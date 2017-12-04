ложный пробой..... или как маркетмейкеры дурят новичков)) - страница 4

BlackTomcat:
Ну и какая мораль: всегда должен быть альтернативный сценарий действий. :)
Мораль! В название темы автора!)))) 
 
AndreyПродолжение тренда.

Я не угадал направление и в этом нет ничего страшного. Допустим, я сделал бай, теперь надо думать, как выпутываться из этой ситуации. Точнее, каков будет алгоритм для робота.
 
Alexey Volchanskiy:
Если вы не угадываете направление и входите в сделку. Значит вы получаете убыток. А это не есть хорошо. Роботу я не доверяю. Поэтому посоветовать не чего не могу. Меня больше привлекает ручная торговля.
 
Andrey:
Вообще, в реале я бы в такой ситуации, как на скриншоте, просто подождал бы и ничего не открывал. Но задача была - угадать здесь и сейчас ))
 
Vitaly Muzichenko:
Вверх пойдёт, тут без вариантов. Ложный пробой определяется как два пальца об асфальт в 90-95% случаев.

Интересно, Виталий, как Вы определяете, что имеет место ложный пробой ? Лично я определяю следующим образом. На графике мы видим ложный пробой - это случай А. И реальный пробой - случай Б:

Я распознаю ложный пробой и "не ложный" с помощью MACD со стандартными параметрами. В MACD я выставляю два уровня: плюс и минус 4 старых пункта. Если значения столбиков диаграммы находятся внутри диапазона ±4 пп, то это флет. Теперь посмотрим на случай А на графике: точке А соответствует флет в нашем понимании MACD, значит в точке А имеем ложный пробой. В точке Б - значение MACD вышло за ±4 пп, значит имеем "не ложный" пробой. Эту зависимость я проверял с помощью написанного мной советника. Эта зависимость позволяет во многих случаях (примерно, 80%) отфильтровать ложный пробой, но не всегда. Виталий, а Вы как определяете, что имеет место ложный пробой ?


 

Нет ничего проще, чем определить, что пробой ложный.

Если Ваш стоп сработал, - пробой однозначно ложный)

 
Dmitriy Skub:

если конечно он был

 
Victor Ziborov:

У вас пробой какого уровня? Хая предыдущего дня что ли?
 
khorosh:
Да. Пробой или хая вчерашнего дня, или лоу вчерашнего дня. Обычно, именно так ставят задачу про "ложный пробой". Я думаю, именно это имел ввиду автор этой ветки.

