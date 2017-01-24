Индикаторы: Паттерн Галочка

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Паттерн Галочка:

Один из подвидов дивергенции.

Цель паттерна — прогнозирование типа следующей свечи: бычья или медвежья. Далее его действие не распространяется.

Автор: Ihor Herasko

 
Игорь, добавьте в список CCI
 
poruchik:
Игорь, добавьте в список CCI
Легко )) Уже отправил новый код на проверку. Если нужно скачать прямо сейчас, то обновление доступно на моем сайте. То же самое сделал для индикатора Divergence_Viewer
 

Не успел по цене добавить - для стохастика

И кастомный индикатор самому можно как то подключить?

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На форекс фактори уже вторая ветка по паттерну галочка

индикатор наподобие твоего армагеддон назвали 

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=600207 

 
poruchik:

Не успел по цене добавить - для стохастика

Да, для стохастика нужно будет сделать два вида расчета: StochasticLowHigh (это так, как сейчас считается) и StochasticCloseClose.

 

И кастомный индикатор самому можно как то подключить?

Конечно. Для этого специально введен блок параметров "Пользовательский индикатор". Он аналогичен одноименному блоку параметров индикатора Divergence_Viewer. Описание принципа работы блока дано в статье по Divergence_Viewer. Я не стал дублировать.

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На форекс фактори уже вторая ветка по паттерну галочка

индикатор наподобие твоего армагеддон назвали 

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=600207 

Ага. Не знал. И, судя по всему, эта тема появилась раньше, чем я узнал об паттерне. Возможно, ноги именно оттуда растут.
 
Игорь, здравствуйте! Возможна ли ситуация, при которой индикатор удаляет предыдущие сигналы? У меня сегодня в ночь похоже так случилось, вечером паттерн был, на утро -- исчез. С чем это может быть связано?
 
murda:
Игорь, здравствуйте! Возможна ли ситуация, при которой индикатор удаляет предыдущие сигналы? У меня сегодня в ночь похоже так случилось, вечером паттерн был, на утро -- исчез. С чем это может быть связано?

Добрый день.

Индикатор в своем  алгоритме не содержит ничего, что могло бы изменить его показания постфактум, т. е. он не относится к "перерисовывающимся" индикаторам. Другое дело, что индикатор зависит от истории котировок, которая может в той или иной мере корректироваться на стороне сервера. После такой корректировки, по идее, должно наступить событие, приводящее к полному пересчету данных индикатора на истории. В таком случае вполне возможна ситуация, при которой ранее сигнал был, а потом, после каких-то корректировок на сервере, изменились исходные данные и сигнал заново не был зарегистрирован - для Вас это равносильно тому, что сигнал исчез.

Программы оперируют точными данными, а потому малейшее отклонение в данных свечей может приводить как к появлению, так и к исчезновению сигнала. К примеру, я ставлю индикатор с одними и теми же значениями настроечных параметров у двух брокеров. В итоге часто наблюдаю картину, при которой у одного брокера сигнал есть, а у другого - нет.

Вот одна и та же ситуация ситуация у разных брокеров:

График EURUSD, D1, 2017.01.24 08:48 UTC, OANDA DIVISION4, MetaTrader 4, RealГрафик EURUSD, D1, 2017.01.24 08:51 UTC, Liteforex Investments Limited, MetaTrader 4, Real


 

Можете хотя бы приблизительно показать место, где наблюдали сигнал? 

 
Ihor Herasko:

Добрый день.

Индикатор в своем  алгоритме не содержит ничего, что могло бы изменить его показания постфактум, т. е. он не относится к "перерисовывающимся" индикаторам. Другое дело, что индикатор зависит от истории котировок, которая может в той или иной мере корректироваться на стороне сервера. После такой корректировки, по идее, должно наступить событие, приводящее к полному пересчету данных индикатора на истории. В таком случае вполне возможна ситуация, при которой ранее сигнал был, а потом, после каких-то корректировок на сервере, изменились исходные данные и сигнал заново не был зарегистрирован - для Вас это равносильно тому, что сигнал исчез.

Программы оперируют точными данными, а потому малейшее отклонение в данных свечей может приводить как к появлению, так и к исчезновению сигнала. К примеру, я ставлю индикатор с одними и теми же значениями настроечных параметров у двух брокеров. В итоге часто наблюдаю картину, при которой у одного брокера сигнал есть, а у другого - нет.

Вот одна и та же ситуация ситуация у разных брокеров:


 

Можете хотя бы приблизительно показать место, где наблюдали сигнал? 

Спасибо, что так быстро ответили! Конечно, могу. Вчера, 23 января, три свечи с 18:00 до 20:00 (GMT +2) на паре USDJPY, брокер Альпари. Скриншот, к сожалению, пока нет возможности приложить, смогу чуть позже
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