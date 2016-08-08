Не знаю в чём дело!!! Помогите! - страница 2
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Перенести откуда? На Вашем скриншоте только стандартные индикаторы.
извините попробую объяснить подробно я беру любой индикатор с левого окошка "Навигатора" и перетягиваю его на график и не чего не происходит! перепробывал все способы как можно добавить индикаторы на график не один не помогает! Даже стандартные не добавляются!
Ни чего не появляется ни каких окон о том что бы добавить индикатор или изменить его настройки вообще ни чего!!!
Какой билд терминала (меню "Справка" - "О программе")?
Вы на компьютере администратор или обычный пользователь?
админ
админ
попробуйте следующее
сохраните нужные вам индикаторы - если есть
удалите полностью ОБА МТ4 - т е снесите их начисто
прчием удалите все папки которые они после себя могут оставить в том числе эти
C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\??????????????????????????????? --- имеется виду любые цифры буквы
и с папки Program Files вс ечто от терминалов может остаться
--
затем инсталлируйте
это может оказаться самое простое и быстрое по скорости решение
Тоже обновился с 7-ки до 10-ки, он-лайн, так сказать. Все стало работать криво-косо. Надоело бороться с трудностями.)
Переустановил 10-ку с дистрибутива с удалением и созданием всех разделов HDD по новой. Все ОК, не нарадуюсь. Бегает лучше 7-ки.
Дистрибутив 10-ки берется на флешку с сайта Майкрософт.