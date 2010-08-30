история сделок
Терминал/Инструменты/История/Сделки:
Не хочет показывать "Вся история" или "Последний месяц", только несколько последних сделок.
Да, забыл отметить, счет конкурсный(на других счетах все ок).
Эксперта нет.
Да, сейчас запрос истории из советников не влияет на показ её на вкладке 'История'.
Тогда наиболее вероятная причина - отсутствие связи с сервером, отображается последняя зафиксированная история (не обновляется).
Обновляется, но только самые последние сделки. Похоже те, что позже запуска терминала.
Пробуем перегрузить...
А что дата такая странная - 03.05.2010. Это что, последние сделки ? У Вас системное время правильно установлено ?
Видать, не ту картинку загрузили.
Valmars:
А что дата такая странная - 03.05.2010. Это что, последние сделки ? У Вас системное время правильно установлено ?
А у Вас системное время компьютера не сбито?
После выходных (терминал не выключался) вся заморочка повторилась. Приходится перегружаться.
