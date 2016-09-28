Зарабатываю, программируя помимо MQL на - страница 3
зарабатЪваю на андроид.. на mql более 5 лет
и где (если не секрет) получалось более ? или стабильнее, что кстати важнее..
Ничего не умею окромя бейсика.
У нас были уже IBM с процессорами i286 и i386 - вот на них на бейсике программировали, но сначала конечно на тетрадке, а потом на комп переносили.
было дело) . Тогда впервые сделал самообучаемую программу с массивами.
Как тебя зову?
Саша.
А что такое "Саша"?
Это - имя.
А что такое "имя"?
Это -название чего либо?
А что такое -"название чего либо?"
.........
и так до бесконечности.
У нас были уже IBM с процессорами i286 и i386 - вот на них на бейсике программировали, но сначала конечно на тетрадке, а потом на комп переносили.
Ну раз разговор пошел как зарабатываЛИ. На Бейсике в 90-е писал программу для составления кроссвордов. На Синклере! Регулярно кроссворды печатала местная , маленькая газетка. Гонорара хватало на покупку пару книг и магнитных кассет в магазине , в соседнем от редакции доме.
А это круто для Синклера, помню эти машинки ) Я их столько напаял тогда, отличный был заработок.
Сам компьютер представлял собой клавиатуру с платой внутри и наклейками на клавиши. Монитор- телевизор. Дисковод- кассетный магнитофон.
Алгоритм составления кроссвордов был полный перебор слов. 98% кода это ухищрения заставлявшие алгоритм быстрее составлять кроссворд. Один синклер постоянно работал и за сутки выдавал 1-2 приемлемых вариантов.
С тех пор не могу избавится от привычки составлять код с оглядкой на быстродействие в случаях , когда на современных машинах это не актуально.
