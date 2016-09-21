Копирование сделок с тестера
не поможет, однозначно.
предполагаю, что котир с реала копируется на демо.
вникли?
то есть тестер в любом случае получится ведомым а не ведущим, т.к. котир в него поступит с реала.
ну и ниже пост, тоже по существу
Anton Zverev:Нет возможности тестировать текущий день в тестере. Такое вот ограничение.
Есть советник. Сделки длятся от 5 минут, от спреда не зависит, от проскальзывания тоже. На реал счете сливает.
Проанализировав сделки увидел, что они очень сильно отличаются.
Выкидывая очередной такой советник. Вдруг возникла идея, что если копировать сделки с тестера стратегий на реальный счет?
Как вы думаете удаться ли обмануть систему?
BlackTomcat:Вот тут идея обломилась. Не специально ли это?)
Возможность тестирования есть но только до реального времени.То есть если тестируете в 2 часа дня,то тестер результаты покажет до 2 часов дня.Это если советник не из маркета.
Нее, это фантастика)
Проще понять в чем разница сделок в тестере и н реале.
stsmotor:Вот тема недавно поднималась и обсуждалась. Там же есть ответ Разработчиков.
https://www.mql5.com/ru/forum/95301
встройте в советник свой тестер. Реализация зависит от стратегии.
выбросите советник, это скорее всего тестерный грааль.
забавы ради попробуйте протестировать этот советник за сегодняшний день в момент открытия очередной сделки - увидите что он открывается в том же направлении что и на реале.
Вот технологии дошли! С тестера копировать сделки на реал... это же фантастика!
