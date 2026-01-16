В МТ5 как-то можно зафиксировать выбор сервера?
Видать из-за блокировок перестали приходить тики с сервера FRK, при переключении, например на NY1 поток данных нормализуется, однако спустя время выбор сервера опять переключается на FRK.
кстати вот АКТУАЛЬНО не только с FRK
вот уже 30-40 минут идут глюки.
связь вроде как есть, но любой торговый приказ оканчивается и новым переподключением.
даже пропустил вход по AUDUSD. Лечится ручной сменой Access Point, но во первых поздно и он всё равно перепрыгнет потом обратно.
Опять же, для Линукса (про Винду не знаю):
Проверяем (в цикле или по ежеминутно по крону) доступность серверов по TCP:443 (traceroute -T или curl/wget), при недоступности добавляем в nftables правило, reject'ящее обращение к этому серверу. Только надо выбрать (тут возможны разные способы), как исключить из этого правила наши тестовые запросы, чтобы это правило можно было так же автоматически и убрать.
Я бы сделал это на bash, кому-то будет проще на питоне или даже на перле.
У меня похожим образом инет-провайдеры переключаются.
да, как-то так ;-)
но баг явно присутствует: терминал или сервер MQ, или совместно, неверно определяют состояние соединения. и до попытки его использовать считают работающим
Так в том то и проблема, что пинг есть, котировки обновляются, а торговые приказы на сервер не доходят, потому как терминал всё время пытается проверить к аккаунт.
Это нет слов, что бы выразить всю полноту эмоций, когда не закрывается прибыльная позиция и уходит в минус из за кучи реджектов.
У меня в советнике написана проверка пинга, написана повторная попытка закрытия позиции если позиция не закрылась. Теперь нужно ещё писать, чтоб при реджекте советник менял сервер. Блин :(
Советником торгую не я, но претензии по поводу не закрытой вовремя позиции прилетели ко мне. Было очень не приятно.
PS. У меня вот так переключаются сервера.
#import "user32.dll" int GetAncestor(int, int); int SendMessageW(int hWnd, int Msg, int wParam, int lParam); #import #define GA_ROOT 2 #define WM_COMMAND 0x0111 //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { int wID = 53171; while(wID <= 53178) { Comment(wID); ChartRedraw(); int wHandle = GetAncestor((int)ChartGetInteger(0, CHART_WINDOW_HANDLE), GA_ROOT); SendMessageW(wHandle, WM_COMMAND, wID, 0); wID++; Sleep(3000); } } //+------------------------------------------------------------------+
Строго говоря, пинг - это ICMP:Type 8, говорит о доступности сетевого адреса, но не говорит о работе сервиса на нём. Потому и предлагаю проверять TCP:443
Но если котировки обновляются, а ордера не исполняются, это уже другая проблема, её сетевыми методами не отдетектить.
Способ переключения серверов примерно понял, но я не знаком с программированием под винду.
Думаю проверять логин счёта AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) и если он не соответствует логину, который запомнили при старте советника (предполагается, что при запуске было всё ок), то переключаться на другой сервер.
Пока не проверял, что возвращает AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) при попытках подключиться к серверу .
Вообще при такой потере связи журнал забит вот такими логами
20:40:35.780 Network '50124': connection to OneRoyal-Server lost 20:40:36.201 Network '50124': authorized on OneRoyal-Server through Access Server-FR (ping: 94.71 ms, build 5430) 20:40:36.201 Network '50124': previous successful authorization performed from 46.229.72.231 on 2026.01.09 19:40:13 20:40:37.059 Network '50124': terminal synchronized with Royal ETP LLC: 11 positions, 0 orders, 2056 symbols, 0 spreads 20:40:37.059 Network '50124': trading has been enabled - hedging mode 20:40:56.357 Network '50124': connection to OneRoyal-Server lost 20:40:56.809 Network '50124': authorized on OneRoyal-Server through Access Server-FR (ping: 94.71 ms, build 5430) 20:40:56.809 Network '50124': previous successful authorization performed from 46.229.72.231 on 2026.01.09 19:40:34 20:40:57.745 Network '50124': terminal synchronized with Royal ETP LLC: 11 positions, 0 orders, 2056 symbols, 0 spreads 20:40:57.745 Network '50124': trading has been enabled - hedging mode 20:40:58.525 Network '50124': scanning network for access points
Вроде бы подключается, но тут же начинает подключаться по новой.
Галка запрета торговли при смене аккаунта не используется?
При смене логина советник разве не перезагружается?
