Почему на разный таймфреймах цены разные?
Прошу объяснить... надеюсь это просто ошибка и ее исправят... ведь как я думал, что в МТ5 цены на всех таймфреймах одинаковые в отличие от кривого МТ4...
а то получается за что боролись на то и напоролись...
Формулируйте вопрос явно, пожалуйста.
Если речь идет о сервере MetaQuotes-Demo, то у меня EURUSD Daily график на 4 февраля 2009 года правильный:
Возможно, Вы начали тестировать терминал во времена, когда мы активно исправляли ошибки с построением чартов и у Вас закешировался ранее неправильно переданный или построенный бар.
Чтобы исправить ситуацию, воспользуйтесь командой "Обновить" по правой кнопке мыши:
Эта команда предназначена для полного рескана всех минутных данных с синхронизацией торгового сервера.
Если не поможет, то сообщите здесь, пожалуйста.
спасибо ))) помогло...
