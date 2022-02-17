Счётчик частичных закрытий ордера
Попробуйте через
Как это применить в мт4 ?
Через поле комментария. В нем будет ссылка на ордер, объем которого был отщипнут от текущего рабочего ордера. Вот пример ордера после частичного закрытия:
По этому тикету (после from #) в истории счета нужно найти ордер 626283964. К примеру, он будет таким:
А дальше начинается самое интересное. Нужно продолжить поиск в истории счета, чтобы найти ссылки на ордер 626283964. Действительно, имеется такая ссылка:
Повторяется такой же поиск, но уже для тикета 626283940. Если нет больше таких ордеров, то поиск окончен.
Также еще можно ориентироваться на одинаковое время открытия ордеров. Это поможет остановить поиск, не доходя до самого начала истории счета.
Через поле комментария. В нем будет ссылка на ордер, объем которого был отщипнут от текущего рабочего ордера.
Но как посчитать сколько было частичных закрытий у начального ордера?
Если например взять переменную типа:
int res=0;
void start()
{
if(было закрытие) res++;
}
то после перезагрузки терминала счётчик будет =0
Но как посчитать сколько было частичных закрытий у начального ордера?
Если например взять переменную типа:
int res=0;
void start()
{
if(было закрытие) res++;
}
то после перезагрузки терминала счётчик будет =0
в комментарии указывается тикет частично закрытого ордера
анализируйте комментарий и все будет
Но как посчитать сколько было частичных закрытий у начального ордера?
Если например взять переменную типа:
int res=0;
void start()
{
if(было закрытие) res++;
}
то после перезагрузки терминала счётчик будет =0
При загрузке советника нужно однократно выполнить действия по подготовке всех необходимых данных. Потом только обновление и поддержка.
Это делается либо в OnInit, либо в OnTick. В OnTick для однократности делается так:
void OnTick() { static bool bIsFirst = true; if (bIsFirst) { CountOrders(); // Это собственная функция расчета ордеров, закрытых частично bIsFirst = false; } }
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Возможно ли подсчитать сколько было частичных закрытий у ордера?
Например есть ордер 0.1 лотом и тикетом #1,
закрыли часть лота, осталось 0.07 лота и тикет стал #2
далее закрыли ещё часть лота, осталось 0.03 лота и тикет стал #3
Как узнать что у ордера было 3 частичных закрытия?