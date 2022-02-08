Функция FileOpen не работает с таким расширением, как *.js - страница 2

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Alexey Viktorov #:

Вы мне предлагаете сначала разобраться как создать такой файл, потом его создать и попробовать его прочесть?

Файл уже создан вручную. Нужно прочитать его содержимое и заменить (переписать содержимое файла).

[Удален]  
Elferboy #:

Не запустить, а прочитать содержимое файла в текстовую переменную.

тут есть пример https://www.mql5.com/ru/docs/files/fileopen  он создаёт fractals.txt и fractals.csv

Снимок экрана 2022-02-07 162544

Файлы:
FileOpen.mq5  5 kb
 
137 Matrix #:

тут есть пример https://www.mql5.com/ru/docs/files/fileopen  он создаёт fractals.txt и fractals.csv


Не понимаю, чем создание файла txt и csv поможет при чтении js-файла?

[Удален]  
Elferboy #:

Не понимаю, чем создание файла txt и csv поможет при чтении js-файла?

а если б, я знал. - у вас же в шапке есть слово 

FileOpen

вот и я, о том-же.

 
Программное переименовывание тоже не работает.  
 
JS файлы, как и COM/DLL/EXE, считаются опасными и недоступны для работы в защищенной песочнице MQL5 окружения.
 
Elferboy:

Добрый день! У меня есть файл Orders.js в который я хочу внести данные по открытым ордерам. Но для начала нужно файл прочитать в текстовую переменную, чтобы вставить JSON-массив в нужное место и перезаписать файл. Проблема в том, что стандартным способом через FileOpen MQL4 почему-то не хочет читать этот файл. Даже проверку FileIsExist() не проходит. Видимо из-за безопасности так. Может можно какой-то флаг прописать, который позволит читать этот файл?

p.s. когда переименовываю в txt-файл, открывает без проблем.

Это Вы в текст программы на JavaScript данные из MQL4 отправляете? 

Ну ну ... 

 
MetaQuotes #:
JS файлы, как и COM/DLL/EXE, считаются опасными и недоступны для работы в защищенной песочнице MQL5 окружения.

Классный ответ ) 

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