ложный пробой..... или как маркетмейкеры дурят новичков)) - страница 3
Тут без вариантов цена пойдет вправо. :)
Я скажу, кто в курсе, тот поймет: виртуальная рыночная цена (Р) не реагирует на ложное движения Цены (Ц). Даже во время сильных новостных движений Ц, Р остается неподвижным - это верный признак того, что, Ц вернется на исходную позицию, когда все поймут, что, "новость" была ложной, а знающий заработает на противотренде.
А уровень (синяя горизонталь) видите?
Я вижу синюю линию, как она выставлена и почему ее считают за уровень, мне неизвестно.
И как эту виртуальную цену определить?
Осталось научиться определять, что он ложный )) Вы это умеете? Не на истории, а в рилтайме.
Я умею, но не получается...
Хочешь научу?
Рисуешь уровень и ждёшь когда цена пробьёт его... потом подбрасываешь монету и смотришь. Если орёл значит пробой не ложный или ложный, а если решка то пробой ложный или не ложный... А вот если встанет на ребро, то ты точно угадаешь. Вот и всё.
Беда только в том, что я никак не научусь бросать монету чтобы она вставала на ребро. А так всё нормально работает.:)))
Могу добавить)))
Продолжение тренда. Вот так маркетмейкеры дурят новичков ))))