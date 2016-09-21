Копирование сделок с тестера

[Удален]  

Есть советник. Сделки длятся от 5 минут, от спреда не зависит, от проскальзывания тоже. На реал счете сливает.

Проанализировав сделки увидел, что они очень сильно отличаются.

Выкидывая очередной такой советник. Вдруг возникла идея, что если копировать сделки с тестера стратегий на реальный счет?

Как вы думаете удаться ли обмануть систему?

[Удален]  

не поможет, однозначно.

предполагаю, что котир с реала копируется на демо.

вникли?

то есть тестер в любом случае получится ведомым а не ведущим, т.к. котир в него поступит с реала.

ну и ниже пост, тоже по существу

 
Нет возможности тестировать текущий день в тестере. Такое вот ограничение.
[Удален]  
BlackTomcat:
Вот тут идея обломилась. Не специально ли это?)
 
Возможность тестирования есть но только до реального времени.То есть если тестируете в 2 часа дня,то тестер результаты покажет до 2 часов дня.Это если советник не из маркета.
 
Нее, это фантастика)
Проще понять в чем разница сделок в тестере и н реале. 
 
stsmotor:
Возможность тестирования есть но только до реального времени.То есть если тестируете в 2 часа дня,то тестер результаты покажет до 2 часов дня.Это если советник не из маркета.
BlackTomcat:
Нет возможности тестировать текущий день в тестере. Такое вот ограничение.

в МТ4 тестировать текущий день можно.

 

 
встройте в советник свой тестер. Реализация зависит от стратегии. 
[Удален]  
выбросите советник, это скорее всего тестерный грааль
забавы ради попробуйте протестировать этот советник за сегодняшний день в момент открытия очередной сделки - увидите что он открывается в том же направлении что и на реале.
 
Вот технологии дошли! С тестера копировать сделки на реал... это же фантастика!
12
