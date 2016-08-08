Не знаю в чём дело!!! Помогите!
- индикатор волатильности - не прорисовываеться... помогите
- Индикаторы: Оптимизированный преобразователь периодов (Period Converter Optimized)
- Советники: V4 MA MACD
Подскажите пожалуйста вчера у меня винда 10 обновилась теперь не могу не один индикатор добавить на график!!! Ни чего не появляется и не выскакивает! На двух платформах! Переустановка не помогла! Заранее благодарю!
Как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие".
У Вас терминал хранит данные в системной папке AppData. Путь примерно такой:
C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Сколько у Вас терминалов было до переустановки? Какой тип терминала и какой билд?
Как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие".
У Вас терминал хранит данные в системной папке AppData. Путь примерно такой:
C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Сколько у Вас терминалов было до переустановки? Какой тип терминала и какой билд?
два один терминал от Герчика второй Альпари! А на счёт билда я ни чего не могу сказать не понимаю!) Но устанавливал я терминалы на разные носители! Если вы имеете ввиду версию то обе 6!
два один терминал от Герчика второй Альпари! А на счёт билда я ни чего не могу сказать не понимаю!) Но устанавливал я терминалы на разные носители! Если вы имеете ввиду версию то обе 6!
У меня оба MT4 установка прошла нормально!
У меня оба MT4 установка прошла нормально!
Вы смотрели в папку C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\идентификатор терминиала ?
У Вас в терминале в окне "Навигатор" индикаторы отображаются? Вставьте скриншот, пожалуйста, с терминалом и окном "Навигатор".
Получается не могу перенести индикаторы с группы "Пользовательские" Остальные нормально переносятся на график!
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