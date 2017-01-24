Индикаторы: Паттерн Галочка
Игорь, добавьте в список CCI
Не успел по цене добавить - для стохастика
И кастомный индикатор самому можно как то подключить?
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На форекс фактори уже вторая ветка по паттерну галочка
индикатор наподобие твоего армагеддон назвали
Не успел по цене добавить - для стохастика
Да, для стохастика нужно будет сделать два вида расчета: StochasticLowHigh (это так, как сейчас считается) и StochasticCloseClose.
И кастомный индикатор самому можно как то подключить?
Конечно. Для этого специально введен блок параметров "Пользовательский индикатор". Он аналогичен одноименному блоку параметров индикатора Divergence_Viewer. Описание принципа работы блока дано в статье по Divergence_Viewer. Я не стал дублировать.
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На форекс фактори уже вторая ветка по паттерну галочка
индикатор наподобие твоего армагеддон назвали
Игорь, здравствуйте! Возможна ли ситуация, при которой индикатор удаляет предыдущие сигналы? У меня сегодня в ночь похоже так случилось, вечером паттерн был, на утро -- исчез. С чем это может быть связано?
Добрый день.
Индикатор в своем алгоритме не содержит ничего, что могло бы изменить его показания постфактум, т. е. он не относится к "перерисовывающимся" индикаторам. Другое дело, что индикатор зависит от истории котировок, которая может в той или иной мере корректироваться на стороне сервера. После такой корректировки, по идее, должно наступить событие, приводящее к полному пересчету данных индикатора на истории. В таком случае вполне возможна ситуация, при которой ранее сигнал был, а потом, после каких-то корректировок на сервере, изменились исходные данные и сигнал заново не был зарегистрирован - для Вас это равносильно тому, что сигнал исчез.
Программы оперируют точными данными, а потому малейшее отклонение в данных свечей может приводить как к появлению, так и к исчезновению сигнала. К примеру, я ставлю индикатор с одними и теми же значениями настроечных параметров у двух брокеров. В итоге часто наблюдаю картину, при которой у одного брокера сигнал есть, а у другого - нет.
Вот одна и та же ситуация ситуация у разных брокеров:
Можете хотя бы приблизительно показать место, где наблюдали сигнал?
Добрый день.
Индикатор в своем алгоритме не содержит ничего, что могло бы изменить его показания постфактум, т. е. он не относится к "перерисовывающимся" индикаторам. Другое дело, что индикатор зависит от истории котировок, которая может в той или иной мере корректироваться на стороне сервера. После такой корректировки, по идее, должно наступить событие, приводящее к полному пересчету данных индикатора на истории. В таком случае вполне возможна ситуация, при которой ранее сигнал был, а потом, после каких-то корректировок на сервере, изменились исходные данные и сигнал заново не был зарегистрирован - для Вас это равносильно тому, что сигнал исчез.
Программы оперируют точными данными, а потому малейшее отклонение в данных свечей может приводить как к появлению, так и к исчезновению сигнала. К примеру, я ставлю индикатор с одними и теми же значениями настроечных параметров у двух брокеров. В итоге часто наблюдаю картину, при которой у одного брокера сигнал есть, а у другого - нет.
Вот одна и та же ситуация ситуация у разных брокеров:
Можете хотя бы приблизительно показать место, где наблюдали сигнал?
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Паттерн Галочка:
Один из подвидов дивергенции.
Цель паттерна — прогнозирование типа следующей свечи: бычья или медвежья. Далее его действие не распространяется.
Автор: Ihor Herasko