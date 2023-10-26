Советники: News EA Template without DLL - страница 3

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Alexsandr San:

что то не могу разобраться - окошко какое то, выскакивает. Может кто подскажет что, я делаю не так?

 

с помощью этой утилиты https://www.mql5.com/ru/market/product/34125

для мт 5

в настройках разрешите url. Сервис - Настройки - Эксперты или как там по-русски

[Удален]  
leonerd:

в настройках разрешите url. Сервис - Настройки - Эксперты или как там по-русски

я вроде разрешил в настройках терминала

no news 2 

 
Alexsandr San:

я вроде разрешил в настройках терминала

 

Вот  в том самом окошке прямо написано, добавьте вот этот URL в список разрешенных )

Можно не весь URL, а только http://ec.forexprostools.com, если не ошибаюсь

[Удален]  
Oleksii Chepurnyi:
Вот  в том самом окошке прямо написано, добавьте вот этот URL в список разрешенных )

Можно не весь URL, а только http://ec.forexprostools.com, если не ошибаюсь

добавил - все равно не чего, пишет всё время "No news"

Снимок

какая то ошибка  =4014

Снимок1

вот вроде к этой ошибки 

4014

Системная функция не разрешена для вызова
 
Alexsandr San:

добавил - все равно не чего, пишет всё время "No news"


Дальше не подскажу. У меня все сильно переделано давно. Но основа (получение массива новостей со страницы) осталась, и прекрасно работает

[Удален]  
Oleksii Chepurnyi:

Дальше не подскажу. У меня все сильно переделано давно. Но основа (получение массива новостей со страницы) осталась, и прекрасно работает

ну и правильно! я ещё немножко, помучаюсь - ещё 100 статей по перечитываю - а потом махну на это всё, если не получится 

[Удален]  

не как! жду жду - может пипикнет или отрисует что не будь. 

Снимок

файл к мт5 - может кому интересно и поймёт , как его запустить 

Файлы:
News_EA_Template_without_DLL.mq5  34 kb
[Удален]  
Oleksii Chepurnyi:

Дальше не подскажу. У меня все сильно переделано давно. Но основа (получение массива новостей со страницы) осталась, и прекрасно работает

Жадина! ну и ладно ! а я, вот поделюсь, не нужно не (длл не урэл ) https://www.mql5.com/ru/docs/calendar/calendarvaluelast

вот тут - я просто звук поставил, для проверки функции, звук сработал. Можно в этом месте прописать чтобы выставило, отложенные ордера 

//--- у нас есть последнее известное значение идентификатора изменения Календаря (change_id)
   ulong old_change_id=calendar_change_id;
//--- проверим - не появились ли новые события Календаря
   if(CalendarValueLast(calendar_change_id,values)>0)
     {
      PrintFormat("%s: Получены новые события Календаря: %d",
                  __FUNCTION__,ArraySize(values));
      //--- выведем в Журнал информацию из массива values
      ArrayPrint(values);
      //--- выведем в Журнал значения предыдущего и нового идентификатора Календаря
      PrintFormat("%s: Предыдущий change_id=%d, новый change_id=%d",
                  __FUNCTION__,old_change_id,calendar_change_id);
      //--- выведем в Журнал новые события
      ArrayPrint(values);
      /*


      пропишите здесь свой код, который будет обрабатывать появление событий
      */
      PlaySound("news.wav"); //--- ВОТ ТУТ !!!!!!!!!!  ВОТ ТУТ
     }
//---

Снимок3


 

Документация по MQL5: Экономический календарь / CalendarValueLast
Документация по MQL5: Экономический календарь / CalendarValueLast
  • www.mql5.com
//| Expert initialization function                                   | //| Expert deinitialization function                                 | //| Expert tick function                                             | //| Timer function                                                   | //
Файлы:
CalendarValueLast.mq5  10 kb
 
Alexsandr San:

Жадина! ну и ладно !

Что сразу жадина )

Я ж говорю, у меня из этого всего осталось только WebRequest и разбор страницы на строчки. Чтобы что-то подсказать, мне нужно заново разбираться в этом советнике.

 

Всем привет!

Адрес "http://ec.forexprostools.com/" перестал работать.

Теперь, чтобы получать новости с Investing.com нужно использовать адрес "https://sslecal2.investing.com/"

string cookie=NULL,headers;

char post[],result[];

int res;

int timeout=5000;

string google_url="https://sslecal2.investing.com/?columns=exc_currency,exc_importance&amp;importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1";

res=WebRequest("GET",google_url,cookie,NULL,timeout,post,0,result,headers);

Но после выполнения запроса в news-log.html сохраняется только ошибка "error code: 1020" (см. архив news-log.zip во вложении)

Есть подозрение, что сайт не отдает содержимое по протоколу HTTPS, либо требуется указать правильно  cookie (не NULL)

Кто сталкивался с этим и есть ли у кого решение данного вопроса?

Файлы:
news-log.zip  1 kb
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