ложный пробой..... или как маркетмейкеры дурят новичков)) - страница 3

Новый комментарий
 
Я скажу, кто в курсе, тот поймет: виртуальная рыночная цена (Р) не реагирует на ложное движения Цены (Ц). Даже во время сильных новостных движений Ц, Р остается неподвижным - это верный признак того, что, Ц вернется на исходную позицию, когда все поймут, что, "новость" была ложной, а знающий заработает на противотренде, как в случае с левыми и правыми палочками Твикс.
 
Vitalii Ananev:
Тут без вариантов цена пойдет вправо. :)
Вот он, ответ прожженного профессионала!
 
Yousufkhodja Sultonov:
Я скажу, кто в курсе, тот поймет: виртуальная рыночная цена (Р) не реагирует на ложное движения Цены (Ц). Даже во время сильных новостных движений Ц, Р остается неподвижным - это верный признак того, что, Ц вернется на исходную позицию, когда все поймут, что, "новость" была ложной, а знающий заработает на противотренде.
И как эту виртуальную цену определить?
 
khorosh:
А уровень (синяя горизонталь) видите?
Я вижу синюю линию, как она выставлена и почему ее считают за уровень, мне неизвестно.
 
Alexey Volchanskiy:
Я вижу синюю линию, как она выставлена и почему ее считают за уровень, мне неизвестно.
Вблизи этой линии находится скопление цен открытия и закрытия свечей.
 
Alexey Volchanskiy:
И как эту виртуальную цену определить?
Спросите у khorosh .
 
Alexey Volchanskiy:
Осталось научиться определять, что он ложный )) Вы это умеете? Не на истории, а в рилтайме.

Я умею, но не получается...

Хочешь научу?

Рисуешь уровень и ждёшь когда цена пробьёт его... потом подбрасываешь монету и смотришь. Если орёл значит пробой не ложный или ложный, а если решка то пробой ложный или не ложный... А вот если встанет на ребро, то ты точно угадаешь. Вот и всё.

Беда только в том, что я никак не научусь бросать монету чтобы она вставала на ребро. А так всё нормально работает.:)))

 
Andrey:
Могу добавить)))
Тут надо бы и на младший ТФ посмотреть, и на более глобальную картину. Но если судить по тому, что видно, я бы решил, что цена после небольшого отката пойдёт вверх. Однако, если цена последовательно пробьёт вниз верхнюю поддержку канала, уровень предыдущего хая, а затем нижнюю поддержку канала, то надо фиксить убыток (закрывать позицию на бай), и разворачиваться вниз.
 
Andrey:
Продолжение тренда. Вот так  маркетмейкеры дурят новичков ))))
 
Andrey:
Ну и какая мораль: всегда должен быть альтернативный сценарий действий. :)
1234
Новый комментарий