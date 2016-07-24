Расчет профита в терминале, и вручную где ошибка?
скриншот с терминала.
USDCAD цена открытия 1.30715348 цена закрытия 1.31267 спред 0.00018 лот 1.35USDCHF цена открытия 0.985578 цена закрытия 0.98676 спред 0.00068 лот 0.15
USDJPY цена открытия 106.494721 цена закрытия 106.066 спред 0.055 лот 4.20
для бая профит равен = (цена закрытия - цена открытия) * лот * размер лота /(цена закрития + спред)
расчет
USDCAD = 567,262 = 567.26 терминал показывает 567,26 ок
USDCHF = 17.955 = 17.96 17.96 ок
USDJPY = 1696.768= 1696.77 1697.65 fail
если для пары USDJPY не брать спред в расчет то получим тоже самое что и показывает терминал.
Это баг терминала? Или что то неправильно посчитано?
Своп не считаете?
скриншот с терминала.
расчет
USDCAD = 567,262 = 567.26 терминал показывает 567,26 ок
USDCHF = 17.955 = 17.96 17.96 ок
USDJPY = 1696.768= 1696.77 1697.65 fail
если для пары USDJPY не брать спред в расчет то получим тоже самое что и показывает терминал.
Это баг терминала? Или что то неправильно посчитано?
Это не баг все правильно, если вы не заметил, то у вас идет везде округление числа
567,262 = 567.26
17.955 = 17.96
1696.768= 1697.65
Это не баг все правильно, если вы не заметил, то у вас идет везде округление числа
567,262 = 567.26
17.955 = 17.96
1696.768= 1697.65
откуда разница 1696.77 - 1697.65 = -0,88$ ? то что в истории сделки отображаются с округления - это понятно. но живые сделки не округляет при расчете почему то.
откуда разница 1696.77 - 1697.65 = -0,88$ ? то что в истории сделки отображаются с округления - это понятно. но живые сделки не округляет при расчете почему то.
Для прямых котировок (например, AUD/USD, EUR/USD, GPB/USD) цену пункта можно узнать, воспользовавшись формулой: Пункт = Лот×Минимальное изменение цены. Лот – это 100.000 (или 10.000 для мини форекса), а минимальное изменение цены равно 0,0001 (эту информацию всегда можно уточнить у брокера). То есть цена одного пункта при прямой котировке равна 100.000×0,0001 = 10. Так как вся прибыль от торговли на форексе измеряется в долларах, понятно, что изменение цены одного лота в выгодном направлении на один пункт принесет Вам прибыль примерно в размере 10 долларов.
Если же нужно произвести расчет прибыли форекс для обратной котировки (например, USD/CHF, USD/JPY или USD/CAD), следует помнить, что он производится только в момент закрытия позиции. Не стоит также забывать о том, что минимальное значение изменения цены в этом случае не одинаковое, оно зависит от валюты, расположенной справа от доллара. Если, например, Вы будете торговать валютной парой, в которой соседом доллара является японская иена, знайте, что минимальное изменение цены в этом случае равняется 0,01.
Посчитать стоимость пункта можно, используя следующую формулу: Пункт = (Лот×Минимальное изменении цены) / текущий курс валютной пары или актива. Посчитаем цену пункта для валютной пары USD/JPY (учитывая, что курс этой пары равен 108,95): (100.000×0,0001) / 108,95 = 9,18 долларов США.
Осталось рассмотреть пример того, как рассчитать прибыль на форекс в случае кросс-курса (для валютных пар GBP/JPY, EUR/JPY или CHF/JPY). Стоимость пункта в этом случае также зависит от курса валютной пары на момент закрытия торговой позиции. Расчет прибыли форекс осуществляется после того, как Вы узнаете цену пункта по одной из двух формул:
Пункт = (Лот×Минимальное изменении цены) / N; Пункт = (Лот×Минимальное изменении цены)×N.
Размер N в данной формуле зависит от валюты, которая находится в правой части исходной валютной пары и равняется курсу пары из этой валюты и доллара США на текущий момент. Если в паре доллар находится слева, на N нужно умножать, справа – делить.
Значит брокер вильнул хвостом,
Не делайте беспочвенных допущений, тем самым поддерживая заблуждения оппонента.
Человек не в курсе элементарных вещей, по какой цене совершается покупка, по какой продажа.. Он элементарно берет не те котировки, а потом удивляется, что что-то не сходится с терминалом..
А Вы ему медвежью услугу - "значит брокер вильнул"..
А я весь этот цирк оплачиваю своим временем.. ппц
откуда разница 1696.77 - 1697.65 = -0,88$ ?
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скриншот с терминала.
USDCAD цена открытия 1.30715348 цена закрытия 1.31267 спред 0.00018 лот 1.35USDCHF цена открытия 0.985578 цена закрытия 0.98676 спред 0.00068 лот 0.15
USDJPY цена открытия 106.494721 цена закрытия 106.066 спред 0.055 лот 4.20
для бая профит равен = (цена закрытия - цена открытия) * лот * размер лота /(цена закрития + спред)
расчет
USDCAD = 567,262 = 567.26 терминал показывает 567,26 ок
USDCHF = 17.955 = 17.96 17.96 ок
USDJPY = 1696.768= 1696.77 1697.65 fail
если для пары USDJPY не брать спред в расчет то получим тоже самое что и показывает терминал.
Это баг терминала? Или что то неправильно посчитано?