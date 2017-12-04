ложный пробой..... или как маркетмейкеры дурят новичков))

кто знает паттерны вообще работают или работают только огромные кучи денег на рынке!?

<картинка с нецензурной лексикой удалена> 

 
Огромные кучи денег точно работают. :) Инфа 100%. А на счёт паттернов - это как повезёт. :)
 
работает паттерн "огромная куча денег" :-)
 
Паттерны отлично работают только на истории, да и то в специально выбранных местах.
 
Ложный пробой можно использовать при работе по уровням. После ложного пробоя входим в противоположном направлении.
 
Осталось научиться определять, что он ложный )) Вы это умеете? Не на истории, а в рилтайме.
 
Если цена после пробоя вернулась к уровню, а потом пошла в другую сторону, значит пробой был ложный. Перед сильным движением цена часто делает такой финт.
 
Ложный пробой бывает и такой. Как вы думаете куда цена пойдет дальше????
 
Вот пример:

 

 
Во- первых уровень не показан, а во -вторых такие резкие движения бывают во время новостей и лучше такие моменты пропускать.
 
А что предыдущих баров не достаточно чтобы определить уровень??
