Зарабатываю, программируя помимо MQL на - страница 3

Dimitr Trifonov:
зарабатЪваю на андроид.. на mql более 5 лет
и где (если не секрет) получалось более ? или стабильнее, что кстати важнее.
 
Maxim Kuznetsov:
и где (если не секрет) получалось более ? или стабильнее, что кстати важнее..
GOOGLE PLAY  он.
 
Бейсик - это сила!
 
Alexander Ivanov:
 Ничего не умею окромя бейсика. 
В школе, когда еще не было компа, 89-90гг учили бейсик на тетради.
Помню PLOT,  CIRCLE, LINE, REM, FOR , NEXT, GOTO. 
У нас были уже IBM с процессорами i286 и i386 - вот на них на бейсике программировали, но сначала конечно на тетрадке, а потом на комп переносили.
 
Alexandr Saprykin:
У нас были уже IBM с процессорами i286 и i386 - вот на них на бейсике программировали, но сначала конечно на тетрадке, а потом на комп переносили.

было дело) . Тогда впервые сделал самообучаемую программу с массивами.

Как тебя зову?

 Саша.

А что такое "Саша"?

Это - имя.

А что такое "имя"? 

Это -название чего либо? 

А что такое -"название чего либо?"

.........

и так до бесконечности.

 

 

 
Тут же, вроде, коммерческая сторона вопроса обсуждается. Много с этого поимели? :) 
 
Alexandr Saprykin:
У нас были уже IBM с процессорами i286 и i386 - вот на них на бейсике программировали, но сначала конечно на тетрадке, а потом на комп переносили.
Ну раз разговор пошел как зарабатываЛИ.  На Бейсике в 90-е писал программу для составления кроссвордов. На Синклере! Регулярно кроссворды печатала местная , маленькая газетка. Гонорара хватало на покупку пару книг и магнитных кассет в магазине , в соседнем от редакции доме. 
 
Yuri Evseenkov:
Ну раз разговор пошел как зарабатываЛИ.  На Бейсике в 90-е писал программу для составления кроссвордов. На Синклере! Регулярно кроссворды печатала местная , маленькая газетка. Гонорара хватало на покупку пару книг и магнитных кассет в магазине , в соседнем от редакции доме. 
А это круто для Синклера, помню эти машинки ) Я их столько напаял тогда, отличный был заработок.
 
Alexey Volchanskiy:
А это круто для Синклера, помню эти машинки ) Я их столько напаял тогда, отличный был заработок.

Сам компьютер представлял собой клавиатуру с платой внутри и наклейками на клавиши. Монитор- телевизор. Дисковод- кассетный магнитофон.

Алгоритм составления кроссвордов был полный перебор слов. 98% кода это ухищрения заставлявшие алгоритм быстрее составлять кроссворд. Один синклер постоянно работал и за сутки выдавал 1-2 приемлемых вариантов.

С тех пор не могу избавится от привычки составлять код с оглядкой на быстродействие в случаях , когда на современных машинах это не актуально. 

 
Yuri Evseenkov:

Сам компьютер представлял собой клавиатуру с платой внутри и наклейками на клавиши. Монитор- телевизор. Дисковод- кассетный магнитофон.

Алгоритм составления кроссвордов был полный перебор слов. 98% кода это ухищрения заставлявшие алгоритм быстрее составлять кроссворд. Один синклер постоянно работал и за сутки выдавал 1-2 приемлемых вариантов.

С тех пор не могу избавится от привычки составлять код с оглядкой на быстродействие в случаях , когда на современных машинах это не актуально. 

Сейчас это слегка вредная привычка ) Главное - скорость разработки, а оптимизация узких мест уже в самом конце. Работал оптимизатором аудио-видео кодеков на последней работе 2 года, до сих пор тошнит, program for food (
