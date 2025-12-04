Метатрейдер 5 не работает на ноуте, не могу понять в чем причина?

помогите разобраться,

интернет соединение есть, остальные приложения работают, в разделе письма все обновляется, на торговый счет заходит.

не обновляется график уже с июля месяца, не может найти сеть, до июля все прекрасно работало

на телефоне все работает,

уже переустанавливала несколько раз, уже и виндоус обновляла на ноуте, не работает и все

 
Samal Kanatkaly:


lynxntech #:
а у меня торговый счет же, на телефоне он работает
 
Samal Kanatkaly #:
а у меня торговый счет же, на телефоне он работает

непосредственно у DC спрашивали ?

возможные причины: 

1) IP дилера заблокирован РКН. Настолько пронарушались что заблокирована подсеть

2) просто мошенники. К сожалению такое есть. ВСЕГДА проверяйте работу со счётом непосредственно с терминала (не с веб-версией, которая физически не у вас). Наличие/отзывчивость тех-поддержки и возможность вывода также

PS/ как дети, ей богу..деньги куда-то кому-то в никуда перевели и сыпят вопросами. 

 
Maxim Kuznetsov #:

вы меня не поняли, мой торговый счет в порядке, он работает? у меня метатрейдер 5 установлен на телефоне и там все работает.

я говорю что какие то настройки возможно сбились и в связи с этим мт5 не работаете на ноутбуке, просто нет подключения к серверу

 
Возможна причина действительно в разных провайдерах интернета для телефона и ноутбука. Если на телефоне вы используете интернет от мобильного оператора, то можете попробовать раздать доступ с него на ноутбук, чтобы терминал с ноутбука тоже использовал доступ через мобильного оператора. Если после этого терминал на ноутбуке сможет подсоединиться, то причина не в терминале ноутбука. 
 
Yuriy Bykov #:
Да, или в разных серверах брокера, которые в телефоне и в компьютере. 
Или МТ5 у него - старого билда, или Windows 32 бит ...
 
Sergey Golubev #:
кстати да, в 5430 (у меня) есть реклама vps хостинга, а тут нет..
