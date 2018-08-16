панель для быстрого создания объектов
Ivan Sadkow:Это во фриланс.
Добрый день! Думаю не я один сталкиваюсь с проблемой быстрого и удобного добавления различных графических объектов на график. Довольно долго уже использую ColorLevels, но немного не хватает функционала. На просторах интернета нашел скриншот того, что бы хотел в итоге увидеть, но сам найти такой индикатор не смог.
Прошу помощи у местных программистов
Ivan Sadkow:
ДДовольно долго уже использую ColorLevels, но немного не хватает функционала.
Вот такой есть
Файлы:
FXwin:Уже лучше, спасибо большое!!!
Вот такой есть
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день! Думаю не я один сталкиваюсь с проблемой быстрого и удобного добавления различных графических объектов на график. Довольно долго уже использую ColorLevels, но немного не хватает функционала. На просторах интернета нашел скриншот того, что бы хотел в итоге увидеть, но сам найти такой индикатор не смог.
Прошу помощи у местных программистов