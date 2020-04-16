Money Management и отложенные ордера - страница 4

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Andrey Barinov:
Научите
Я глупо ошибся.
 

Здравствуйте,

1. Описание расчёта маржи есть в документации терминала - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading_advanced/margin_forex

2. В соответствии с методикой расчёта (аналогичной используемой биржевой) - гарантийное обеспечение ордера может зависеть от его цены (выделено мной):

В дополнение к базовому расчету осуществляется расчет скидки. В определенных условиях с клиента будет взиматься рассчитанная маржа за вычетом данной скидки:

  • Если трейдер выставляет заявку (позицию) на покупку и ее цена меньше, чем последняя расчетная цена (расчетная цена последней сессии).
  • Если трейдер выставляет заявку (позицию) на продажу и ее цена больше, чем последняя расчетная цена (расчетная цена последней сессии).

Скидка рассчитывается по следующей формуле:

Объем в лотах * (Цена заявки - Расчетная цена)  * Цена тика / Размер тика

Полученное значение без учета знака вычитается из базового значения маржи.

Базовое значение маржи может не только уменьшаться за счет скидки, но и увеличиваться. Если выставляется заявка на покупку с ценой больше расчетной или на продажу с ценой меньше расчетной, то начисляется дополнительная маржа:

Объем в лотах * (Цена заявки - Расчетная цена)  * Цена тика / Размер тика

Полученное значение без учета знака прибавляется к базовому значению маржи.

Соответственно при модификации ордера, гарантийное обеспечение по нему может вырасти.

3. Для заключения по конкретному случаю, как минимум нужно знать:

  1. Параметры счёта клиента на момент модификации - баланс, маржа, средства, свободная маржа.
  2. Параметры ордера - инструмент, направление, объём, цену. Что именно меняется в ордере, с какой и на какую цену.
  3. Параметры торгового инструмента - базовое гарантийное обеспечение, расчётная цена, размер и цена тика.

Без этой информации сказать что-либо невозможно. Все эти параметры можно получить из терминала MetaTrader 5, и следует предоставлять (в виде скриншотов) вместе с инцидентом в сервис-деске.

 
Спасибо
 

Читаю документы MOEX по расчёту ГО и волосы медленно встают дыбом :(

Увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам для некоторых сделок 
Действующий подход  
При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов предоставляется скидка по гарантийному обеспечению (ГО) – оно  ограничивается величиной 2L,
где L – это диапазон от расчетной цены до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок(1).
Новый подход
При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется, максимальное ГО может составить 3L:

 

Действие с фьючерсом                Размер ГО до 07.09      Размер ГО с 07.09
Покупка/продажа по расчетной цене       2L                        2L
Покупка выше расчетной цены             2L                        (Ц – РЦ) + 2L
Покупка ниже расчетной цены             2L – (РЦ – Ц)             2L – (РЦ – Ц)
Продажа выше расчетной цены             2L – (Ц – РЦ)             2L – (Ц – РЦ)
Продажа ниже расчетной цены             2L                        (РЦ – Ц) + 2L
Покупка по верхнему лимиту              2L                        3L
Покупка по нижнему лимиту               L                         L
Продажа по верхнему лимиту              L                         L
Продажа по нижнему лимиту               2L                        3L

РЦ – расчетная цена, Ц – цена сделки.

(1) В случае, если было произведено второе расширение планок – диапазон от центра расчета рисков до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок.

 Вопросы:

1. Что такое расчётная цена (РЦ)?

2. L - Как считать?

3. Для чего нужна начальная маржа (в деталях контракта)? 

Файлы:
uvelichenie-go.zip  309 kb
 

Сам ( с трудом) разобрался

 

Расчётная цена (РЦ) - это Клиринговая цена, тогда L = Верхний предел(14606) - Клиринговая цена (13650) = 956,

или L = Клиринговая цена (13650) - Нижний предел (12694) = 956, тогда

Начальная маржа  = L*2 = 926 * 2 = 1912

Из выше изложенного, при работе с несколькими советниками отложенными ордерами,

необходимо всегда резервировать маржу в размере 3L (если пранируется модификация) плюс 3L, если это парный или календарный спрэд.

