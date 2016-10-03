Кто какими способами зарабатывает на финансовых рынках и всем, что с ними связано?!
Я думаю что большинство в основном от околорынка ))))
продажа/обучение/программирование/реклама на собственном сайте и др.
К сожалению, это действительно так.
И еще следует различать спекуляции и инвестиции.
Я оставлю здесь рассуждение одного умного человека.
Одна из вещей, которая взорвет многим мозг, но в которой я сильно уверен, заключается в том, что бесполезно покупать акции отдельных компаний. Не важно, какой у компании директор, не важно, какой она представила квартальный отчет, не важно, какой она выпустила продукт, не важно в каком секторе она работает. Это все не имеет никакого значения для вас как для инвестора.
Потому что если какая-то информация дошла до вас, значит она дошла и до других участников рынка, которые уже подвинули цену до ее нового адекватного значения. Соответственно любая информация, которая дошла до вас о компании, уже учтена в ее рыночной цене.
Причем это касается как хороших новостей, так и плохих.
Получается, что рациональный инвестор никогда не реагирует на публично доступную информацию.
Мне эта идея долго казалась странной, потому что она подразумевает рациональность участников рынка, а мы знаем, что большинство людей совсем не такие. Они в своей массе глупы и импульсивны.
Но разгадка в том, что все участники рынка и не должны быть рациональны, достаточно чтобы часть участников рынка была рациональна и чтобы она обладала достаточным количеством денег для того чтобы быстро эксплойтить все отклонения от оптимальной цены.
Что естественно является данностью на высоколиквидных рынках.
Следующим аргументом против того, что цена акции всегда справедлива, являются так называемые пузыри и кризисы, когда акции сдуваются в десятки и сотни раз за короткие промежутки времени. Если цена акции была справедлива, как она вдруг может начать стоить меньше в 10 раз на следующей день?
Но и это как ни странно не является проблемой для теории справедливой цены. Цена акции не то чтобы справедлива на самом деле, цена акции просто отражает консенсусную оценку лучших экспертов. Иногда эта оценка является ошибочной, но к сожалению нет никого, кто мог бы это заметить.
Отсюда выводы.
Все акции имеют одинаковое EV, не имеет значения в какой момент их покупать, на пике, в кризис, до кризиса, как угодно. Вы можете покупать плохие компании, вы можете покупать хорошие компании, инновационные компании и традиционные компании. Это все одно и то же самое EV.
Так что покупка отдельных акций не является такой уж большой ошибкой, ведь EV всех акций одинаково. Просто вы зазря разгоняете дисперсию.
И ещеВ случае с вложением в индекс я понимаю, откуда берется велью. Велью берется из научно-технического прогресса.
Посмотри на график типа такого:
Вот к этому процессу и предлагается подсоединиться. Никакие суперюзеры и т.п. не могут нам помешать, если мы разок покупаем по рыночной цене и потом разок продаем 30 лет спустя.
Получается, что рациональный инвестор никогда не реагирует на публично доступную информацию.
В основном умные люди зарабатывают на бокерских услугах. Многих бывших успешных трейдеров можно видеть в этом бизнесе яркий тому пример Герчик а рабы работают. Также манипулированием и инсайдом крупных игроков. Сколько я уже работаю 9 лет но не может цена двигаться, без манипулирования, это мое мнение которое сложно будет опровергнуть.
Советник открывает одну сделку в день на основании положительной или отрицательной суммы за предыдущие 4 дня.
Думается вот он же грааль переворачиваешь сигналы и получаешь то же самое, полный слив за некоторый период, при том стабильно на некотором периоде. Это без плеча а если с плечом как основная масса горе трейдунов.
Думается вот он же грааль переворачиваешь сигналы и получаешь то же самое
Вот здесь прокол.
Я думаю что большинство в основном от околорынка ))))
продажа/обучение/программирование/реклама на собственном сайте и др.
К сожалению, это действительно так.
Ирония судьбы какая ))
Самое смешное ничего не меняется при увеличении тейка и профита. В первом примере стоп и тейк был примерно 14 пипсов на 4 знаке и первое что в голову приходит это слив от слишком малых стопов и тейков, но тоже самое происходит при увеличении последних.
стоп тейк 25 пипсов 4 знака
переворот
стоп тейк 55 пипсов
переворот
стоп тейк 89 пипсов
переворот
стоп тейк 135пипсов
переворот
стоп тейк 230 пипсов
переворот
Только на 230 пипсах переворот дал прибыль 1.8 процента )) и то это почти идентичный график что был при 135 пипсах что означает что уже параметры тейка и профита ни на что не влияют.
Смена валютной пары с евро на йенадоллар ахахахаха
25 пипсов
230 пипсов
Итак,
- Блок приумножения = 3-й портфель (биржевая торговля) + 4-й портфель (Партнёрки (околорынок)
- Блок сохранения = 1-й портфель (Комплексная Финансовая Защита (КФЗ)) + 2-й портфель (сохранение в д/срочн. инвестпроектах)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Идеями и мыслями делиться не нужно, так как это лишь мечты, просьба делиться уже готовыми результатами, достижениями и всем, чем не жалко.
Приятного всем общения.
С Уважением Ксения.