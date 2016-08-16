HFT - враг или друг? - страница 3
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круто! халява есть? или всё платно?
з.ы. C# мало отличается от MQL. Так что не вижу проблемы
C# не трудный язык (не то что C++), но для реализации нормальной торговой стратегии, нужен большой функционал. В МКЛ есть предопределенные переменные, стандартные функции, тестер стратегий, исходные коды, codebase, индикаторы (iCustom) и прочее... В МКЛ все заточено под алгоритмическую торговлю. На С# все нужно было бы создавать с нулю. Самому писать весь функционал необходимый для обычного торг. робота. Я отказался от этой работы в виду ее объема. Предпочел затратить силы на создание моста и подключения к TWS.
На данный момент я не торгую, и мост продавать не пробывал. Не знаю, нужен ли он кому нибудь.
C# не трудный язык (не то что C++), но для реализации нормальной торговой стратегии, нужен большой функционал. В МКЛ есть предопределенные переменные, стандартные функции, тестер стратегий, исходные коды, codebase, индикаторы (iCustom) и прочее... В МКЛ все заточено под алгоритмическую торговлю. На С# все нужно было бы создавать с нулю. Самому писать весь функционал необходимый для обычного торг. робота. Я отказался от этой работы в виду ее объема. Предпочел затратить силы на создание моста и подключения к TWS.
На данный момент я не торгую, и мост продавать не пробывал. Не знаю, нужен ли он кому нибудь.
З.Ы. И к теме HFT - iCustom это совсем из другой реальности
Вот! Только заговорил о своем мосте, как увидел афишу как раз на эту тему: https://www.mql5.com/en/forum/92945
Похоже теперь мост будет у всех. Но я все равно был первым кто сделал такую вещь! ))
Вот! Только заговорил о своем мосте, как увидел афишу как раз на эту тему: https://www.mql5.com/en/forum/92945
Похоже теперь мост будет у всех. Но я все равно был первым кто сделал такую вещь! ))
Главное сказать что я первый. Все равно никто не видел этого моста.
Могу показать.
На данный момент я не являюсь клиентом IB и подключится к платформе не могу, но показать коды на С++, С# и МКЛ, - пожалуйста.
1. Не поверите - люди
Вероятно вы путаете быстрых мальчиков с маркет мейкерами, которые да - заключают договор. Остальные покупают инфраструктуру и кросс-коннект для более быстрого исполнения.
2. Это где это вы такое наблюдали?
Что такое инфраструктура ? пинг и прямая ликвидность ? или это может услуги программистов ?
TWS - это торговая платформа от Interactive Brokers.
Имеет очень большие возможности.
На ней можно торговать на всех мировых биржах (правда пока кроме российских), можно подписываться на различные данные, котировки, подключаться через другие платфомы (Ninja Trader), подключаться через API на нескольких языках.
В общем, очень крутая вещь. Но лично мне в ней не хватало встроенного языка, как в МТ, для реализации своих стратегий, а писать на С++ или C# то, что я могу легко написать на МQL было бы слишком трудозатратно.
Поэтому я сделал мост с передачей всех данных из ТWS в MT. А данных, к слову сказать, в TWS ОЧЕНЬ МНОГО. Теперь у меня есть возможность использовать МТ как платформу для торгового робота, и торговать не в ДЦ, а у нормального брокера.
С ума сойти! Мне как раз наоборот в TWS понравился API на C++. Передавать оттуда данные в МТ только для обработки - месье понимает толк в извращениях ))))
Кстати, шарпа я что-то не помню, я года 3-4 назад писал на заказ для TWS. Писал на плюсах.
С ума сойти! Мне как раз наоборот в TWS понравился API на C++. Передавать оттуда данные в МТ только для обработки - месье понимает толк в извращениях ))))
Кстати, шарпа я что-то не помню, я года 3-4 назад писал на заказ для TWS. Писал на плюсах.
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=5041
Посмотрите здесь, пожалуйста. Меню языков API.
Кстати объясните, как начинающему трейдеру реализовать все возможности предоставляемые языком MQL на С++?
TWS API предоставляет порядка 41 функции возвращающей различные данные, такие как информация счета(ов), сканер, новости, стакан L1, L2, лента, подписки, информация о бирже, инструменте и еще некоторые... Большое кол-во информации.
Но нет встроенных индикаторов, нет тестера.
Главное, - на С++ отсутсвует исходный формат программы советника. Это создает огромные проблемы.
При создании советника легче сделать мост и создать советника на MQL, который будет получать все данные от TWS, чем писать такой же совеник на С++.
Я говорю о сложном мультивалютном советнике, использующем несколько индикаторов, статистику, самооптимизацию и прочее.
Попробуйте написать такой на С++.