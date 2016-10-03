Кто какими способами зарабатывает на финансовых рынках и всем, что с ними связано?! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Самое смешное ничего не меняется при увеличении тейка и профита. В первом примере стоп и тейк был примерно 14 пипсов на 4 знаке и первое что в голову приходит это слив от слишком малых стопов и тейков, но тоже самое происходит при увеличении последних.
...
Свой ТИП (Т рейдинг+И нвестиции+П артнёрство) выстраиваю по Большому Алгоритму (блок приумножения+блок сохранения).
Итак,
Самое смешное ничего не меняется при увеличении тейка и профита. В первом примере стоп и тейк был примерно 14 пипсов на 4 знаке и первое что в голову приходит это слив от слишком малых стопов и тейков, но тоже самое происходит при увеличении последних.
Ну так еслиб любую убыточную систему можно было бы перевернуть... тут бы все миллионерами уже были наверно :) Берем любой код из кодбазы, переворачиваем сигналы и вуаля.. :)
Многое зависит от логики советника в моем случае тейк равен стопу так что при перевороте должна быть зеркальная прибыль вместо убытка.
Ну так еслиб любую убыточную систему можно было бы перевернуть... тут бы все миллионерами уже были наверно :) Берем любой код из кодбазы, переворачиваем сигналы и вуаля.. :)
Не в этом дело спред или комиссия убивает евреев а не алгоритмы. Вот только что сову за 5 минут сделал на статистике, как она торгует со спредом в 1 и 20 пунктов на 5 знаке. С начала 2016 года без использования плечей пол депозита нету.
Не в этом дело спред или комиссия убивает евреев а не алгоритмы. Вот только что сову за 5 минут сделал на статистике, как она торгует со спредом в 1 и 20 пунктов на 5 знаке. С начала 2016 года без использования плечей пол депозита нету.
Любая система со стопом менее 1/2 сливает, если не сейчас то немного позже, ну а если не сольёт, то ничего не заработает. Я уже где-то писал и выкладывал скрины советника, где стоп к профиту 1/6, и он зарабатывал, входов правда мало, нужен большой депозит чтоб заработок был ощутимым.
Логика была простая, стоп был динамический и не более 10пп, если стоп более 10пп - сделку не открываем. Пробовал ставить бОльший стоп, шёл неимоверный слив, а если увеличить профит, то прибыль больше не была, оптимально было профит ~50-60пп.
Ну а так вообще если торгую автоматом, то только сеточником, если руками - только уровни на голом графике и ничего более, уровни строю скриптом который мне написал замечательный форумчанин khorosh, после построения уровней немного правлю руками и вперёд.
До вечера.
Любая система со стопом менее 1/2 сливает, если не сейчас то немного позже, ну а если не сольёт, то ничего не заработает. Я уже где-то писал и выкладывал скрины советника, где стоп к профиту 1/6, и он зарабатывал, входов правда мало, нужен большой депозит чтоб заработок был ощутимым.
Я уже как-то писал, что с год назад для отработки алгоритмов закрытия сделки делал систему со случайным входом в сделку. На фьючерсах. Так устойчиво зарабатывала 12-16% в месяц от стоимости сделки. Никакие графики вообще не использовались, время между сделками и направление сделки выбиралось случайно, но не менее интервала автокорреляции. Понятно, что на модели.
Ирония судьбы какая ))
Если кривая слива идёт со скоростью спреда, то хоть пропеллером график крути бестолку.
Толк будет лишь когда слив идёт быстрее спреда, тогда переворот даёт выигрыш. Но найти такую стратегию так же трудно как и прибыльную.