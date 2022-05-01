Нужно написать работа для мт4

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Добрый день! Вот задался вопросом, как упростить себе жизнь.)



Нужны следующие функции у робота.



Открытие позиции: покупка/продажа
Объем.

5 мин. график.

Далее:

Робот должен ориентироваться на сл. данные.
Индикатор о входе в рынок от -50 пунктов от текущего значения(может быть любое значение и -100 пунктов и тд которое вношу).

Далее, последующие условия входа: 


1) сформированный паттерн PPR(pivot poiintreveslal)

2) следующий бар доходит до 70% от цены предыдущего бара(параметр меняется, может быть 50% и т.п.)

3) открытие сделки.

4) так же должен быть параметр - выше цены бара на 5 пунктов(параметр меняется)

г.ы. рисунки приложил. 
Сколько будет сделать робота на заказ? Спасибо

Файлы:
lk3dy2_g1s_ubj822.png  16 kb
 
Я могу написать такого робота. А не выгодней Вам купить уже готового и имеющего историю?
 
OLEKSANDR ZAKHARCHUK #:
Я могу написать такого робота. А не выгодней Вам купить уже готового и имеющего историю?

А что за работ?

 
Это не реклама! Я своих не продаю) Можете в маркете поискать, там много роботов с хорошей историей!
 
OLEKSANDR ZAKHARCHUK #:
Это не реклама! Я своих не продаю) Можете в маркете поискать, там много роботов с хорошей историей!

Искал и не нашел подходящего(

 
Denis Krivenyuk:

Добрый день! Вот задался вопросом, как упростить себе жизнь.)
Нужны следующие функции у робота.
Открытие позиции: покупка/продажа
Объем.
5 мин. график.
Далее:
Робот должен ориентироваться на сл. данные.
Индикатор о входе в рынок от -50 пунктов от текущего значения(может быть любое значение и -100 пунктов и тд которое вношу).
Далее, последующие условия входа: 
1) сформированный паттерн PPR(pivot poiintreveslal)
2) следующий бар доходит до 70% от цены предыдущего бара(параметр меняется, может быть 50% и т.п.)
3) открытие сделки.
4) так же должен быть параметр - выше цены бара на 5 пунктов(параметр меняется)
г.ы. рисунки приложил. 
Сколько будет сделать робота на заказ? Спасибо

Здравствуйте, Денис! В Вашем описании робота много чего непонятного.

  1. О каком индикаторе может идти речь, если Вы в своей стратегии опираетесь только на паттерн, а на прикрепленном рисунке индикатор отсутствует?
  2. Как понять пункт 2: следующий бар доходит до 70% от цены предыдущего бара? Расшифруйте по-подробнее, т.к. рисунок полностью не отражает Ваш замысел.
  3. Тоже самое касается пункта 4: выше цены бара на 5 пунктов. Как расшифровать этот пункт?

По поводу роботов, которые работают по паттернам, Вам правильно ответили. Поищите здесь на сайте. Есть очень много бесплатных советников (роботов). Для этого нужно в поисковой строке сайта набрать два слова: советник паттерн, затем в меню с левой стороны экрана выбрать CodeBase.

С уважением, Владимир.


 
@Denis Krivenyuk, могу порекомендовать создать заказ с текстом из вашего первого поста в этой теме на Фрилансе. Посмотрите на цены, которые предлагаются в заказах, похожих на ваш, чтобы сориентироваться, какую цену будет разумно указать.
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  • 2022.04.30
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аффтор вам во врилнс
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