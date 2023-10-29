Не проходит оплата сервиса картой - страница 2
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Спасибо, что объяснили... А какие варианты теперь есть? Как оплатить? Никак?
Я думаю надо ждать отмены ограничений или метаквоты что нибудь придумают.
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Вебмани в России тоже прижали, еще до начала всех этих событий у их банка ЦБ забрал лицензию.
Mikhail Zhitnev #:
Интересно, а мгновенный вывод с MQL5.payments на банковские карты РФ работает?
Не работает
Похоже, вывод откладывается на неопределенное время. Будет ли он возможен вообще, вопрос к администрации.
Не работает
Похоже, вывод откладывается на неопределенное время. Будет ли он возможен вообще, вопрос к администрации.
На РГС не выводит. Пробую добавить карту сбербанка, даже не приходит СМС для подтверждения.
P.S. Вывел на Русский Стандарт, которая была уже добавлена
Пробуйте частные банки. Альфа - один из самых надёжных и лояльных из них. Тинькофф - самый популярный у пользователей крипто-обменников и считается самым лояльным к клиентам. Прошедшая здесь информация о проблеме с ним, возможно, просто о частной технической проблеме.
Кстати, карта Тинькофф может быть с бесплатным обслуживанием. Надо просто с умом выбрать ТП через чат приложения.Альфа у меня тоже с бесплатным ТП среднего класса (не бюджетный; до 5 карт). Потому что я клиент с 2000г.
Не получается оплатить сервисы MQL5 визой. Как я теперь оптимизировать советника буду? Может UnionPay работает кто знает ?
Вся информация собирается в основной теме: Как теперь выводить деньги?
Пробовал пополнить через карту КИВИ банка (VISA) платеж не проходит
пробуйте UnionPay и отпишитесь, если получится