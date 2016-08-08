Не знаю в чём дело!!! Помогите! - страница 4
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))), мт6 терминал от герчика
патсталом
Если вы внимательно читали то я не писала MT6 я написал версия 6 у меня написана!!!
))), мт6 терминал от герчика
патсталом
в общем , вылезайте из под стола
явно что речь о другом
Если вы внимательно читали то я не писала MT6 я написал версия 6 у меня написана!!!
Предлагаю сделать следующее.
Перетягиваете индикатор на график и кидаете сюда скрин терминала. Но нужно предварительно активизировать это
окно таким образом, чтобы было видно - какие сообщения выводятся.
А потом уже возможно будет понятно - в чем дело.
Предлагаю сделать следующее.
Перетягиваете индикатор на график и кидаете сюда скрин терминала. Но нужно предварительно активизировать это
окно таким образом, чтобы было видно - какие сообщения выводятся.
А потом уже возможно будет понятно - в чем дело.
Ничего не выводится - ни в "Экспертах", ни в "Журнале".
Добавлено: причём не помогает у переустановка (инсталлер как с MQL5, так и сайта торговой организации). И это поломка в MetaTrader 4 случилась после последнего большого обновления операционной системы. Может весь фикус в том, что операционка 32-х битная? В общем ждём, когда будет переустановлена операционка на 64-х битную.
Ничего не выводится - ни в "Экспертах", ни в "Журнале".
Тогда у меня подозрение только одно. В настройках прав на каталог терминала - смортреть список файлов можно, а остальное - нельзя. Возможно человек что там рыл.
Дак у него 32 бита?
Тогда вполне возможно
Просто права, которые были сформированы на файлы в 64-битке режутся и все. Проще не переустанавливая систему перезадать заново права на файлы. Ну к примеру - разрешить все. Также нужно изменить старого владельца на текущего.
Тогда у меня подозрение только одно. В настройках прав на каталог терминала - смортреть список можно, а остальное - нельзя. Возможно человек что там рыл.
Дак у него 32 бита?
Тогда вполне возможно
Терминал устанавливался из под админа, перед установкой инсталлер был разблокирован (так как файл скачан с интернета).
Терминал у него работать будет, будут подключаться индикаторы из встроенного в МТ комплекта индикаторов, а остальные возможно не будут работать. А если раньше была 64-битка, то не только в метатрейдере, но и в других приложениях будет такая же бяка с файлами, которые создали 64-битные приложения..
Подозреваю также, что ранее, в предыдущей операционной системе, владельцем на файлы и некоторые папки были установлены некоторые нестандартные права с целью защиты от других лиц.
Подскажите пожалуйста вчера у меня винда 10 обновилась теперь не могу не один индикатор добавить на график!!! Ни чего не появляется и не выскакивает! На двух платформах! Переустановка не помогла! Заранее благодарю!
Спасибо всем за помощь!!!! Проблема решена переустановил винду с 32 на 64!!! Помогло)))))
Давно - не ставлю терминалы в папку \Program Files т е по умолчанию не инсталирую.
Обычно ставлю примерно так
C:\Forex\MT4 , C:\Forex\MT4_001, C:\Forex\MT4_002 и т п
C:\Forex\MT5 , C:\Forex\MT5_001 , C:\Forex\MT5_002 , ...
на папку Forex дал один раз нужные права, нет и не было никаких проблем.
Разрядность операционки тут совершенно не при чем, хотя очень не логично работать на x64 процессоре в x32 windows