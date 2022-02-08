Функция FileOpen не работает с таким расширением, как *.js
Добрый день! У меня есть файл Orders.js в который я хочу внести данные по открытым ордерам. Но для начала нужно файл прочитать, чтобы вставить JSON-массив в нужное место. Проблема в том, что стандартным способом через FileOpen MQL4 почему-то не хочет читать этот файл. Видимо из-за безопасности так. Может можно какой-то флаг прописать, который позволит читать этот файл?
p.s. когда переименовываю в txt-файл, открывает без проблем.
Если коротко, то код такой:
Блокнотом этот файл читается?
Да.
В этой же папке делаю копию js-скрипта, переименовываю в Orders.txt, снова вызываю функцию readFile("Orders.txt") и всё нормально срабатывает.
У вас слишком мало флагов в строке
int fh = FileOpen(fileName, FILE_READ);Добавьте FILE_TXT и может ещё какие-то, а имя файла оставьте с расширением .js, может и получится.
У вас слишком мало флагов в строкеДобавьте FILE_TXT и может ещё какие-то, а имя файла оставьте с расширением .js, может и получится.
Пробовал. Если не сложно, перед тем как написать, попробуйте у себя такое реализовать. Если получится, то скиньте код или подсказку, каким образом у вас это получилось сделать.
Пробовал. Если не сложно, перед тем как написать, попробуйте у себя такое реализовать. Если получится, то скиньте код или подсказку, каким образом у вас это получилось сделать.
Вы мне предлагаете сначала разобраться как создать такой файл, потом его создать и попробовать его прочесть?
Добрый день! У меня есть файл Orders.js в который я хочу внести данные по открытым ордерам. Но для начала нужно файл прочитать, чтобы вставить JSON-массив в нужное место. Проблема в том, что стандартным способом через FileOpen MQL4 почему-то не хочет читать этот файл. Даже проверку FileIsExist() не проходит. Видимо из-за безопасности так. Может можно какой-то флаг прописать, который позволит читать этот файл?
p.s. когда переименовываю в txt-файл, открывает без проблем.
Вам такой файл нужно запустить ?
Дело в том, что я в первом сообщении скинул код и описал задачу, с которой не могу справиться. Код небольшой, это не целая программа, в которую нужно вникать. Вам всего лишь нужно создать у себя вручную js-файл с любым текстом внутри и попробовать его прочитать в текстовую переменную. Код уже есть, он работает для обычных текстовых файлов. Просто подкорректировать для чтения js-файлов.
Пока писал, возникла такая идея: попробовать переименовать файл в Orders.txt, считать его в строковую переменную, сделать там необходимую замену текста, перезаписать содержимое Orders.txt файла и переименовать обратно в файл Orders.js.
Вечером попробую, отпишусь.
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Добрый день! У меня есть файл Orders.js в который я хочу внести данные по открытым ордерам. Но для начала нужно файл прочитать в текстовую переменную, чтобы вставить JSON-массив в нужное место и перезаписать файл. Проблема в том, что стандартным способом через FileOpen MQL4 почему-то не хочет читать этот файл. Даже проверку FileIsExist() не проходит. Видимо из-за безопасности так. Может можно какой-то флаг прописать, который позволит читать этот файл?
p.s. когда переименовываю в txt-файл, открывает без проблем.