Внеплановое обновление терминалов MetaTrader 5 для совместимости с Windows 10 April 2018 Update

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Внеплановое обновление терминалов MetaTrader 5 для совместимости с Windows 10 April 2018 Update

Сегодня мы выпускаем обновление десктопных терминалов, которое исправляет проблему совместимости с последним обновлением операционной системы.

Настоятельно рекомендуем всем его установить.

Если вы уже установили обновление Windows 10 April 2018 Update, и ваш терминал не запускается, скачайте инсталлятор и переустановите терминал вручную.
 

Участвую в Windows Insider Preview, и 1810, и сегодняшний 1815 работа/ли/ют нормально. Я самый передовой тестировщик ) Походу, это MS накосячило, а в этой сборке исправили. Так, к сведению.


 
У меня 2 терминала МТ5. На одном работал и он, видимо, скачал обновления. Запустил второй - он сразу обновился. Первый перезапускал 4 раза - упрямится. Тогда скопировал 3 файла - тестер, редактор, терминал из папки второго. Получилось таким образом обновить
 
Обновил терминал (х64) до 1815 и обновил Windows 10 до 1803: MetaEditor запускается и работает, MetaTrader 5, конечно же снёс все пароли и явки к демо-счетам - пришлось открывать новые, но тем не менее - терминал запускается и работает.
 

Прошу знающих юзеров помочь разобраться с проблемой обновления.

Терминалы MT5 обновляются как обычно, после перезагрузки показывают версию 1815, но после следующей перезагрузки терминалов вновь запускается версия 1755, а в логе первой строкой запись: Servers deleted due old version. И такая шняга на пяти терминалах у двух разных брокеров.

Подскажите в чём проблема.

Спасибо.


 
STARIJ:
У меня 2 терминала МТ5. На одном работал и он, видимо, скачал обновления. Запустил второй - он сразу обновился. Первый перезапускал 4 раза - упрямится. Тогда скопировал 3 файла - тестер, редактор, терминал из папки второго. Получилось таким образом обновить

Лучше вот так делать. Открыть демо-счет  у Metaquotes, тогда упрямый терминал гарантированно обновится. Возможно, придется пару раз его включить-выключить. Потом вводишь старые данные своего ДДЦ и работаешь.

Просто, наверное, сервер ДЦ не предлагал обновления. Это часто бывает

 
SYMRDV:

Прошу знающих юзеров помочь разобраться с проблемой обновления.

Терминалы MT5 обновляются как обычно, после перезагрузки показывают версию 1815, но после следующей перезагрузки терминалов вновь запускается версия 1755, а в логе первой строкой запись: Servers deleted due old version. И такая шняга на пяти терминалах у двух разных брокеров.

Подскажите в чём проблема.

Спасибо.


Чудеса. А какая ОС стоит, на ней обновления проставлены? Только подробно плз

 
Alexey Volchanskiy:

Чудеса. А какая ОС стоит, на ней обновления проставлены? Только подробно плз

Terminal: Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 11, RDP, UAC, Intel Core2 Duo  T8300 @ 2.40GHz, Memory: 2709 / 4094 Mb, Disk: 74 / 111 Gb, GMT+10

Обновления на сегодняшнюю дату все (основные) установлены.

Могу предположить, что update заточен под десятую ось, а у меня седьмая. Может потому и deleted due old version (удален из-за старой версии)?

Но хотелось бы получить подтверждение от компетентных пользователей.
 
SYMRDV:

Terminal: Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 11, RDP, UAC, Intel Core2 Duo  T8300 @ 2.40GHz, Memory: 2709 / 4094 Mb, Disk: 74 / 111 Gb, GMT+10

Обновления на сегодняшнюю дату все (основные) установлены.

Что-то смутно вспоминается, Ренат говорил, чт эта ОС скоро перестанет поддерживаться...но не уверен. Напишите в сервис-деск именно с этой подробной информацией. 

 
Alexey Volchanskiy:

...эта ОС скоро перестанет поддерживаться...

Думаю, что в этом случае терминалы вообще бы не стали обновляться первоначально. А они обновляются, а после второй перезагрузки - откатываются по причине: deleted due old version (удален из-за старой версии).

 
SYMRDV:

Думаю, что в этом случае терминалы вообще бы не стали обновляться первоначально. А они обновляются, а после второй перезагрузки - откатываются по причине: deleted due old version (удален из-за старой версии).

Да, непонятно. И нет ну никакой официальной информации, одни форумные слухи.

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