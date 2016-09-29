Лот в % от депозита.
Помогите плиззз.Как задать в роботе размер лота,равным проценту от депозита?
Так в справке же все есть, AccountInfoDouble.
void OnStart() { //--- выведем всю информацию, доступную из функции AccountInfoDouble() printf("ACCOUNT_BALANCE = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); printf("ACCOUNT_CREDIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT)); printf("ACCOUNT_PROFIT = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)); printf("ACCOUNT_EQUITY = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)); printf("ACCOUNT_MARGIN = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN)); printf("ACCOUNT_FREEMARGIN = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)); printf("ACCOUNT_MARGIN_LEVEL = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL)); printf("ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL)); printf("ACCOUNT_MARGIN_SO_SO = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO)); }
Так в справке же все есть, AccountInfoDouble.
так речь не об этом
Так все оперативно и чётко ответили :)
Вставлю и Я свои пять копеек)
Помогите плиззз.Как задать в роботе размер лота,равным проценту от депозита?
Пишите как именно хотите рассчитать лот, процент от депозита понятие растяжимое. Можно считать на уровень стопа, можно на жесткое количество пунктов, ну а можно просто процент от депозита, что есть самое неверное решение, так-как можно просто по-быстрому всё слить.
На самом деле, если спросить у гугла, то там всё это есть в первых 5 страницах, это уже прожженная тема
так речь не об этом
Что, разжевывать ТС, как вычислить процент от ACCOUNT_BALANCE?
Или ему эквити надо, сам выберет, раз программы писать умеет.
Так все оперативно и чётко ответили :)
Вставлю и Я свои пять копеек)
Пишите как именно хотите рассчитать лот, процент от депозита понятие растяжимое. Можно считать на уровень стопа, можно на жесткое количество пунктов, ну а можно просто процент от депозита, что есть самое неверное решение, так-как можно просто по-быстрому всё слить.
На самом деле, если спросить у гугла, то там всё это есть в первых 5 страницах, это уже прожженная тема
Самое неверное решение как раз входить в рынок на всю котлету, и ставить стоп, ограничивая убыток заданным количеством процентов.
Как раз такая стратегия рано или поздно приведет к сливу депо, ибо стоп лосс не панацея, и настанет момент когда на новостях он проскользит до устаканивания цены, то есть до слива депо.
Самое неверное решение как раз входить в рынок на всю котлету, и ставить стоп, ограничивая убыток заданным количеством процентов.
Как раз такая стратегия рано или поздно приведет к сливу депо, ибо стоп лосс не панацея, и настанет момент когда на новостях он проскользит до устаканивания цены, то есть до слива депо.
Не удержусь и приведу скриншот сигнала, когда я на пейроллах вошел на всю котлету ))) Ну счет был центовый и бонусный, так что решил повеселиться )) Настроил робота на макс. загрузку депо. До этого так тихо-скромно сделали около 100% за месяц.
Пейроллы вышли какими-то не такими, уже не помню, все было мгновенно слито. Я вроде рассказывал, но без картинки.
ЗЫ: В средствах полная хрень, сигналы глючили, поэтому не привожу. Можете посмеяться, мне не стыдно )
У меня нервосетка считает лоты тоже.
Непонятно -- один процент от депозита? Или эквити? Что мешает посчитать и выставить минимальный лот, ежели оный процент меньше минимума?
Сам вопрос непонятен.
Самое неверное решение как раз входить в рынок на всю котлету, и ставить стоп, ограничивая убыток заданным количеством процентов.
Как раз такая стратегия рано или поздно приведет к сливу депо, ибо стоп лосс не панацея, и настанет момент когда на новостях он проскользит до устаканивания цены, то есть до слива депо.
Стоп не должен ставиться на какое-то количество процентов, так-же как и любая позиция не может быть закрыта по времени. Так-же не стоит входить на всю "котлету". Стоп должен планироваться перед открытием позиции, а не после, и вот на это расстояние и нужно считать процент потерь. Если говорить о новостях и прочем, то такие моменты нужно смотреть заранее, так-же не стоит двигать стоп в убыточную зону, если ошиблись с направлением, то лучше сразу принять микро-убыток, чем ждать разворот и потерять весь депозит.
Например, вошли на 2% от депозита, но тут возникает вопрос что такое 2%, так-как он может перерасти очень быстро в 52% и более. Процент от депозита нужно считать на стоп, это и будет то место, где потеряется ровно тот процент, которым мы вошли. Если стоп большой, то лот соответственно будет меньше, если стоп маленький, то лот будет большой, но в любом случае денежные потери будут одинаковы, а именно N-процент от депозита.
Если торговать без усреднений и мартинов, то стоп как-раз таки панацея, потому как при ошибочном входе, а это не редкость, вы будете терять в разы меньше, чем сидеть без стопа и наблюдать убытки в несколько сотен пунктов, а иногда и здороваться с дядей колей.
Опишу ситуацию.В командировке не имею возможности для коррекции лота.Хочу закинуть терминал с роботом на хостинг,чтоб работал самостоятельно.При предустановленном размере лота может случиться один из вариантов событий.
1. При неблагополучном развитии событий баланс проваливается до размера,когда установленный размер лота слишком велик.Тогда робот пару месяцев будет барабанить вхолостую.
2. При благополучном развитии - робот приносит стабильный ровный доход.Здесь просто обидно будет,что при увеличении баланса можно было увеличить лот,но ... Так сказать-упущенная прибыль.
Вот такая задумка,в настройках ставится размер лота,допустим 5% от баланса,и робот сам регулирует размер лота.
Пока изучал информацию,возник вопрос,на рублевом счете это прокатит или потребуется открывать валютный счет,привязывать валюту счета,так сказать,к валютной паре?
Опишу ситуацию.В командировке не имею возможности для коррекции лота.Хочу закинуть терминал с роботом на хостинг,чтоб работал самостоятельно.При предустановленном размере лота может случиться один из вариантов событий.
1. При неблагополучном развитии событий баланс проваливается до размера,когда установленный размер лота слишком велик.Тогда робот пару месяцев будет барабанить вхолостую.
2. При благополучном развитии - робот приносит стабильный ровный доход.Здесь просто обидно будет,что при увеличении баланса можно было увеличить лот,но ... Так сказать-упущенная прибыль.
Вот такая задумка,в настройках ставится размер лота,допустим 5% от баланса,и робот сам регулирует размер лота.
Пока изучал информацию,возник вопрос,на рублевом счете это прокатит или потребуется открывать валютный счет,привязывать валюту счета,так сказать,к валютной паре?
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