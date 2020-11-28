Помогу вылезти из просадки - страница 3

Чёта лохоразводок развелось... совсем лопоухий л*х пошёл, скоро скальпы хомячков подешевеют нереально...
 
Этот красавец ещё один счёт слил, в этот раз уже 180$ Растёт чувак то всё по 3-6$ сливал а тут за 3 дня сразу 180$ умудрился слить :-)
 
На правах рекламы - помогу залезть в просадку
 
На правах рекламы - помогу залезть в просадку
Очень востребованная услуга 
 
опасный он человек)

Да этот чувачёк уже притих. Да и сервис где он хотел бабло подымать лажовый. недавно там подставные трейдеры (топ трейдеры) слили порядка 7000000$ подписчиков (инвесторв) там отслеживают коменты по форумам и в итоге если что не так банят твой ак вычисляя его по IP на форуме и регистрации у брокера. Меня уже заблокировали из за негативного отзыва на одном из форумов.

 

это как?

 

вспомнилась одна история с "гуру" трейдинга: 

Было это давно когда еще по глупости делала без передплаты  || заказа на фрилансе + подешевке. Появился в начале декабря заказчик который хотел перевести индюк с мт4 на мт5 (или наоборот, не помню), но говорил что оплатить сможет после 20-го числа *внимание* - 10$. Я согласилась, он как раз так и оплатил.  Потом начал рассказывать что как они круто подняли с 8тис. до 20тис за 3 дня и не желаю ли я стать инвестором. На вопрос, что мол покажите вашу статистику торговли - кинул ссылку на картинку *в одноклассниках!* на историю с 5-10 ордеров. Статистика так статистика. В начале января обратно такая же история - аналогичный заказ от него. Делаю - а он пропадает. Тут уже 20+ января, а оплаты нет. Рассказала мужу, а он и выдал - "зарплату  то в январе задерживают часто". И точно, немного позже оплатил. Все говорил что это брокер плохой его 20тис все не переводил... 

 
Кстати. Идея возникла.
К примеру вы залезли в просадку в 70 и более %, надежды уже вылезти из нее нет, ну все, на гране слива и потерять все 100%, то есть уже не надеетесь на выход из просадки. И тут можно уже начать поиск человека,  который хоть какое то понятие имеет о том какие есть варианты выхода из просадки и передаете ему доступ к счету и надеетесь что он сумеет выйти из нее. Если ему это удается,  вознаграждаете. Ему смысла как понимаете сливать вас нет. 
А если вы залезли в просадку и уже закрыв позиции, потеряли свои деньги, или собираетесь закрыть все сделки в просадке и начать сначала,  по тихоньку, то забудьте про все что можно делать выше.
 

Прочитал полностью всю ветку. Попадались разные ответы, но в основном все грамотные. Ну в общем грамотно рассуждать мы все горазды, да вот что бы сдвинуться с мертвой точки, нужны действия.

Выйти с просадки можно при условии что это длительный процесс, и один из самых важных моментов, должен быть запас по средствам для того что бы можно было открыть плюс три ордера по минимальному лоту,тогда еще гарантированный выход в плюс. Если же средств нет для дополнительного открытия ордеров, то увеличится просадка, но все равно вывести можно. Любая система работает, вопрос в том на сколько ею пользуются.

Когда я разрабатывал стратегию свою, то первым вопросом стоял выход с просадки. После того как добился того что начал выходить с просадки, на ее алгоритме уже закончил стратегию, и ею пользуюсь. За это время возникла целая философия трейдинга, в пору книгу начать писать.

 

Вот истинные мастера выхода из просадки. Смотрите и учитесь!!!


