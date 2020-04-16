Money Management и отложенные ордера - страница 4
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Здравствуйте,
1. Описание расчёта маржи есть в документации терминала - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading_advanced/margin_forex
2. В соответствии с методикой расчёта (аналогичной используемой биржевой) - гарантийное обеспечение ордера может зависеть от его цены (выделено мной):
В дополнение к базовому расчету осуществляется расчет скидки. В определенных условиях с клиента будет взиматься рассчитанная маржа за вычетом данной скидки:
Скидка рассчитывается по следующей формуле:
Объем в лотах * (Цена заявки - Расчетная цена) * Цена тика / Размер тика
Полученное значение без учета знака вычитается из базового значения маржи.
Базовое значение маржи может не только уменьшаться за счет скидки, но и увеличиваться. Если выставляется заявка на покупку с ценой больше расчетной или на продажу с ценой меньше расчетной, то начисляется дополнительная маржа:
Объем в лотах * (Цена заявки - Расчетная цена) * Цена тика / Размер тика
Полученное значение без учета знака прибавляется к базовому значению маржи.
Соответственно при модификации ордера, гарантийное обеспечение по нему может вырасти.
3. Для заключения по конкретному случаю, как минимум нужно знать:
Без этой информации сказать что-либо невозможно. Все эти параметры можно получить из терминала MetaTrader 5, и следует предоставлять (в виде скриншотов) вместе с инцидентом в сервис-деске.
Читаю документы MOEX по расчёту ГО и волосы медленно встают дыбом :(
РЦ – расчетная цена, Ц – цена сделки. (1) В случае, если было произведено второе расширение планок – диапазон от центра расчета рисков до нижнего/верхнего лимита колебания цен сделок.
Вопросы:
1. Что такое расчётная цена (РЦ)?
2. L - Как считать?
3. Для чего нужна начальная маржа (в деталях контракта)?
Сам ( с трудом) разобрался
Расчётная цена (РЦ) - это Клиринговая цена, тогда L = Верхний предел(14606) - Клиринговая цена (13650) = 956,
или L = Клиринговая цена (13650) - Нижний предел (12694) = 956, тогда
Начальная маржа = L*2 = 926 * 2 = 1912
Из выше изложенного, при работе с несколькими советниками отложенными ордерами,
необходимо всегда резервировать маржу в размере 3L (если пранируется модификация) плюс 3L, если это парный или календарный спрэд.
Плюс некоторые средства, для поддержания положительного баланса счёта и изменения Начальной маржи в большую сторону.
Сам ( с трудом) разобрался
Расчётная цена (РЦ) - это Клиринговая цена, тогда L = Верхний предел(14606) - Клиринговая цена (13650) = 956,
или L = Клиринговая цена (13650) - Нижний предел (12694) = 956, тогда
Начальная маржа = L*2 = 926 * 2 = 1912
Из выше изложенного, при работе с несколькими советниками отложенными ордерами,
необходимо всегда резервировать маржу в размере 3L (если пранируется модификация) плюс 3L, если это парный или календарный спрэд.
Плюс некоторые средства, для поддержания положительного баланса счёта и изменения Начальной маржи в большую сторону.
Сам ( с трудом) разобрался
Расчётная цена (РЦ) - это Клиринговая цена, тогда L = Верхний предел(14606) - Клиринговая цена (13650) = 956,
или L = Клиринговая цена (13650) - Нижний предел (12694) = 956, тогда
Начальная маржа = L*2 = 926 * 2 = 1912
Из выше изложенного, при работе с несколькими советниками отложенными ордерами,
необходимо всегда резервировать маржу в размере 3L (если пранируется модификация) плюс 3L, если это парный или календарный спрэд.
Плюс некоторые средства, для поддержания положительного баланса счёта и изменения Начальной маржи в большую сторону.
Озадачился проверкой ГО, знаю что при открытии по рынку и выставлении отложки рассчитывается по разному ГО.
В своё время в открытии мне пояснили, что в случае открытия по рынку берется ГО по пределам(лимитам), так ли это или я что-то не понял?
Цитирую представителя Открытие:
"
Все верно, ГО увеличивается на момент подачи заявки, так как рыночная цена указывается в конце границы лимита по инструменту, а совершается сделка по ближайшей цене в стакане.
"
Или формулу надо применять (Ц – РЦ) + 2L ?
И, о чем идет речь в справке - не пойму - это вообще актуально?
