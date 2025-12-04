Метатрейдер 5 не работает на ноуте, не могу понять в чем причина?
вероятно срок демо счета вышел, создавайте новый
а у меня торговый счет же, на телефоне он работает
непосредственно у DC спрашивали ?
возможные причины:
1) IP дилера заблокирован РКН. Настолько пронарушались что заблокирована подсеть
2) просто мошенники. К сожалению такое есть. ВСЕГДА проверяйте работу со счётом непосредственно с терминала (не с веб-версией, которая физически не у вас). Наличие/отзывчивость тех-поддержки и возможность вывода также
PS/ как дети, ей богу..деньги куда-то кому-то в никуда перевели и сыпят вопросами.
непосредственно у DC спрашивали ?
возможные причины:
1) IP дилера заблокирован РКН. Настолько пронарушались что заблокирована подсеть
2) просто мошенники. К сожалению такое есть. ВСЕГДА проверяйте работу со счётом непосредственно с терминала (не с веб-версией, которая физически не у вас). Наличие/отзывчивость тех-поддержки и возможность вывода также
PS/ как дети, ей богу..деньги куда-то кому-то в никуда перевели и сыпят вопросами.
вы меня не поняли, мой торговый счет в порядке, он работает? у меня метатрейдер 5 установлен на телефоне и там все работает.
я говорю что какие то настройки возможно сбились и в связи с этим мт5 не работаете на ноутбуке, просто нет подключения к серверу
Возможна причина действительно в разных провайдерах интернета для телефона и ноутбука. Если на телефоне вы используете интернет от мобильного оператора, то можете попробовать раздать доступ с него на ноутбук, чтобы терминал с ноутбука тоже использовал доступ через мобильного оператора. Если после этого терминал на ноутбуке сможет подсоединиться, то причина не в терминале ноутбука.
Или МТ5 у него - старого билда, или Windows 32 бит ...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
помогите разобраться,
интернет соединение есть, остальные приложения работают, в разделе письма все обновляется, на торговый счет заходит.
не обновляется график уже с июля месяца, не может найти сеть, до июля все прекрасно работало
на телефоне все работает,
уже переустанавливала несколько раз, уже и виндоус обновляла на ноуте, не работает и все