Тарифы Срочного и Фондового рынков (НЕ ФОРЕКС) - страница 2
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Не понял, что значит на момент сделки?
На счету 1 000 000 руб.
Открытие считает комиссию, анализируя сколько на счете не "сейчас", а сколько было "вчера"
Прикрепляю скрипт для расчета комиссии по акциям и фьючерсам на MOEX.
Сейчас проверил на акциях и фьючерсах на акции- у меня бьёт идеально с отчетом брокера на реале. В одном месте только округление у брокера срабатывает на 1 коп. не так как у меня - и есть расхождения небольшие. Есть мысли, что округляется у брокера не так, как написано на сайте биржи. Или на сайте биржи опечатка :)
Для расчета под своего брокера исправить строки
По фьючерсу RTS есть нюансы из-за стоимости тика. В онлайн будет вроде всего правильно, на истории будут отклонения. Но точно уже не помню - давно его не торговал, лучше проверить.
Добавлено:
Сбор биржи у всех физ.лиц одинаковый (на сколько я знаю) и в коде он считается - скрипт выводит сумму комиссии брокера и биржи.
Если кому-нибудь нужно в тестере учитывать комиссию, то логика такая:
1) Идет обработка транзакций
2) и в конце теста выводим результат с комиссией
Я даже не помню, сам это всё придумал, или подглядел у кого. Давно это было уже...