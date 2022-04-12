Внеплановое обновление терминалов MetaTrader 5 для совместимости с Windows 10 April 2018 Update
Участвую в Windows Insider Preview, и 1810, и сегодняшний 1815 работа/ли/ют нормально. Я самый передовой тестировщик ) Походу, это MS накосячило, а в этой сборке исправили. Так, к сведению.
Прошу знающих юзеров помочь разобраться с проблемой обновления.
Терминалы MT5 обновляются как обычно, после перезагрузки показывают версию 1815, но после следующей перезагрузки терминалов вновь запускается версия 1755, а в логе первой строкой запись: Servers deleted due old version. И такая шняга на пяти терминалах у двух разных брокеров.
Подскажите в чём проблема.
Спасибо.
У меня 2 терминала МТ5. На одном работал и он, видимо, скачал обновления. Запустил второй - он сразу обновился. Первый перезапускал 4 раза - упрямится. Тогда скопировал 3 файла - тестер, редактор, терминал из папки второго. Получилось таким образом обновить
Лучше вот так делать. Открыть демо-счет у Metaquotes, тогда упрямый терминал гарантированно обновится. Возможно, придется пару раз его включить-выключить. Потом вводишь старые данные своего ДДЦ и работаешь.
Просто, наверное, сервер ДЦ не предлагал обновления. Это часто бывает
Прошу знающих юзеров помочь разобраться с проблемой обновления.
Терминалы MT5 обновляются как обычно, после перезагрузки показывают версию 1815, но после следующей перезагрузки терминалов вновь запускается версия 1755, а в логе первой строкой запись: Servers deleted due old version. И такая шняга на пяти терминалах у двух разных брокеров.
Подскажите в чём проблема.
Спасибо.
Чудеса. А какая ОС стоит, на ней обновления проставлены? Только подробно плз
Чудеса. А какая ОС стоит, на ней обновления проставлены? Только подробно плз
Terminal: Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 11, RDP, UAC, Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz, Memory: 2709 / 4094 Mb, Disk: 74 / 111 Gb, GMT+10
Обновления на сегодняшнюю дату все (основные) установлены.
Могу предположить, что update заточен под десятую ось, а у меня седьмая. Может потому и deleted due old version (удален из-за старой версии)?
Terminal: Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 11, RDP, UAC, Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz, Memory: 2709 / 4094 Mb, Disk: 74 / 111 Gb, GMT+10
Что-то смутно вспоминается, Ренат говорил, чт эта ОС скоро перестанет поддерживаться...но не уверен. Напишите в сервис-деск именно с этой подробной информацией.
...эта ОС скоро перестанет поддерживаться...
Думаю, что в этом случае терминалы вообще бы не стали обновляться первоначально. А они обновляются, а после второй перезагрузки - откатываются по причине: deleted due old version (удален из-за старой версии).
Думаю, что в этом случае терминалы вообще бы не стали обновляться первоначально. А они обновляются, а после второй перезагрузки - откатываются по причине: deleted due old version (удален из-за старой версии).
Да, непонятно. И нет ну никакой официальной информации, одни форумные слухи.
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Внеплановое обновление терминалов MetaTrader 5 для совместимости с Windows 10 April 2018 Update
Сегодня мы выпускаем обновление десктопных терминалов, которое исправляет проблему совместимости с последним обновлением операционной системы.
Настоятельно рекомендуем всем его установить.