Не проходит оплата сервиса картой - страница 2

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Sergey77777 #:
Спасибо, что объяснили... А какие варианты теперь есть? Как оплатить? Никак?

Я думаю надо ждать отмены ограничений или метаквоты что нибудь придумают. 

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Вебмани в России тоже прижали, еще до начала всех этих событий у их банка ЦБ забрал лицензию.

 

Mikhail Zhitnev #:

Интересно, а мгновенный вывод с MQL5.payments  на банковские карты РФ работает?

Не работает

Похоже, вывод откладывается на неопределенное время. Будет ли он возможен вообще, вопрос к администрации.

 
Andrey Kaunov #:

Не работает

Похоже, вывод откладывается на неопределенное время. Будет ли он возможен вообще, вопрос к администрации.

Только что успешно вывел на Альфа-банк
 

На РГС не выводит. Пробую добавить карту сбербанка, даже не приходит СМС для подтверждения.

P.S. Вывел на Русский Стандарт, которая была уже добавлена

 

Пробуйте частные банки. Альфа - один из самых надёжных и лояльных из них. Тинькофф - самый популярный у пользователей крипто-обменников и считается самым лояльным к клиентам. Прошедшая здесь информация о проблеме с ним, возможно, просто о частной технической проблеме.

Кстати, карта Тинькофф может быть с бесплатным обслуживанием. Надо просто с умом выбрать ТП через чат приложения.

Альфа у меня тоже с бесплатным ТП среднего класса (не бюджетный; до 5 карт). Потому что я клиент с 2000г.
 
Если у кого-нибудь получится оплатить сервисы MQL из России каким-то способом - напишите, пожалуйста....
 
Не получается оплатить сервисы MQL5 визой. Как я теперь оптимизировать советника буду? Может UnionPay работает кто знает ?
 
Alexey Kravchenko #:
Не получается оплатить сервисы MQL5 визой. Как я теперь оптимизировать советника буду? Может UnionPay работает кто знает ?

Вся информация собирается в основной теме: Как теперь выводить деньги? 

Как теперь выводить деньги?
Как теперь выводить деньги?
  • 2022.03.06
  • www.mql5.com
По прогнозам Альфа-банка через три дня карты Visa и Mastercard перестанут работать за рубежом. На одну из своих карт я уже не смог вывести деньги...
 
Пробовал пополнить через карту КИВИ банка (VISA) платеж не проходит
 
Sergei Rashchubkin #:
Пробовал пополнить через карту КИВИ банка (VISA) платеж не проходит

пробуйте UnionPay и отпишитесь, если получится

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