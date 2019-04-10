Помогите разобраться с тестером

Новый комментарий
 

Помогите разобраться с тестером. Время открытия BuyStop 13:30, время срабатывания 14:30, но тестер упорно пишет, что Buy открыт в 13:30. Всё работало и отображалось до этого нормально, месяц я ничего не делал с тестером, сегодня решил поработать и вижу такое. Голову уже сломал, но найти проблему не могу.

 
Evgeniy Lapkin:

Помогите разобраться с тестером. Время открытия BuyStop 13:30, время срабатывания 14:30, но тестер упорно пишет, что Buy открыт в 13:30. Всё работало и отображалось до этого нормально, месяц я ничего не делал с тестером, сегодня решил поработать и вижу такое. Голову уже сломал, но найти проблему не могу.

Это не тестер пишет, а Вы пишете.

 
Andrey Barinov:

Это не тестер пишет, а Вы пишете.

if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY) {ordopentime = PositionGetInteger(POSITION_TIME)} 

Print(ordopentime) выдает 13:30


Плюс сам тестер в операциях выдает:

в 14:46 произошло срабатывание buystop

а в trade все равно 13:30


 
Evgeniy Lapkin:

в 14:46 произошло срабатывание buystop

Это Вы где увидели?

 

в 13:30 выставлен buystop

далее идет modify buystop. по картинке в 14:20


и в 14:45

в 14:52 сработал отложник, в логах 

тестер выдает вот это

как результат это


 
Друзья, помогите. Я так и не могу найти решение.
 
Evgeniy Lapkin:
Друзья, помогите. Я так и не могу найти решение.

Описанная ситуация является багом тестера. Пишите разработчикам.

 
fxsaber:

Описанная ситуация является багом тестера. Пишите разработчикам.

Не подскажите куда именно? 
В "СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ" нет такого пункта о багах. На сайте более ничего не нашел.

 
Evgeniy Lapkin:

Не подскажите куда именно? 
В "СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ" нет такого пункта о багах. На сайте более ничего не нашел.

Считайте, что уже связались с разработчиками.

Разберёмся.

 
Slava:

Считайте, что уже связались с разработчиками.

Разберёмся.

Спасибо.

 
Evgeniy Lapkin:

Помогите разобраться с тестером. Время открытия BuyStop 13:30, время срабатывания 14:30, но тестер упорно пишет, что Buy открыт в 13:30. Всё работало и отображалось до этого нормально, месяц я ничего не делал с тестером, сегодня решил поработать и вижу такое. Голову уже сломал, но найти проблему не могу.

Что не так на представленном скриншоте?

Стрелка на графике неправильно выставлена?

Где тестер пишет, что Buy открыт в 13:30? В строке Order time = 2017.01.02 13:30:40 ?

Почему Вы не прикладываете нормальные логи, а только скриншоты показываете?

12
Новый комментарий