Не знаю в чём дело!!! Помогите!

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Подскажите пожалуйста вчера у меня винда 10 обновилась теперь не могу не один индикатор добавить на график!!! Ни чего не появляется и не выскакивает! На двух платформах! Переустановка не помогла! Заранее благодарю!
 
Merdan85:
Подскажите пожалуйста вчера у меня винда 10 обновилась теперь не могу не один индикатор добавить на график!!! Ни чего не появляется и не выскакивает! На двух платформах! Переустановка не помогла! Заранее благодарю!

Как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие".

 

У Вас терминал хранит данные в системной папке AppData. Путь примерно такой:

C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 

Сколько у Вас терминалов было до переустановки? Какой тип терминала и какой билд? 

 
Karputov Vladimir:

Как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие".

 

У Вас терминал хранит данные в системной папке AppData. Путь примерно такой:

C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 

Сколько у Вас терминалов было до переустановки? Какой тип терминала и какой билд? 

два один терминал от Герчика второй Альпари! А на счёт билда я ни чего не могу сказать не понимаю!) Но устанавливал я терминалы на разные носители! Если вы имеете ввиду версию то обе 6!
 
Merdan85:
два один терминал от Герчика второй Альпари! А на счёт билда я ни чего не могу сказать не понимаю!) Но устанавливал я терминалы на разные носители! Если вы имеете ввиду версию то обе 6!
Терминалы могут двух типов: MetaTrader4 и MetaTrader5. У вас какие терминалы? Устанавливали нормально или с ключом /portable?
 
Merdan85:
два один терминал от Герчика второй Альпари! А на счёт билда я ни чего не могу сказать не понимаю!) Но устанавливал я терминалы на разные носители! Если вы имеете ввиду версию то обе 6!
МТ6?О_о
 

У меня оба MT4 установка прошла нормально! 

 
Сейчас  посмотрел получается половина индикаторов могу добавить половину нет!
 
Merdan85:

У меня оба MT4 установка прошла нормально! 

Вы смотрели в папку C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\идентификатор терминиала ?

У Вас в терминале в окне "Навигатор" индикаторы отображаются? Вставьте скриншот, пожалуйста, с терминалом и окном "Навигатор".

 
Karputov Vladimir:

Вы смотрели в папку C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\идентификатор терминиала ?

У Вас в терминале в окне "Навигатор" индикаторы отображаются? Вставьте скриншот, пожалуйста, с терминалом и окном "Навигатор".

 
Получается не могу перенести индикаторы с группы "Пользовательские" Остальные нормально переносятся на график!
 
Merdan85:
Получается не могу перенести индикаторы с группы "Пользовательские" Остальные нормально переносятся на график!
Перенести откуда? Где Вы увидели пользовательские индикаторы? На Вашем скриншоте только стандартные индикаторы.
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