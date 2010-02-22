История сделок в клиентском терминале MetaTrader 5

Непонятки в истории сделок.

- сделка 367104 in/out(переворот), а должно быть out(закрытие).
- сделка 367735 out(закрытие), а должно быть in(вход).

Кто-нибудь может это обьяснить?

 
Посмотрите на отчет "Ордера и сделки".

 
Спасибо.
 

Прошу прощения, еще, если можно, вопрос:

Смотрю на две, казалось бы одинаковых по смыслу ситуации:

входим два раза буй(0.1лот+0.2лот) - пререворот селл 0.4лот -  выходим 0.1лот.

Скажите почему сделка 367104(inout) обьемом 0.3лот, а сделка 536817(inout) обьемом 0.4лот? В чем сысл этой разницы?

 

 

 

 

Вы смотрите на отчет "Ордеры и Сделки", где показываются исходные ордеры (действия) и сделки (завершенные финансовые результаты).

В первом случае исходная по GBPUSD позиция была нулевая. Ордер 485846 SELL 40K GBPUSD привел к закрытию предыдущей длинной позиции в виде завершающей сделки 367104 (тип in/out, так как она по сути была входной с закрытием, а не простым закрытием) за 30К с финансовым результатом 56.30

Насколько я понимаю, во втором случае у вас начальная позиция по GBPUSD не была нулевой?

Пожалуйста, описывайте исходные данные максимально точно (включая что хотели получить), чтобы не приходилось додумывать.

 

В обоих случаях исходные - отсутствие позиции.

см. верхняя строка(темно синего фона) в обоих случаях OUT.

И отчет именно "Ордера и Сделки". 

 

И попутно: У меня в орфографическом словаре:  ордер мн.ч. ордера(документ)  ордеры(архитектура)

 

 
Спасибо за уточнение. В понедельник, как пойдут котировки, обязательно проверим.

 
В первом случае - ошибка - она была исправлена в одном из билдов сервера в начале февраля, во втором случае - всё правильно - фактически разворачиваясь вы продали 0.4 лота - что и зафиксировано в сделке (в первом случае от 1-го февраля - ошибка - объём сделки был проставлен неверно 0.3 вместо 0.4).
 
Alexander:
В первом случае - ошибка - она была исправлена в одном из билдов сервера в начале февраля, во втором случае - всё правильно - фактически разворачиваясь вы продали 0.4 лота - что и зафиксировано в сделке (в первом случае от 1-го февраля - ошибка - объём сделки был проставлен неверно 0.3 вместо 0.4).

 

Спасибо за разьяснения.

 И последний вопрос: Нельзя-ли обрезать мне историю сделок (удалить кривой кусок с начала), а то долго ждать накопление новой.

