Тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100
Доброго времени суток!
После переустановки операционной системы и соответственно MT5 тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100, хотя у брокера кредитное плечо на счете 500.
Переустановил систему из-за того, что Обновление Creators Update для Windows 10 нарушает работу MT5.
Что делать? Где копать? Откуда тестер стратегий берет максимальное кредитное плечо?
Нашел временное решение - с ноута, где все работает, скопировал профиль на комп. Ввел логин и пароль торгового счета - заработало. Одно но: на ноуте доступно плечо до 1000, на компе до 500...
Что за бред?
Еще одно решение - скачать с mql5.com дистрибутив mt5, установить, открыть демо счет, обновить, потом подключить торговый счет брокера. Тогда в тестере появляется плечо 500 и 200.
Кто косячит? Брокер? Кто отвечает за настройку дистрибутива брокера?
Простите, а зачем вам в тестере плечо больше 1:100?
Простите, а зачем вам в тестере плечо больше 1:100?
Скачайте клиентский терминал у брокера, который даёт плечо 1:500, и в нём тестируйте.
Я так и сделал - скачал отсюда терминал и подключил к своему брокеру, который дает плечо 500, но у которого кривые руки настроить нормально свой дистрибутив...
А при чем здесь увеличение начального депозита в 5 раз, вы вообще понимаете что измениться на плече 1:500?
У вас всего лишь измениться залог в 5 раз и это будет достаточно малая сумма. И если вы не торгуете на грани мэрджин кола, то вы не заметите разницы между плечом 1:100 и 1:500.
Могу еще объяснить так: вы увидите разницу только тогда, года на 1:500 будет просадка 95%, тогда на 1:100 будет стоп-аут. Вот и вся разница, ни на какие другие цифры это не повлияет.
Дык не тестируйте с такими экстремальными просадками и не будет никакой разницы.
P.S. Значение 95% дано примерно, для понимания сути и зависит от открытой лотности.
А при чем здесь увеличение начального депозита в 5 раз, вы вообще понимаете что измениться на плече 1:500?
У вас всего лишь измениться залог в 5 раз и это будет достаточно малая сумма. И если вы не торгуете на грани мэрджин кола, то вы не заметите разницы между плечом 1:100 и 1:500.
Могу еще объяснить так: вы увидите разницу только тогда, года на 1:500 будет просадка 95%, тогда на 1:100 будет стоп-аут. Вот и вся разница, ни на какие другие цифры это не повлияет.
Дык не тестируйте с такими экстремальными просадками и не будет никакой разницы.
P.S. Значение 95% дано примерно, для понимания сути и зависит от открытой лотности.
Все описанное вами я знаю.
Над расчетами у меня трудится достаточно мощная ферма. Тестирование ведется по каждому тику на основе реальных тиков.
Тестирование я всегда начинаю со стресс ситуации на рынке.
Поэтому, чем больше отвалится вариантов на начальном этапе тестирования, тем быстрее я получу нужный мне результат.
Для этого все условия, включая начальный депозит и плечо должны быть идентичны реальным.
Так понятно?
Я так и сделал - скачал отсюда терминал и подключил к своему брокеру, который дает плечо 500, но у которого кривые руки настроить нормально свой дистрибутив...
Нет.
Скачайте терминал с сайта брокера, который даёт плечо 1:500.
Если у брокера неправильный дистрибутив, то просто скопируйте его terminal64.exe, и если есть в папке config файл terminal.lic
Нет.
Скачайте терминал с сайта брокера, который даёт плечо 1:500.
Если у брокера неправильный дистрибутив, то просто скопируйте его terminal64.exe, и если есть в папке config файл terminal.lic
Брокер робофорекс. Может проверить любой.
Вот терминал
2017.04.21 07:15:19.802 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1589 started (MetaQuotes Software Corp.)
подключенный с серверу
2017.04.21 07:15:21.707 Network '***': authorized on RoboForex-MetaTrader 5 through Europe #3 (ping: 70.14 ms)
:
Плечо любое. Выбирай, не хочу.
Вот терминал
подключенный с серверу
:
Плечо любое. Выбирай, не хочу.
Этот дистрибутив с mql5. Попробуйте скачать дистрибутив с робофорекса и выполнить чистую установку.
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Доброго времени суток!
После переустановки операционной системы и соответственно MT5 тестер стратегий не выставляет кредитное плечо больше 100, хотя у брокера кредитное плечо на счете 500.
Переустановил систему из-за того, что Обновление Creators Update для Windows 10 нарушает работу MT5.
Что делать? Где копать? Откуда тестер стратегий берет максимальное кредитное плечо?
Нашел временное решение - с ноута, где все работает, скопировал профиль на комп. Ввел логин и пароль торгового счета - заработало. Одно но: на ноуте доступно плечо до 1000, на компе до 500...
Что за бред?
Еще одно решение - скачать с mql5.com дистрибутив mt5, установить, открыть демо счет, обновить, потом подключить торговый счет брокера. Тогда в тестере появляется плечо 500 и 200.
Кто косячит? Брокер? Кто отвечает за настройку дистрибутива брокера?