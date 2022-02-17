Счётчик частичных закрытий ордера - страница 2

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Yevhenii Levchenko #:
В mt4 нет частичного закрытия... 

Есть частичное закрытие в MT4.

 

проще всего хранить инфу об ордере параллельно в советнике, а не восстанавливать цепочку по тикетам

при открытии ордера в пару к нему можно в глобальные переменные занести инфу, а при частичном закрытии новый ордер просто унаследует инфу уже в свои глоб переменные и о количестве частичных закрытий в том числе (детектить ордер который должен унаследовать можно  по времени открытия ордера, оно при частичном закрытии не меняется, ну это как вариант)

GlobalVariableSet(Symbol()+"_Ticket_"+Magik,ticket);
GlobalVariableSet(Symbol()+"_SL_"+Magik,SL);
GlobalVariableSet(Symbol()+"_Lot_"+Magik,OrderLots());
GlobalVariableSet(Symbol()+"_Time_"+Magik,OrderOpenTime());
 
Aleksey Semenov #:

проще всего хранить инфу об ордере параллельно в советнике, а не восстанавливать цепочку по тикетам

при открытии ордера в пару к нему можно в глобальные переменные занести инфу, а при частичном закрытии новый ордер просто унаследует инфу уже в свои глоб переменные и о количестве частичных закрытий в том числе (детектить ордер который должен унаследовать можно  по времени открытия ордера, оно при частичном закрытии не меняется, ну это как вариант)

Смотря сколько ;)

кто чистить глобалки будет, когда ордера уже нет и не будет больше?

а переменных становилось все больше и больше....

вообще не вариант
 
Renat Akhtyamov #:

Смотря сколько ;)

кто чистить глобалки будет, когда ордера уже нет и не будет больше?

а переменных становилось все больше и больше....

вообще не вариант
при наследовании удалять не вариант? или при отсутствии ордера (пробить по времени открытия ордера и удалить)
 

Глобальные переменные это больше мусора чем требуемого итога.

Рассчитывал применить в стиле обработки ордеров в цикле,
например как работает счётчик открытых ордеров по типу.

 

Для меня вообще остаётся загадкой уже несколько лет, зачем использовать частичное закрытие в системе, если система изначально построена на таком закрытии.

Ведь в разы проще открыть 2, 3, 5, 145 позиций и ними управлять отдельно. И программно проще, и вручную

 
Vitaly Muzichenko #:

Для меня вообще остаётся загадкой уже несколько лет, зачем использовать частичное закрытие в системе, если система изначально построена на таком закрытии.

Ведь в разы проще открыть 2, 3, 5, 145 позиций и ними управлять отдельно. И программно проще, и вручную

долго. пока открываешь 20 мелких ордеров цена ускочит. 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

долго. пока открываешь 20 мелких ордеров цена ускочит. 

они открываются - почти одновременно

Снимок экрана 2022-02-17 135824  Снимок экрана 2022-02-17 135930

 
137 Matrix #:

они открываются - почти одновременно

 

а если ещё и асинхронное открытие задействовать то вообще ухх, жаль тут про мт4 где 300мс это ещё отличное время исполнения
 
137 Matrix #:

они открываются - почти одновременно

 

просто вы не попадаете в торговые моменты :-) а подарки DC забирает вообще без задержек и проблем

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