Новый индикатор побарного анализа - страница 2

uniface:

некоторые части кода ... инновационные в плане стандартного программирования

 
o_O:
Да ради бога, убеждать ни кого не стану.
 

Странности какие-то начинаются. По моей памяти раньше вполне можно было выкладывать скомпилированные собственные продукты на потрогать руками и обсудить. Даже если потом по итогам этого обсуждения человек сделает более крутой продукт для Маркета - что в этом плохого?

Покажите, где в правилах сайта написано, что нельзя выкладывать свои ex4?

 
Они глупцы, сами хоронят свой форум. Конечно это не с проста, но они больше потеряют чем выиграют...
 
Не надоело ещё? Посмотрите, хотя бы на все темы, которые Вы создали - Вам помогали, просто помогали, Вам писали открытый код. 
 
Вы так говорите как будто я чего то добиваюсь, ну нельзя и  нельзя! Мне хуже не стало, я просто поддерживаю беседу.

uniface:

Скидываю не ради признания, а так, вдруг кому пригодится. Продолжаю работать над созданием своей системы, но пока ни чего полезного для себя не изобрел! Вчера реализовал очередную идею, индикатор "светофор" для любителей VSA и побарного анализа может вполне пригодится.

Принцип работы (в виде гистограммы)

  • Желтая линия выше ноля регистрирует бычьи тики размером ниже 3 пунктов
  • Зеленая линия выше ноля регистрирует бычьи тики размером больше 3 пунктов
  • Желтая линия ниже ноля регистрирует медвежьи тики размером ниже 3 пунктов
  • Красная линия ниже ноля регистрирует медвежьи тики размером больше 3 пунктов

Индикатор вполне может быть удобен для отслеживания  маркет-мейкеров по объему тиков с более длинным путем.

Индикатор работает с живыми тиками поэтому не работает на истории, но заточен под тестер, поэтому если есть желание проверяйте (для работы выше М5 меняйте минимум и максимум окна индикатора). Короче спасибо за внимание, будут вопросы, пишите...

 

Положьте в маркет бесплатно. К маркету уже привыкли, индикатор будет доступен и в платформе для скачивания.

Никто не хоронит ничего.

Через некоторое время эта ветка уже уйдет в историю и индикатор накроется пылью, в отличии от маркета и МТ.

 

Весьма странно, что скомпилированный файл удалили. Возможно наличие вредоносных компонентов в нем? Это вопрос безопасности?

Обоснование удаления "отсутствие открытого кода" звучит странно, мне казалось, что форум сделан не только для программирования и программистов, а для алготрейдинга и важней идеи, а не код её реализации. 

 
uniface:

То есть по вашему успешные компании тоже должны делиться секретами своего успеха? Тогда им всем скоро пи_дец... Форум создан чтобы люди обменивались информацией, а выкладывать ли всю подноготную это уже дело каждого.

А насчет форума. Если он начал запрещать подобные вещи, то и ему скоро пи_дец... 

Вот в том то и дело - форум для обмена информацией, а не демонстрации типа "смотри как я могу"
 
Stanislav Korotky:

Покажите, где в правилах сайта написано, что нельзя выкладывать свои ex4?

Но там (в правилах) найдется что-нибудь про рекламу. ex4 это не более чем реклама, и совсем не тема для обсуждения.
