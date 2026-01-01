Казино, казино..! А колеса с цифрами и шариком то нет?
хочу поставить вопрос: Кто нибудь может придумать аналогию колеса рулетки и ставок на числа в действиях персонажа на фондовом рынке?
т.е. чтобы можно было ставить по 1 рублю на цифру и в случае угадывания получать 35:1 ?
теоретически можно было бы разбить все исторические свечи на проценты с тем, чтобы на каждый класс свечей приходилось по 1/37 доли, т.е. около 2,7% и даже разными ставками на эти разные классы можно было бы уравнять возможный профит… но вот уравнять возможные потери, чтобы можно было терять одинаковую сумму при проигрыше пока идейно не удается ((
да, бинарные опционы могли бы нам немного помочь, но!
1. лишь отчасти
2. у нас все равно опционов почти нет, тем более бинарных
поэтому, прошу, излагайте идеи, господа и дамы!!!
Про "казино" было много чего ...
интересуют прямые аналогии, какие действия на фонде могут полностью имитировать ставки в казино на цифру? и главное, результаты таких ставок!!
Как найду - дам знать ...
