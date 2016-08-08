Не знаю в чём дело!!! Помогите! - страница 4

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Alexandr Bryzgalov:

))), мт6 терминал от герчика

патсталом

Если вы внимательно читали то я не писала MT6  я написал версия 6 у меня написана!!!
 
Merdan85:
Если вы внимательно читали то я не писала MT6  я написал версия 6 у меня написана!!!

Alexandr Bryzgalov:

))), мт6 терминал от герчика

патсталом

в общем , вылезайте из под стола

явно что речь о другом 

 
Merdan85:
Если вы внимательно читали то я не писала MT6  я написал версия 6 у меня написана!!!
Версия 6 чего? Терминала?))) Где Вы взяли эту цифру? Просто интересно.. Ведь на скрине с билдом терминала у Вас написано Version 4
[Удален]  

Предлагаю сделать следующее.

Перетягиваете индикатор на график и кидаете сюда скрин терминала. Но нужно предварительно активизировать это

окно таким образом, чтобы было видно - какие сообщения выводятся.

А потом уже возможно будет понятно - в чем дело.

 
new-rena:

Предлагаю сделать следующее.

Перетягиваете индикатор на график и кидаете сюда скрин терминала. Но нужно предварительно активизировать это

окно таким образом, чтобы было видно - какие сообщения выводятся.

А потом уже возможно будет понятно - в чем дело.

Ничего не выводится - ни в "Экспертах", ни в "Журнале". 

Добавлено: причём не помогает у переустановка (инсталлер как с MQL5, так и сайта торговой организации). И это поломка в MetaTrader 4 случилась после последнего большого обновления операционной системы. Может весь фикус в том, что операционка 32-х битная? В общем ждём, когда будет переустановлена операционка на 64-х битную.

[Удален]  
Karputov Vladimir:
Ничего не выводится - ни в "Экспертах", ни в "Журнале". 

Тогда у меня подозрение только одно. В настройках прав на каталог терминала - смортреть список файлов можно, а остальное - нельзя. Возможно человек что там рыл.

Дак у него 32 бита?

Тогда вполне возможно

Просто права, которые были сформированы на файлы в 64-битке режутся и все. Проще не переустанавливая систему перезадать заново права на файлы. Ну к примеру - разрешить все. Также нужно изменить старого владельца на текущего.

 
new-rena:

Тогда у меня подозрение только одно. В настройках прав на каталог терминала - смортреть список можно, а остальное - нельзя. Возможно человек что там рыл.

Дак у него 32 бита?

Тогда вполне возможно

Терминал устанавливался из под админа, перед установкой инсталлер был разблокирован (так как файл скачан с интернета).
[Удален]  
Karputov Vladimir:
Терминал устанавливался из под админа, перед установкой инсталлер был разблокирован (так как файл скачан с интернета).

Терминал у него работать будет, будут подключаться индикаторы из встроенного в МТ комплекта индикаторов, а остальные возможно не будут работать. А если раньше была 64-битка, то не только в метатрейдере, но и в других приложениях будет такая же бяка с файлами, которые создали 64-битные приложения..

Подозреваю также, что ранее, в предыдущей операционной системе, владельцем на файлы и некоторые папки были установлены некоторые нестандартные права с целью защиты от других лиц.

 
Спасибо всем за помощь!!!! Проблема решена переустановил винду с 32 на 64!!! Помогло)))))
 
Merdan85:
Подскажите пожалуйста вчера у меня винда 10 обновилась теперь не могу не один индикатор добавить на график!!! Ни чего не появляется и не выскакивает! На двух платформах! Переустановка не помогла! Заранее благодарю!

Merdan85:
Спасибо всем за помощь!!!! Проблема решена переустановил винду с 32 на 64!!! Помогло)))))
Очень странно ...  вообще были еще подозрения на то что у Вас слетели права.
Давно - не ставлю  терминалы в папку \Program Files  т е по умолчанию не инсталирую.
Обычно ставлю примерно так
C:\Forex\MT4 ,   C:\Forex\MT4_001, C:\Forex\MT4_002  и т п
C:\Forex\MT5 , C:\Forex\MT5_001 ,  C:\Forex\MT5_002 , ...
на папку Forex дал один раз  нужные права,   нет и не было никаких проблем.
Разрядность операционки тут совершенно не при чем, хотя очень не логично работать на x64 процессоре в x32 windows
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