Плюс некоторые средства, для поддержания положительного баланса счёта и изменения Начальной маржи в большую сторону.

 
prostotrader:

Сам ( с трудом) разобрался

 

Расчётная цена (РЦ) - это Клиринговая цена, тогда L = Верхний предел(14606) - Клиринговая цена (13650) = 956,

или L = Клиринговая цена (13650) - Нижний предел (12694) = 956, тогда

Начальная маржа  = L*2 = 926 * 2 = 1912

Из выше изложенного, при работе с несколькими советниками отложенными ордерами,

необходимо всегда резервировать маржу в размере 3L (если пранируется модификация) плюс 3L, если это парный или календарный спрэд.

Плюс некоторые средства, для поддержания положительного баланса счёта и изменения Начальной маржи в большую сторону.

Спасибо, ценная инфа!
 
prostotrader:

Сам ( с трудом) разобрался

 

Расчётная цена (РЦ) - это Клиринговая цена, тогда L = Верхний предел(14606) - Клиринговая цена (13650) = 956,

или L = Клиринговая цена (13650) - Нижний предел (12694) = 956, тогда

Начальная маржа  = L*2 = 926 * 2 = 1912

Из выше изложенного, при работе с несколькими советниками отложенными ордерами,

необходимо всегда резервировать маржу в размере 3L (если пранируется модификация) плюс 3L, если это парный или календарный спрэд.

Плюс некоторые средства, для поддержания положительного баланса счёта и изменения Начальной маржи в большую сторону.

Озадачился проверкой ГО, знаю что при открытии по рынку и выставлении отложки рассчитывается по разному ГО.

В своё время в открытии мне пояснили, что в случае открытия по рынку берется ГО по пределам(лимитам), так ли это или я что-то не понял?

Цитирую представителя Открытие:

"

Все верно, ГО увеличивается на момент подачи заявки, так как рыночная цена указывается в конце границы лимита по инструменту, а совершается сделка по ближайшей цене в стакане.

"

Или формулу надо применять (Ц – РЦ) + 2L ?

И, о чем идет речь в справке - не пойму - это вообще актуально?

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS Futures mode –  расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS. Размер маржи может уменьшаться на величину отклонения MarginDiscount по следующим правилам:

1. Если цена длинной позиции (ордера на покупку) меньше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)

2. Если ценакороткой позиций (ордера на продажу) больше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)

где:

    • PriceSettle – расчетная(клиринговая) ценапредыдущей сессии;
    • PriceOrder – средневзвешенная ценапозиции или ценаоткрытия, указанная в ордере (заявке);
    • TickPrice – ценатика (стоимость изменения цены на один пункт);
    • TickSize – размер тика (минимальный шаг изменения цены)

Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate * Margin_Rate

 

Profit:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
просто выше писали Новый подход 
При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется, максимальное ГО может составить 3L:
И опять же, как получить PriceSettle, если есть информация только о текущей цене клиринга?
 

Если не хватает средств закрыть позицию, то наверно, можно закрыть часть на которую есть средства и потом закрыть остаток. Могу и ошибаться конечно. 

 
Aleksey Vyazmikin:

Озадачился проверкой ГО, знаю что при открытии по рынку и выставлении отложки рассчитывается по разному ГО.

На срочном рынке рыночная заявка имитируется лимитной с ценой равной лимитной цене. Поэтому на рыночные заявки ГО необходимо считать от лимитной цены. Раньше всегда получалось в 1.5 раза больше, чем для лимитной заявки по расчетной цене, но в системе которая на бирже с прошлого года может уже получаться не 1.5, а больше/меньше.

От этого иногда бывают случаи, когда позиция обеспечена ГО на 100% и больше, но закрыть ее одним ордером не получается, приходится частями или лимитной заявкой.

