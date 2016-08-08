Не знаю в чём дело!!! Помогите! - страница 2

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Karputov Vladimir:
Перенести откуда? На Вашем скриншоте только стандартные индикаторы.
извините попробую объяснить подробно я беру любой индикатор с левого окошка "Навигатора" и перетягиваю его на график и не чего не происходит! перепробывал все способы как можно добавить индикаторы на график не один не помогает! Даже стандартные не добавляются!
 
Merdan85:
извините попробую объяснить подробно я беру любой индикатор с левого окошка "Навигатора" и перетягиваю его на график и не чего не происходит! перепробывал все способы как можно добавить индикаторы на график не один не помогает! Даже стандартные не добавляются!
ПОдробнее о "ничего не происходит", пожалуйста. Окно настроек индикатора появляется? Какие записи появляются во вкладке "Журнал"?
 
Ни чего не появляется ни каких окон о том что бы добавить индикатор или изменить его настройки вообще ни чего!!! 
 
Merdan85:
Ни чего не появляется ни каких окон о том что бы добавить индикатор или изменить его настройки вообще ни чего!!! 
Какой билд терминала (меню "Справка" - "О программе")?
 
Karputov Vladimir:
Какой билд терминала (меню "Справка" - "О программе")?
 
Merdan85:
Вы на компьютере администратор или обычный пользователь?
 
Karputov Vladimir:
Вы на компьютере администратор или обычный пользователь?
админ
 
Merdan85:
админ
Сделайте так: возьмите стандартную программу (официальную). Когда скачаете - правый клик на инсталляторе и ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать в свойствах файла "Разблокировать". Потом можно устанавливать. 
 
Merdan85:
админ

попробуйте следующее

сохраните нужные вам индикаторы - если есть

удалите полностью ОБА МТ4 - т е снесите их начисто

прчием удалите все папки которые они после себя могут оставить в том числе эти

C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\???????????????????????????????  --- имеется виду любые цифры буквы

и с папки Program Files вс ечто от терминалов  может остаться

--

затем  инсталлируйте

это может оказаться самое простое и быстрое  по скорости решение

 

Тоже обновился с 7-ки до 10-ки, он-лайн, так сказать. Все стало работать криво-косо. Надоело бороться с трудностями.)

Переустановил 10-ку с дистрибутива с удалением и созданием всех разделов HDD по новой. Все ОК, не нарадуюсь. Бегает лучше 7-ки.

Дистрибутив 10-ки берется на флешку с сайта Майкрософт. 

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