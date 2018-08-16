панель для быстрого создания объектов

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Добрый день! Думаю не я один сталкиваюсь с проблемой быстрого и удобного добавления различных графических объектов на график. Довольно долго уже использую ColorLevels, но немного не хватает функционала. На просторах интернета нашел скриншот того, что бы хотел в итоге увидеть, но сам найти такой индикатор не смог.

Прошу помощи у местных программистов

 
Ivan Sadkow:

Добрый день! Думаю не я один сталкиваюсь с проблемой быстрого и удобного добавления различных графических объектов на график. Довольно долго уже использую ColorLevels, но немного не хватает функционала. На просторах интернета нашел скриншот того, что бы хотел в итоге увидеть, но сам найти такой индикатор не смог.

Прошу помощи у местных программистов

Это во фриланс.
 
Ivan Sadkow:

ДДовольно долго уже использую ColorLevels, но немного не хватает функционала.

Вот такой есть


Файлы:
Color_Levels_v2_99tmzxmuxmh49.mq4  71 kb
 
FXwin:

Вот такой есть


Уже лучше, спасибо большое!!!
 

Здесь  можно взять  параболу (он же полином 2-й степени) по трем точкам.


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