Вот раздел справки, в котором все актуально написано:

FORTS Futures

Для фьючерсных контрактов срочной секции Московской Биржи маржа рассчитывается отдельно для каждого символа. Сначала рассчитывается маржа для открытой позиции и всех ордеров на покупку, а затем — маржа для той же позиции и всех ордеров на продажу.

MarginBuy  = MarginPos + Sum(MarginBuyOrder)

MarginSell = MarginPos + Sum(MarginSellOrder))

В качестве итогового значения маржи по символу принимается наибольшее из этих двух значений.

Как уже упоминалось выше, одна и та же позиция принимает участие в расчете обоих значений. В первой формуле (с ордерами на покупку) маржа позиции рассчитывается следующим образом:

MarginPos  = Объем * (InitialMarginBuy  + (Цена открытия - SettlementPrice) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))

При этом объем позиции берется с положительным знаком, если она длинная, и с отрицательным знаком — если она короткая.

Во второй формуле (с ордерами на продажу) маржа позиции рассчитывается следующим образом:

MarginPos = Объем * (InitialMarginSell + (SettlementPrice - Цена открытия) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))

При этом объем позиции берется с положительным знаком, если она короткая, и с отрицательным знаком — если она длинная.

Фактически, такой подход обеспечивает для трейдера скидку по марже при наличии открытой позиции в противоположном направлении относительно выставленных ордеров (позиция выступает обеспечением по ордерам).

Маржа по ордерам рассчитывается по следующим формулам:

MarginBuyOrder  = Объем * (InitialMarginBuy  + (Price - SettlementPrice) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))

MarginSellOrder = Объем * (InitialMarginSell + (SettlementPrice - Price) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))

Здесь Price зависит от типа ордера, и может принимать значения:

  • Максимальная и минимальная цена контракта для текущей сессии — для еще не исполненных рыночных и стоп-ордеров на покупку и продажу, соответственно. Поскольку в рыночных ордерах цена не указывается, с трейдера взимается максимально возможная маржа. Стоп-ордера после срабатывания ведут себя аналогично рыночным.
  • Цена ордера — для лимитных ордеров.
  • Цена Stop Limit — для стоп-лимитных ордеров.

Остальные параметры в формулах:

  • InitialMarginBuy — первоначальная маржа покупки.
  • InitialMarginSell — первоначальная маржа продажи.
  • Коэффициент валюты маржи — радиус изменения курса валюты, в которой номинирован фьючерсный контракт, к Российскому рублю.
  • SettlementPrice — расчетная цена инструмента для текущей сессии.

Все параметры для расчета передаются Московской биржей для каждой сессии.

Значение InitialMarginBuy записывается в поле "Первоначальная маржа", а значение InitialMarginSell — в поле "Поддерживающая маржа" в свойствах символа.


Обратите внимание на "(Цена открытия - SettlementPrice) * Цена тика / Размер тика". Эта часть и определяет цену ГО для конкретной заявки.

 
Ilya Baranov:

На срочном рынке рыночная заявка имитируется лимитной с ценой равной лимитной цене. Поэтому на рыночные заявки ГО необходимо считать от лимитной цены. Раньше всегда получалось в 1.5 раза больше, чем для лимитной заявки по расчетной цене, но в системе которая на бирже с прошлого года может уже получаться не 1.5, а больше/меньше.

От этого иногда бывают случаи, когда позиция обеспечена ГО на 100% и больше, но закрыть ее одним ордером не получается, приходится частями или лимитной заявкой.

Вот раздел справки, в котором все актуально написано:


Обратите внимание на "(Цена открытия - SettlementPrice) * Цена тика / Размер тика". Эта часть и определяет цену ГО для конкретной заявки.

Не вводите людей в заблуждение.

Все то, что написано в справке - не верно.

Сейчас,  с ноября прошлого года, вообще нельзя точно рассчитать ГО

Принципы расчета ГО в подвале

Файлы:
calc_go.zip  402 kb
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