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
FORTS Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS. Размер маржи может уменьшаться на величину отклонения MarginDiscount по следующим правилам:
1. Если цена длинной позиции (ордера на покупку) меньше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. Если ценакороткой позиций (ордера на продажу) больше расчетной цены, то MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
где:
Margin: Lots * InitialMargin * Margin_Rate или Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
При покупке фьючерса выше расчетной цены или продаже фьючерса ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется, максимальное ГО может составить 3L:И опять же, как получить PriceSettle, если есть информация только о текущей цене клиринга?
Если не хватает средств закрыть позицию, то наверно, можно закрыть часть на которую есть средства и потом закрыть остаток. Могу и ошибаться конечно.
Озадачился проверкой ГО, знаю что при открытии по рынку и выставлении отложки рассчитывается по разному ГО.
На срочном рынке рыночная заявка имитируется лимитной с ценой равной лимитной цене. Поэтому на рыночные заявки ГО необходимо считать от лимитной цены. Раньше всегда получалось в 1.5 раза больше, чем для лимитной заявки по расчетной цене, но в системе которая на бирже с прошлого года может уже получаться не 1.5, а больше/меньше.
От этого иногда бывают случаи, когда позиция обеспечена ГО на 100% и больше, но закрыть ее одним ордером не получается, приходится частями или лимитной заявкой.
Вот раздел справки, в котором все актуально написано:
FORTS Futures
Для фьючерсных контрактов срочной секции Московской Биржи маржа рассчитывается отдельно для каждого символа. Сначала рассчитывается маржа для открытой позиции и всех ордеров на покупку, а затем — маржа для той же позиции и всех ордеров на продажу.
MarginBuy = MarginPos + Sum(MarginBuyOrder)
MarginSell = MarginPos + Sum(MarginSellOrder))
В качестве итогового значения маржи по символу принимается наибольшее из этих двух значений.
Как уже упоминалось выше, одна и та же позиция принимает участие в расчете обоих значений. В первой формуле (с ордерами на покупку) маржа позиции рассчитывается следующим образом:
MarginPos = Объем * (InitialMarginBuy + (Цена открытия - SettlementPrice) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))
При этом объем позиции берется с положительным знаком, если она длинная, и с отрицательным знаком — если она короткая.
Во второй формуле (с ордерами на продажу) маржа позиции рассчитывается следующим образом:
MarginPos = Объем * (InitialMarginSell + (SettlementPrice - Цена открытия) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))
При этом объем позиции берется с положительным знаком, если она короткая, и с отрицательным знаком — если она длинная.
Фактически, такой подход обеспечивает для трейдера скидку по марже при наличии открытой позиции в противоположном направлении относительно выставленных ордеров (позиция выступает обеспечением по ордерам).
Маржа по ордерам рассчитывается по следующим формулам:
MarginBuyOrder = Объем * (InitialMarginBuy + (Price - SettlementPrice) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))
MarginSellOrder = Объем * (InitialMarginSell + (SettlementPrice - Price) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))
Здесь Price зависит от типа ордера, и может принимать значения:
Остальные параметры в формулах:
Все параметры для расчета передаются Московской биржей для каждой сессии.
Значение InitialMarginBuy записывается в поле "Первоначальная маржа", а значение InitialMarginSell — в поле "Поддерживающая маржа" в свойствах символа.
Обратите внимание на "(Цена открытия - SettlementPrice) * Цена тика / Размер тика". Эта часть и определяет цену ГО для конкретной заявки.
На срочном рынке рыночная заявка имитируется лимитной с ценой равной лимитной цене. Поэтому на рыночные заявки ГО необходимо считать от лимитной цены. Раньше всегда получалось в 1.5 раза больше, чем для лимитной заявки по расчетной цене, но в системе которая на бирже с прошлого года может уже получаться не 1.5, а больше/меньше.
От этого иногда бывают случаи, когда позиция обеспечена ГО на 100% и больше, но закрыть ее одним ордером не получается, приходится частями или лимитной заявкой.
Вот раздел справки, в котором все актуально написано:
Обратите внимание на "(Цена открытия - SettlementPrice) * Цена тика / Размер тика". Эта часть и определяет цену ГО для конкретной заявки.
Не вводите людей в заблуждение.
Все то, что написано в справке - не верно.
Сейчас, с ноября прошлого года, вообще нельзя точно рассчитать ГО
Принципы расчета ГО в подвале