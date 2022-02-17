Счётчик частичных закрытий ордера - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В mt4 нет частичного закрытия...
Есть частичное закрытие в MT4.
проще всего хранить инфу об ордере параллельно в советнике, а не восстанавливать цепочку по тикетам
при открытии ордера в пару к нему можно в глобальные переменные занести инфу, а при частичном закрытии новый ордер просто унаследует инфу уже в свои глоб переменные и о количестве частичных закрытий в том числе (детектить ордер который должен унаследовать можно по времени открытия ордера, оно при частичном закрытии не меняется, ну это как вариант)
проще всего хранить инфу об ордере параллельно в советнике, а не восстанавливать цепочку по тикетам
при открытии ордера в пару к нему можно в глобальные переменные занести инфу, а при частичном закрытии новый ордер просто унаследует инфу уже в свои глоб переменные и о количестве частичных закрытий в том числе (детектить ордер который должен унаследовать можно по времени открытия ордера, оно при частичном закрытии не меняется, ну это как вариант)
Смотря сколько ;)
кто чистить глобалки будет, когда ордера уже нет и не будет больше?
а переменных становилось все больше и больше....вообще не вариант
Смотря сколько ;)
кто чистить глобалки будет, когда ордера уже нет и не будет больше?
а переменных становилось все больше и больше....вообще не вариант
Глобальные переменные это больше мусора чем требуемого итога.
Рассчитывал применить в стиле обработки ордеров в цикле,
например как работает счётчик открытых ордеров по типу.
Для меня вообще остаётся загадкой уже несколько лет, зачем использовать частичное закрытие в системе, если система изначально построена на таком закрытии.
Ведь в разы проще открыть 2, 3, 5, 145 позиций и ними управлять отдельно. И программно проще, и вручную
Для меня вообще остаётся загадкой уже несколько лет, зачем использовать частичное закрытие в системе, если система изначально построена на таком закрытии.
Ведь в разы проще открыть 2, 3, 5, 145 позиций и ними управлять отдельно. И программно проще, и вручную
долго. пока открываешь 20 мелких ордеров цена ускочит.
долго. пока открываешь 20 мелких ордеров цена ускочит.
они открываются - почти одновременно
они открываются - почти одновременно
они открываются - почти одновременно
просто вы не попадаете в торговые моменты :-) а подарки DC забирает вообще без задержек и проблем