в папку которого загружено обновление. Можно-ли сделать чтобы после обновления одного МТ5 все остальные тоже обновились при очередном запуске?
У всех свой редактор и все редакторы видят только свои исходники на диске D:
у вас фат32 на этом диске?
у вас фат32 на этом диске?
Теперь понятно, я не совсем точно выразился. Это если запускать редактор не через терминал... Для такого запуска у меня ярлык на MetaEditor с /portable, а двойным кликом на исходнике я не пользуюсь по очень простой причине, никогда не угадаешь какой редактор запустится. Ведь никогда не следишь какой запускался последним.
Было-бы очень не плохо если-бы вообще сделали один редактор на весь зоопарк терминалов. Но это, видимо, только мечты несбыточные.
Я видел даже фат16, но это не значит что я не знаю ntfs.
А как это правильно сделать? Если не сложно, опишите, пожалуйста, или ссылку, где описывалось.
сам у себя сделал в реестре в трёх типах - mq4/mq5/mqh:
Теперь редактор смотрит на свою локальную папку при открытии с двойного клика файлов
не видел, чтоб это описывалось.
А не нашли способ назначить редактор "по умолчанию" чтобы независимо от того какой редактор открывался последним, при двойном клике на файл открывался именно назначенный редактор?
У меня сейчас открывается всегда один и тот же редактор.
Помню раньше редакторы, как вы говорите дрались за то, какой был последний. И тот и открывал дальше. И иконки для файлов перерегистрировались после удаления какого то терминала.
А сейчас, в связи с ntfs на диске и то, что редактор/терминал запускается без админских прав - они не меняют реестр. Поэтому всегда открывается тот редактор, который прописан, как видите на скрине, в реестре.
