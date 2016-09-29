Новый индикатор побарного анализа - страница 2
некоторые части кода ... инновационные в плане стандартного программирования
Странности какие-то начинаются. По моей памяти раньше вполне можно было выкладывать скомпилированные собственные продукты на потрогать руками и обсудить. Даже если потом по итогам этого обсуждения человек сделает более крутой продукт для Маркета - что в этом плохого?
Покажите, где в правилах сайта написано, что нельзя выкладывать свои ex4?
Они глупцы, сами хоронят свой форум. Конечно это не с проста, но они больше потеряют чем выиграют...
Не надоело ещё? Посмотрите, хотя бы на все темы, которые Вы создали - Вам помогали, просто помогали, Вам писали открытый код.
Вы так говорите как будто я чего то добиваюсь, ну нельзя и нельзя! Мне хуже не стало, я просто поддерживаю беседу.
Скидываю не ради признания, а так, вдруг кому пригодится. Продолжаю работать над созданием своей системы, но пока ни чего полезного для себя не изобрел! Вчера реализовал очередную идею, индикатор "светофор" для любителей VSA и побарного анализа может вполне пригодится.
Принцип работы (в виде гистограммы)
Индикатор вполне может быть удобен для отслеживания маркет-мейкеров по объему тиков с более длинным путем.
Индикатор работает с живыми тиками поэтому не работает на истории, но заточен под тестер, поэтому если есть желание проверяйте (для работы выше М5 меняйте минимум и максимум окна индикатора). Короче спасибо за внимание, будут вопросы, пишите...
Положьте в маркет бесплатно. К маркету уже привыкли, индикатор будет доступен и в платформе для скачивания.
Никто не хоронит ничего.
Через некоторое время эта ветка уже уйдет в историю и индикатор накроется пылью, в отличии от маркета и МТ.
Весьма странно, что скомпилированный файл удалили. Возможно наличие вредоносных компонентов в нем? Это вопрос безопасности?
Обоснование удаления "отсутствие открытого кода" звучит странно, мне казалось, что форум сделан не только для программирования и программистов, а для алготрейдинга и важней идеи, а не код её реализации.
То есть по вашему успешные компании тоже должны делиться секретами своего успеха? Тогда им всем скоро пи_дец... Форум создан чтобы люди обменивались информацией, а выкладывать ли всю подноготную это уже дело каждого.
А насчет форума. Если он начал запрещать подобные вещи, то и ему скоро пи_дец...
Покажите, где в правилах сайта написано, что нельзя выкладывать свои ex4?