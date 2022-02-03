Проблема с активацией советника - страница 2
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Значит, дело не в настройках Internet Explorer, а в какой-то защите, которую установил VPS провайдер на сервер например ...
Спросите провайдера ...
Потому что у меня простые настройки Internet Explorer (IE), в надежных сайтах (настройки IE) - пусто, конфигурация такая же (2012 R2),
и я прямо сейчас установил бесплатный продукт без проблем (на МТ4 и на МТ5).
Наверное, у вас какую-то защиту установил провайдер VPS, или брокируется само VPS для Mаркета (насколько я знаю - тут объясняли, что какие-то VPS провайдеры заблокированы для Маркета вместе со своими подсетями).
Вы спросите провайдера.
Попробовал сейчас на другом VPS (идентичный этому) - тоже без проблем активируется и скачивается все. Мне кажется проблема в Internet Explorer.. Потому что именно с этого браузера я не могу войти в свой аккаунт MQL
Попробовал сейчас на другом VPS (идентичный этому) - тоже без проблем активируется и скачивается все. Мне кажется проблема в Internet Explorer.. Потому что именно с этого браузера я не могу войти в свой аккаунт MQL
Помню, у меня давно как-то была аналогичная проблема, и я в Надежные Сайты (настройки IE) вносил много сайтов, вкл форум и так далее ...
И это помогло.
А еще раньще (на другом VPS и на домашнем компьютере) - пришлось узнать о том, что такое DEP :)
пост #41
Значит, дело не в настройках Internet Explorer, а в какой-то защите, которую установил VPS провайдер на сервер например ...
Спросите провайдера ...
Потому что у меня простые настройки Internet Explorer (IE), в надежных сайтах (настройки IE) - пусто, конфигурация такая же (2012 R2),
и я прямо сейчас установил бесплатный продукт без проблем (на МТ4 и на МТ5).
Наверное, у вас какую-то защиту установил провайдер VPS, или брокируется само VPS для Mаркета (насколько я знаю - тут объясняли, что какие-то VPS провайдеры заблокированы для Маркета вместе со своими подсетями).
Вы спросите провайдера.
Так. а у меня эти параметры иначе выглядят и ползунок не двигается не смотря на галочку внизу... может быть в этом и есть вся проблема? что делать?
есть VDS (целые хостинги/сети) физически заблокированные в MQ.
Терминалы там работают, обновляются через DC, но сервисы MQ там недоступны. Ни маркет, ни сигналы с любой стороны.
подумайте как провериться на подобный случай.
Так. а у меня эти параметры иначе выглядят и ползунок не двигается не смотря на галочку внизу... может быть в этом и есть вся проблема? что делать?
введите mql5 портал в Trusted Sites (так как у вас на картинке написано, что эта высокая зона для всех сайтов, кроме тех, которые обозначены в Trusted Sites и в Запрещенных сайтах - а там можно вносить сайты самим),
или посмотрите какие настройки IE на других ваших VPS'ах (я так понял, что он у вас не лдин VPS), и сделайте так же ..
403 (если это про web) - это, по идее, не сетевая блокировка, а ответ самого web-сервера (или прокси) о том, что к запрошенному ресурсу доступ запрещён.
Т.е., это не файрвол/фильтр пакетов, но, возможно, инспекция трафика.