Тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100

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Доброго времени суток!


После переустановки операционной системы и соответственно MT5 тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100, хотя у брокера кредитное плечо на счете 500.

Переустановил систему из-за того, что Обновление Creators Update для Windows 10 нарушает работу MT5.

Что делать? Где копать? Откуда тестер стратегий берет максимальное кредитное плечо?

Нашел временное решение - с ноута, где все работает, скопировал профиль на комп. Ввел логин и пароль торгового счета - заработало. Одно но: на ноуте доступно плечо до 1000, на компе до 500...


Что за бред?


Еще одно решение - скачать с mql5.com дистрибутив mt5, установить, открыть демо счет, обновить, потом подключить торговый счет брокера. Тогда в тестере появляется плечо 500 и 200.


Кто косячит? Брокер? Кто отвечает за настройку дистрибутива брокера?

 
Vasily Bykov:

Доброго времени суток!


После переустановки операционной системы и соответственно MT5 тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100, хотя у брокера кредитное плечо на счете 500.

Переустановил систему из-за того, что Обновление Creators Update для Windows 10 нарушает работу MT5.

Что делать? Где копать? Откуда тестер стратегий берет максимальное кредитное плечо?

Нашел временное решение - с ноута, где все работает, скопировал профиль на комп. Ввел логин и пароль торгового счета - заработало. Одно но: на ноуте доступно плечо до 1000, на компе до 500...


Что за бред?


Еще одно решение - скачать с mql5.com дистрибутив mt5, установить, открыть демо счет, обновить, потом подключить торговый счет брокера. Тогда в тестере появляется плечо 500 и 200.


Кто косячит? Брокер? Кто отвечает за настройку дистрибутива брокера?


Простите, а зачем вам в тестере плечо больше 1:100? 
 
Aleksei Radchenko:

Простите, а зачем вам в тестере плечо больше 1:100? 
Я торгую с плечом 500. И хочу видеть адекватные результаты тестирования. Без костылей в виде увеличения в пять раз начального депозита и плеча 100...
 
Скачайте клиентский терминал у брокера, который даёт плечо 1:500, и в нём тестируйте.
 
Slava:
Скачайте клиентский терминал у брокера, который даёт плечо 1:500, и в нём тестируйте.
Я так и сделал - скачал отсюда терминал и подключил к своему брокеру, который дает плечо 500, но у которого кривые руки настроить нормально свой дистрибутив...
 
Vasily Bykov:
Я так и сделал - скачал отсюда терминал и подключил к своему брокеру, который дает плечо 500, но у которого кривые руки настроить нормально свой дистрибутив...


А при чем здесь увеличение начального депозита в 5 раз, вы вообще понимаете что измениться на плече 1:500?

У вас всего лишь измениться залог в 5 раз и это будет достаточно малая сумма. И если вы не торгуете на грани мэрджин кола, то вы не заметите разницы между плечом 1:100 и 1:500.

Могу еще объяснить так: вы увидите разницу только тогда, года на 1:500 будет просадка 95%, тогда на 1:100 будет стоп-аут. Вот и вся разница, ни на какие другие цифры это не повлияет.

Дык не тестируйте с такими экстремальными просадками и не будет никакой разницы.

P.S. Значение 95% дано примерно, для понимания сути и зависит от открытой лотности.

 
Aleksei Radchenko:


А при чем здесь увеличение начального депозита в 5 раз, вы вообще понимаете что измениться на плече 1:500?

У вас всего лишь измениться залог в 5 раз и это будет достаточно малая сумма. И если вы не торгуете на грани мэрджин кола, то вы не заметите разницы между плечом 1:100 и 1:500.

Могу еще объяснить так: вы увидите разницу только тогда, года на 1:500 будет просадка 95%, тогда на 1:100 будет стоп-аут. Вот и вся разница, ни на какие другие цифры это не повлияет.

Дык не тестируйте с такими экстремальными просадками и не будет никакой разницы.

P.S. Значение 95% дано примерно, для понимания сути и зависит от открытой лотности.


Все описанное вами я знаю.

Над расчетами у меня трудится достаточно мощная ферма. Тестирование ведется по каждому тику на основе реальных тиков.

Тестирование я всегда начинаю со стресс ситуации на рынке.

Поэтому, чем больше отвалится вариантов на начальном этапе тестирования, тем быстрее я получу нужный мне результат.

Для этого все условия, включая начальный депозит и плечо должны быть идентичны реальным.

Так понятно?

 
Vasily Bykov:
Я так и сделал - скачал отсюда терминал и подключил к своему брокеру, который дает плечо 500, но у которого кривые руки настроить нормально свой дистрибутив...

Нет.

Скачайте терминал с сайта брокера, который даёт плечо 1:500.

Если у брокера неправильный дистрибутив, то просто скопируйте его terminal64.exe, и если есть в папке config файл terminal.lic

 
Slava:

Нет.

Скачайте терминал с сайта брокера, который даёт плечо 1:500.

Если у брокера неправильный дистрибутив, то просто скопируйте его terminal64.exe, и если есть в папке config файл terminal.lic

Брокер робофорекс. Может проверить любой.
 
Vasily Bykov:
Брокер робофорекс. Может проверить любой.


Вот терминал 

2017.04.21 07:15:19.802 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1589 started (MetaQuotes Software Corp.)

подключенный с серверу

2017.04.21 07:15:21.707 Network '***': authorized on RoboForex-MetaTrader 5 through Europe #3 (ping: 70.14 ms)

:

Плечи самые разные

Плечо любое. Выбирай, не хочу.

 
Vladimir Karputov:


Вот терминал

подключенный с серверу

:

Плечо любое. Выбирай, не хочу.


Этот дистрибутив с mql5. Попробуйте скачать дистрибутив с робофорекса и выполнить чистую установку.

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