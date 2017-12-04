ложный пробой..... или как маркетмейкеры дурят новичков))
Maga79:Огромные кучи денег точно работают. :) Инфа 100%. А на счёт паттернов - это как повезёт. :)
кто знает паттерны вообще работают или работают только огромные кучи денег на рынке!?
<картинка с нецензурной лексикой удалена>
BlackTomcat:работает паттерн "огромная куча денег" :-)
Огромные кучи денег точно работают. :) Инфа 100%. А на счёт паттернов - это как повезёт. :)
Огромные кучи денег точно работают. :) Инфа 100%. А на счёт паттернов - это как повезёт. :)
Maga79:Паттерны отлично работают только на истории, да и то в специально выбранных местах.
кто знает паттерны вообще работают или работают только огромные кучи денег на рынке!?
Ложный пробой можно использовать при работе по уровням. После ложного пробоя входим в противоположном направлении.
khorosh:Осталось научиться определять, что он ложный )) Вы это умеете? Не на истории, а в рилтайме.
Ложный пробой можно использовать при работе по уровням. После ложного пробоя входим в противоположном направлении.
Ложный пробой можно использовать при работе по уровням. После ложного пробоя входим в противоположном направлении.
Alexey Volchanskiy:Если цена после пробоя вернулась к уровню, а потом пошла в другую сторону, значит пробой был ложный. Перед сильным движением цена часто делает такой финт.
Осталось научиться определять, что он ложный )) Вы это умеете? Не на истории, а в рилтайме.
Осталось научиться определять, что он ложный )) Вы это умеете? Не на истории, а в рилтайме.
Ложный пробой бывает и такой. Как вы думаете куда цена пойдет дальше????
Файлы:
khorosh:
Если цена после пробоя вернулась к уровню, а потом пошла в другую сторону, значит пробой был ложный. Перед сильным движением цена часто делает такой финт.
Если цена после пробоя вернулась к уровню, а потом пошла в другую сторону, значит пробой был ложный. Перед сильным движением цена часто делает такой финт.
Вот пример:
Andrey:Во- первых уровень не показан, а во -вторых такие резкие движения бывают во время новостей и лучше такие моменты пропускать.
Ложный пробой бывает и такой. Как вы думаете куда цена пойдет дальше????
Ложный пробой бывает и такой. Как вы думаете куда цена пойдет дальше????
khorosh:А что предыдущих баров не достаточно чтобы определить уровень??
Во- первых уровень не показан, а во -вторых такие резкие движения бывают во время новостей и лучше такие моменты пропускать.
Во- первых уровень не показан, а во -вторых такие резкие движения бывают во время новостей и лучше такие моменты пропускать.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кто знает паттерны вообще работают или работают только огромные кучи денег на рынке!?
<картинка с нецензурной лексикой удалена>