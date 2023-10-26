Советники: News EA Template without DLL - страница 3
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что то не могу разобраться - окошко какое то, выскакивает. Может кто подскажет что, я делаю не так?
с помощью этой утилиты https://www.mql5.com/ru/market/product/34125
для мт 5
в настройках разрешите url. Сервис - Настройки - Эксперты или как там по-русски
в настройках разрешите url. Сервис - Настройки - Эксперты или как там по-русски
я вроде разрешил в настройках терминала
я вроде разрешил в настройках терминала
Можно не весь URL, а только http://ec.forexprostools.com, если не ошибаюсь
Вот в том самом окошке прямо написано, добавьте вот этот URL в список разрешенных )
Можно не весь URL, а только http://ec.forexprostools.com, если не ошибаюсь
добавил - все равно не чего, пишет всё время "No news"
какая то ошибка =4014
вот вроде к этой ошибки
4014
Системная функция не разрешена для вызова
добавил - все равно не чего, пишет всё время "No news"
Дальше не подскажу. У меня все сильно переделано давно. Но основа (получение массива новостей со страницы) осталась, и прекрасно работает
Дальше не подскажу. У меня все сильно переделано давно. Но основа (получение массива новостей со страницы) осталась, и прекрасно работает
ну и правильно! я ещё немножко, помучаюсь - ещё 100 статей по перечитываю - а потом махну на это всё, если не получится
не как! жду жду - может пипикнет или отрисует что не будь.
файл к мт5 - может кому интересно и поймёт , как его запустить
Дальше не подскажу. У меня все сильно переделано давно. Но основа (получение массива новостей со страницы) осталась, и прекрасно работает
Жадина! ну и ладно ! а я, вот поделюсь, не нужно не (длл не урэл ) https://www.mql5.com/ru/docs/calendar/calendarvaluelast
вот тут - я просто звук поставил, для проверки функции, звук сработал. Можно в этом месте прописать чтобы выставило, отложенные ордера
Жадина! ну и ладно !
Что сразу жадина )
Я ж говорю, у меня из этого всего осталось только WebRequest и разбор страницы на строчки. Чтобы что-то подсказать, мне нужно заново разбираться в этом советнике.
Всем привет!
Адрес "http://ec.forexprostools.com/" перестал работать.
Теперь, чтобы получать новости с Investing.com нужно использовать адрес "https://sslecal2.investing.com/"
string cookie=NULL,headers;
char post[],result[];
int res;
int timeout=5000;
string google_url="https://sslecal2.investing.com/?columns=exc_currency,exc_importance&importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1";
res=WebRequest("GET",google_url,cookie,NULL,timeout,post,0,result,headers);
Но после выполнения запроса в news-log.html сохраняется только ошибка "error code: 1020" (см. архив news-log.zip во вложении)
Есть подозрение, что сайт не отдает содержимое по протоколу HTTPS, либо требуется указать правильно cookie (не NULL)
Кто сталкивался с этим и есть ли у кого решение данного вопроса?