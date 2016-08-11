Использование высокочастоных роботов - как реагируют брокры и ДЦ? - страница 5
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конечно, вопрос в их размере и происхождении
Блин причем тут котировки, я про искусственные задержки в исполнении. Вам надо просто устроить экскурс - один день жизни в среде программистов рядового дц, что бы очечки розовые снять :) Я же написал уже что как раз идет грязное манипулирование в духе 10-летней давности, только теперь большая часть срезается с вас через проскальзывания.
Ну а если вам еще и лучше от проскальзываний, то вы рассуждаете как человек, вообще далекий от понимания. Упомянутый вами брокер открыт технарями, которых я тоже знаю. Вместе ржали над такими наивными как вы, как раз лет 10 назад, когда они были представителями другого брокера :) реально мыслите как планктон и защищаете то, о чем вообще представление не имеете, какие там войны идут за ВАШИ деньги.
Почитайте хотя бы на маркете или в сигналах здесь - сколько интересных систем уже убито проскальзываниями, и какая огромная разница бывает между дц в проск, и как они в конечном счете увеличивают слиппадж с увеличением объема вашей торговли. и это делают все.
по НТВ передача идет "НашПотребНадзор" - вам туда
я не смотрю ящик ) дело ваше чему верить а чему нет. Инфа, которую я написал, практически полезна, т.к. поможет людям сделать правильный выбор, а вы еще выеживаетесь зачем-то.
З.Ы. я ящик тоже не смотрю
Такого опыта ни у кого не было, по самому определению HFT.
Брокерам все это фиолетово. В ДЦ это невозможно.
Почему?
мало тиков, большие издержки плохая инфраструктура или другое?
Ладно, спать пора - пойду смотреть сны про теории заговора
Почему?
мало тиков, большие издержки плохая инфраструктура или другое?
HFT - Это перехват заявок раньше других игроков (не только это, разумеется). Где вы видите в ДЦ заявки?
HFT у брокера возможен, если ваш комп стоит непосредственно в дейтацентре биржи. Никакие Плаза-2 вас не спасут.) - Будет оч быстро, но не HFT.)
Госпадзе.... разговоры о ВЧТ на МТ всерьез. Это даже смешнее чем разговоры о том что на форексе невозможно заработать.
ПИПСОВЩИК вот как это называется.
Абсолютно поддерживаю вашу позицию, ни о какой серьезной работе (торговле) на форекс...хоть высокочастотником...хоть руками не может быть и речи....возможно использование МТ только для разработки логики торгового робота (ТС) и его тестирования...никакой реальной торговли разумеется осуществлять НЕЛЬЗЯ...ибо это противоречит главному постулату биржевой торговли - СОХРАНЕНИЕ КАПИТАЛА....а этого ни один форекс-брокер гарантировать Вам не может и никогда не сможет...так как бизнес модель форекс-брокеров строится на совершенно иных принципах и целях!
Оч интересно, и, наверно, правильно. Но непонятно -" возможно использование МТ только для разработки логики торгового робота (ТС) и его тестирования... никакой реальной торговли разумеется осуществлять НЕЛЬЗЯ.. ".
Зачем для этого МТ? Чтобы потом переделывать заново на С++/С# под другой терминал?
HFT - Это перехват заявок раньше других игроков (не только это, разумеется). Где вы видите в ДЦ заявки?
HFT у брокера возможен, если ваш комп стоит непосредственно в дейтацентре биржи. Никакие Плаза-2 вас не спасут.) - Будет оч быстро, но не HFT.)
Я об этом и толковал. Книга есть, когда тянули свое волокно между двумя амеровскими биржами, чтобы перехватывать заявки на миллисекунду раньше и продавать с мизерной накруткой на другой бирже.
А потом пошли по пути скупки старых вышек, вот тут подробно https://habrahabr.ru/post/239267/
Это и есть HFT, а у нас тут дай бог подобие скальпинга )) Кстати, вроде в штатах запретили HFT, когда они рынок обвалили несколько лет назад? Лень искать...