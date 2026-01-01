Казино, казино..! А колеса с цифрами и шариком то нет?

Новый комментарий
 

хочу поставить вопрос: Кто нибудь может придумать аналогию колеса рулетки и ставок на числа в действиях персонажа на фондовом рынке? 

т.е. чтобы можно было ставить по 1 рублю на цифру и в случае угадывания получать 35:1 ?

теоретически можно было бы разбить все исторические свечи на проценты с тем, чтобы на каждый класс свечей приходилось по 1/37 доли, т.е. около 2,7% и даже разными ставками на эти разные классы можно было бы уравнять возможный профит… но вот уравнять возможные потери, чтобы можно было терять одинаковую сумму при проигрыше пока идейно не удается ((

да, бинарные опционы могли бы нам немного помочь, но!

1. лишь отчасти

2. у нас все равно опционов почти нет, тем более бинарных

поэтому, прошу, излагайте идеи, господа и дамы!!!

 
Ulovka-22:

хочу поставить вопрос: Кто нибудь может придумать аналогию колеса рулетки и ставок на числа в действиях персонажа на фондовом рынке? 

т.е. чтобы можно было ставить по 1 рублю на цифру и в случае угадывания получать 35:1 ?

теоретически можно было бы разбить все исторические свечи на проценты с тем, чтобы на каждый класс свечей приходилось по 1/37 доли, т.е. около 2,7% и даже разными ставками на эти разные классы можно было бы уравнять возможный профит… но вот уравнять возможные потери, чтобы можно было терять одинаковую сумму при проигрыше пока идейно не удается ((

да, бинарные опционы могли бы нам немного помочь, но!

1. лишь отчасти

2. у нас все равно опционов почти нет, тем более бинарных

поэтому, прошу, излагайте идеи, господа и дамы!!!

озвучивайте ставки прямо тут...поржём как лошади :-)
 
Было что-то подобное, но для МТ4 ... где-то у меня есть ...
Про "казино" было много чего ...
 
Sergey Golubev #:
Было что-то подобное, но для МТ4 ... где-то у меня есть ...
Про "казино" было много чего ...
интересуют прямые аналогии, какие действия на фонде могут полностью имитировать ставки в казино на цифру? и главное, результаты таких ставок!!
 
Ulovka-22 #:
интересуют прямые аналогии, какие действия на фонде могут полностью имитировать ставки в казино на цифру? и главное, результаты таких ставок!!
Просто так сразу не найду ... но помню, что это было отвергнуто многими ... но я это использовал (прибыльно) ... был советник ...
Как найду - дам знать ...
 
Sergey Golubev #:
Просто так сразу не найду ... но помню, что это было отвергнуто многими ... но я это использовал (прибыльно) ... был советник ...
Как найду - дам знать ...
Было бы здорово!! Интересен принцип, по которому можно имитировать ставки с её результатами
 
Ulovka-22 #:
Было бы здорово!! Интересен принцип, по которому можно имитировать ставки с её результатами
Ну красное черное, тп=сл, улица тп 30 сл 10, сикслайн тп 50 сл 10 и тд
 
Ulovka-22 #:
Было бы здорово!! Интересен принцип, по которому можно имитировать ставки с её результатами
Таймфрейм выбери большой - вот и будет хороший выигрыш. 
Новый комментарий