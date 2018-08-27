Нужно ли предусмотреть разделение времени во фрилансе или как портится "КАРМА" исполнителя - страница 2

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В арбитраж я не подавал, и сообщения я все читаю. Но заказчик написал мне после принятия демонстрации, и с момента увеличения срока и последнего сообщения не появляется уже 8 дней. Тем не менее ничего у меня автоматически не закрылось.


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