Советники: News EA Template without DLL - страница 2
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Очень нужная вещь, давно искал.
В READCBOE в своей сове я добавил.
string NameFile=StringConcatenate(Symbol(),"-chart_news-log.html");
И везде "news-log.html" заменил на NameFile.
Я это сделал для того, чтобы не было FileOpen error, когда одновременно используются множество графиков. вместо Symbol() можно и ChartID.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Download CBOE page source code in a text variable
// And returns the result
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
string ReadCBOE()
{
string cookie=NULL,headers;
char post[],result[]; string TXT="";
string NameFile=StringConcatenate(Symbol(),"-chart_news-log.html");
int res;
//--- to work with the server, you must add the URL "https://www.google.com/finance"
//--- the list of allowed URL (Main menu-> Tools-> Settings tab "Advisors"):
string google_url="http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1";
//---
ResetLastError();
//--- download html-pages
int timeout=5000; //--- timeout less than 1,000 (1 sec.) is insufficient at a low speed of the Internet
res=WebRequest("GET",google_url,cookie,NULL,timeout,post,0,result,headers);
//--- error checking
if(res==-1)
{
Print("WebRequest error, err.code =",GetLastError());
MessageBox("You must add the address ' "+google_url+"' in the list of allowed URL tab 'Advisors' "," Error ",MB_ICONINFORMATION);
//--- You must add the address ' "+ google url"' in the list of allowed URL tab 'Advisors' "," Error "
}
else
{
//--- successful download
PrintFormat("File successfully downloaded, the file size in bytes =%d.",ArraySize(result));
//--- save the data in the file
int filehandle=FileOpen(NameFile,FILE_WRITE|FILE_BIN);
//--- проверка ошибки
if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
{
//---save the contents of the array result [] in file
FileWriteArray(filehandle,result,0,ArraySize(result));
//--- close file
FileClose(filehandle);
int filehandle2=FileOpen(NameFile,FILE_READ|FILE_BIN);
TXT=FileReadString(filehandle2,ArraySize(result));
FileClose(filehandle2);
}
else
{
Print("Error in FileOpen. Error code =",GetLastError());
}
}
return(TXT);
}
Спасибо за идею!
Пару вопросов возникло. Просто интересно...
Зачем писать в файл, стразу из него читать и больше нигде его не использовать? Может я что-то недосмотрел?..
И зачем городить этоесли есть StringReplace ?
Тестирую советник. Почему он отображает только сильные новости (красные линии) независимо от настроек?
вы тестируете только тот кусок который выложен или его вписали уже в код своего советника ?
Тестирую советник. Почему он отображает только сильные новости (красные линии) независимо от настроек?
Перенесите часть кода
Vhigh=NewsHard; Vmedium=NewsMedium; Vlow=NewsLight;
из OnInit() в OnTick()
Вот это условие остановки цикла для чего?
что то не могу разобраться - окошко какое то, выскакивает. Может кто подскажет что, я делаю не так?
с помощью этой утилиты https://www.mql5.com/ru/market/product/34125
для мт 5
------------ вот что пишет. это правда что новостей нет?