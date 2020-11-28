Помогу вылезти из просадки - страница 3
опасный он человек)
Да этот чувачёк уже притих. Да и сервис где он хотел бабло подымать лажовый. недавно там подставные трейдеры (топ трейдеры) слили порядка 7000000$ подписчиков (инвесторв) там отслеживают коменты по форумам и в итоге если что не так банят твой ак вычисляя его по IP на форуме и регистрации у брокера. Меня уже заблокировали из за негативного отзыва на одном из форумов.
это как?
вспомнилась одна история с "гуру" трейдинга:
Было это давно когда еще по глупости делала без передплаты || заказа на фрилансе + подешевке. Появился в начале декабря заказчик который хотел перевести индюк с мт4 на мт5 (или наоборот, не помню), но говорил что оплатить сможет после 20-го числа *внимание* - 10$. Я согласилась, он как раз так и оплатил. Потом начал рассказывать что как они круто подняли с 8тис. до 20тис за 3 дня и не желаю ли я стать инвестором. На вопрос, что мол покажите вашу статистику торговли - кинул ссылку на картинку *в одноклассниках!* на историю с 5-10 ордеров. Статистика так статистика. В начале января обратно такая же история - аналогичный заказ от него. Делаю - а он пропадает. Тут уже 20+ января, а оплаты нет. Рассказала мужу, а он и выдал - "зарплату то в январе задерживают часто". И точно, немного позже оплатил. Все говорил что это брокер плохой его 20тис все не переводил...
Прочитал полностью всю ветку. Попадались разные ответы, но в основном все грамотные. Ну в общем грамотно рассуждать мы все горазды, да вот что бы сдвинуться с мертвой точки, нужны действия.
Выйти с просадки можно при условии что это длительный процесс, и один из самых важных моментов, должен быть запас по средствам для того что бы можно было открыть плюс три ордера по минимальному лоту,тогда еще гарантированный выход в плюс. Если же средств нет для дополнительного открытия ордеров, то увеличится просадка, но все равно вывести можно. Любая система работает, вопрос в том на сколько ею пользуются.
Когда я разрабатывал стратегию свою, то первым вопросом стоял выход с просадки. После того как добился того что начал выходить с просадки, на ее алгоритме уже закончил стратегию, и ею пользуюсь. За это время возникла целая философия трейдинга, в пору книгу начать писать.
Вот истинные мастера выхода из просадки. Смотрите и учитесь!!!