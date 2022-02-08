Функция FileOpen не работает с таким расширением, как *.js - страница 2
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Вы мне предлагаете сначала разобраться как создать такой файл, потом его создать и попробовать его прочесть?
Файл уже создан вручную. Нужно прочитать его содержимое и заменить (переписать содержимое файла).
Не запустить, а прочитать содержимое файла в текстовую переменную.
тут есть пример https://www.mql5.com/ru/docs/files/fileopen он создаёт fractals.txt и fractals.csv
тут есть пример https://www.mql5.com/ru/docs/files/fileopen он создаёт fractals.txt и fractals.csv
Не понимаю, чем создание файла txt и csv поможет при чтении js-файла?
Не понимаю, чем создание файла txt и csv поможет при чтении js-файла?
а если б, я знал. - у вас же в шапке есть слово
FileOpen
вот и я, о том-же.
Добрый день! У меня есть файл Orders.js в который я хочу внести данные по открытым ордерам. Но для начала нужно файл прочитать в текстовую переменную, чтобы вставить JSON-массив в нужное место и перезаписать файл. Проблема в том, что стандартным способом через FileOpen MQL4 почему-то не хочет читать этот файл. Даже проверку FileIsExist() не проходит. Видимо из-за безопасности так. Может можно какой-то флаг прописать, который позволит читать этот файл?
p.s. когда переименовываю в txt-файл, открывает без проблем.
Это Вы в текст программы на JavaScript данные из MQL4 отправляете?
Ну ну ...
JS файлы, как и COM/DLL/EXE, считаются опасными и недоступны для работы в защищенной песочнице MQL5 окружения.
Классный ответ )