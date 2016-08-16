HFT - враг или друг? - страница 3

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mmmoguschiy-new:
круто! халява есть? или всё платно?


з.ы. C# мало отличается от MQL. Так что не вижу проблемы

C# не трудный язык (не то что C++), но для реализации нормальной торговой стратегии, нужен большой функционал. В МКЛ  есть предопределенные переменные, стандартные функции, тестер стратегий, исходные коды, codebase, индикаторы (iCustom) и прочее... В МКЛ все заточено под алгоритмическую торговлю. На С# все нужно было бы создавать с нулю. Самому писать весь функционал необходимый для обычного торг. робота. Я отказался от этой работы в виду ее объема. Предпочел затратить силы на создание моста и подключения к TWS.

На данный момент я не торгую, и мост продавать не пробывал. Не знаю, нужен ли он кому нибудь.

[Удален]  
Реter Konow:

C# не трудный язык (не то что C++), но для реализации нормальной торговой стратегии, нужен большой функционал. В МКЛ  есть предопределенные переменные, стандартные функции, тестер стратегий, исходные коды, codebase, индикаторы (iCustom) и прочее... В МКЛ все заточено под алгоритмическую торговлю. На С# все нужно было бы создавать с нулю. Самому писать весь функционал необходимый для обычного торг. робота. Я отказался от этой работы в виду ее объема. Предпочел затратить силы на создание моста и подключения к TWS.

На данный момент я не торгую, и мост продавать не пробывал. Не знаю, нужен ли он кому нибудь.

понял вашу мысль. действительно iCustom на C# не встречал )) Но, опять таки - не всем он и нужен! А для обработки данных существует множество готовых библиотек. Так что тут кому что нравится

З.Ы. И к теме HFT - iCustom это совсем из другой реальности 
 

Вот! Только заговорил о своем мосте, как увидел афишу как раз на эту тему: https://www.mql5.com/en/forum/92945

Похоже теперь мост будет у всех. Но я все равно был первым кто сделал такую вещь! ))

MetaQuotes and oneZero deliver Interactive Brokers Gateway to MetaTrader 5 with the ability to Trade on over 100 market centers in 24 countries, including NASDAQ and NYSE
MetaQuotes and oneZero deliver Interactive Brokers Gateway to MetaTrader 5 with the ability to Trade on over 100 market centers in 24 countries, including NASDAQ and NYSE
  • отзывов: 17
  • www.mql5.com
MetaQuotes Software and oneZero Financial Systems announce a new connectivity gateway for integration with Interactive Brokers Group, Inc...
 
Реter Konow:

Вот! Только заговорил о своем мосте, как увидел афишу как раз на эту тему: https://www.mql5.com/en/forum/92945

Похоже теперь мост будет у всех. Но я все равно был первым кто сделал такую вещь! ))

Главное сказать что я первый. Все равно никто не видел этого моста.
 
Sergey Chalyshev:
Главное сказать что я первый. Все равно никто не видел этого моста.

Могу показать.

На данный момент я не являюсь клиентом IB и подключится к платформе не могу, но показать коды на С++, С# и МКЛ, - пожалуйста.

 
В прочем, немного погодя если будет время, я сдую пыль с моста и подключу его к демо-счету, к которому скорее все еще остался доступ. Тогда я сниму видео с передачей данных стакана и счета из TWS в МТ.
 
mmmoguschiy-new:
1. Не поверите - люди 
Вероятно вы путаете быстрых мальчиков с маркет мейкерами, которые да - заключают договор. Остальные покупают инфраструктуру и кросс-коннект для более быстрого исполнения.
2. Это где это вы такое наблюдали?


Что такое инфраструктура ? пинг и прямая ликвидность ? или это может услуги программистов ?
[Удален]  
Gennady Sergienko:
Что такое инфраструктура ? пинг и прямая ликвидность ? или это может услуги программистов ?
в целом имелся ввиду выделенный сервер в ЦОД-е биржи и всё с этим связанное. Если хотите, можете конечно учесть и все затраты, ведь это тоже инфрастрктура.
 
Реter Konow:

TWS - это торговая платформа от Interactive Brokers.

Имеет очень большие возможности.

На ней можно торговать на всех мировых биржах (правда пока кроме российских), можно подписываться на различные данные, котировки, подключаться через другие платфомы (Ninja Trader), подключаться через API на нескольких языках.

В общем, очень крутая вещь. Но лично мне в ней не хватало встроенного языка, как в МТ, для реализации своих стратегий, а писать на С++ или C# то, что я могу легко написать на МQL было бы слишком трудозатратно.

Поэтому я сделал мост с передачей всех данных из ТWS в MT. А данных, к слову сказать, в TWS ОЧЕНЬ МНОГО. Теперь у меня есть возможность использовать МТ как платформу для торгового робота, и торговать не в ДЦ, а у нормального брокера.

С ума сойти! Мне как раз наоборот в TWS понравился API на C++. Передавать оттуда данные в МТ только для обработки - месье понимает толк в извращениях )))) 

Кстати, шарпа я что-то не помню, я года 3-4 назад писал на заказ для TWS. Писал на плюсах.

 
Alexey Volchanskiy:

С ума сойти! Мне как раз наоборот в TWS понравился API на C++. Передавать оттуда данные в МТ только для обработки - месье понимает толк в извращениях )))) 

Кстати, шарпа я что-то не помню, я года 3-4 назад писал на заказ для TWS. Писал на плюсах.

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=5041

Посмотрите здесь, пожалуйста. Меню языков API. 

Кстати объясните, как начинающему трейдеру реализовать все возможности предоставляемые языком MQL на С++?

TWS API предоставляет порядка 41 функции возвращающей различные данные, такие как информация счета(ов), сканер, новости, стакан L1, L2, лента, подписки, информация о бирже, инструменте и еще некоторые... Большое кол-во информации.

Но нет встроенных индикаторов, нет тестера.

Главное, - на С++ отсутсвует исходный формат программы советника. Это создает огромные проблемы.

При создании советника легче сделать мост и создать советника на MQL, который будет получать все данные от TWS, чем писать такой же совеник на С++.

Я говорю о сложном мультивалютном советнике, использующем несколько индикаторов, статистику, самооптимизацию и прочее.

Попробуйте написать такой на С++.

IB API | Interactive Brokers
IB API | Interactive Brokers
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