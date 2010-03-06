Почему на разный таймфреймах цены разные?

Просматривая цены я был очень удивлен увидев такую картину
Неужели такое возможно? Оказывается нет... в отличие от дневного графика, на более низких таймфреймах все нормально...

 

 

Прошу объяснить... надеюсь это просто ошибка и ее исправят... ведь как я думал, что в МТ5 цены на всех таймфреймах одинаковые в отличие от кривого МТ4...

а то получается за что боролись на то и напоролись... 

 

Формулируйте вопрос явно, пожалуйста.

Если речь идет о сервере MetaQuotes-Demo, то у меня EURUSD Daily график на 4 февраля 2009 года правильный:



Возможно, Вы начали тестировать терминал во времена, когда мы активно исправляли ошибки с построением чартов и у Вас закешировался ранее неправильно переданный или построенный бар.

Чтобы исправить ситуацию, воспользуйтесь командой "Обновить" по правой кнопке мыши:


Эта команда предназначена для полного рескана всех минутных данных с синхронизацией торгового сервера.

Если не поможет, то сообщите здесь, пожалуйста.

 
спасибо ))) помогло...

