Помогите разобраться с тестером
Помогите разобраться с тестером. Время открытия BuyStop 13:30, время срабатывания 14:30, но тестер упорно пишет, что Buy открыт в 13:30. Всё работало и отображалось до этого нормально, месяц я ничего не делал с тестером, сегодня решил поработать и вижу такое. Голову уже сломал, но найти проблему не могу.
Это не тестер пишет, а Вы пишете.
в 14:46 произошло срабатывание buystop
Это Вы где увидели?
Друзья, помогите. Я так и не могу найти решение.
Описанная ситуация является багом тестера. Пишите разработчикам.
Не подскажите куда именно?
В "СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ" нет такого пункта о багах. На сайте более ничего не нашел.
Считайте, что уже связались с разработчиками.
Разберёмся.
Спасибо.
Что не так на представленном скриншоте?
Стрелка на графике неправильно выставлена?
Где тестер пишет, что Buy открыт в 13:30? В строке Order time = 2017.01.02 13:30:40 ?
Почему Вы не прикладываете нормальные логи, а только скриншоты показываете?
