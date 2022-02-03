Проблема с активацией советника

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Всем привет. 

Не удается использовать активацию советника. Пробовал на тех что уже сняли с витрин и на тех что еще есть на витринах. Как вылечить?


 
Ошибка 403 означает, что нет доступа в интернет, чтобы что-то загрузить с Маркета, то есть - что-то блокирует.
вот пост с объяснением возможных причин:  
Не отображается маркет.
Не отображается маркет.
  • 2019.07.18
  • www.mql5.com
День добрый ! В самом торговом терминале mt5 не отображается маркет. Платформа подключена , чат есть . Но на закладки маркет чистый без приложений...
 
Sergey Golubev #:
Ошибка 403 означает, что нет доступа в интернет, чтобы что-то загрузить с Маркета, то есть - что-то блокирует.
вот пост с объяснением возможных причин:  

спасибо, но не помогло. Версию браузера проверил. С браузера захожу на сайт MQL - все работает - видимо IP не заблокирован. В терминале сообщения отправляются и принимаются. Брендмауэр отрубил. сигналы и продукты с терминала все вижу. Что еще можно попробовать сделать?

 
Marat Bayburin #:

спасибо, но не помогло. Версию браузера проверил. С браузера захожу на сайт MQL - все работает - видимо IP не заблокирован. В терминале сообщения отправляются и принимаются. Брендмауэр отрубил. сигналы и продукты с терминала все вижу. Что еще можно попробовать сделать?

версия (билд) терминала и на какой винде (ос) сидите
 
Sergey Golubev #:
Ошибка 403 означает, что нет доступа в интернет, чтобы что-то загрузить с Маркета, то есть - что-то блокирует.
вот пост с объяснением возможных причин:  

Заметил что на сайт MQL с internet explorer вбиваю свой логин и пароль - зайти не удается. 

Через обычный хром - заходит без проблем. 


Обновил  internet explorer  - проблема 403 так же осталась


 
Aleksey Semenov #:
версия (билд) терминала и на какой винде (ос) сидите

Терминал Вроде последний. В винде проблемы быть не должно, остальные 3 vps аналогичные этому работают отлично


 
Sergey Golubev #:
Ошибка 403 означает, что нет доступа в интернет, чтобы что-то загрузить с Маркета, то есть - что-то блокирует.
вот пост с объяснением возможных причин:  

с CodeBase индикаторы и советники скачиваются. если это важно

 

 
Marat Bayburin #:

спасибо, но не помогло. Версию браузера проверил. С браузера захожу на сайт MQL - все работает - видимо IP не заблокирован. В терминале сообщения отправляются и принимаются. Брендмауэр отрубил. сигналы и продукты с терминала все вижу. Что еще можно попробовать сделать?

Можете прямо с Метатрейдера в чате что-то написать?
Хотя бы открыть там сообщения, как тут например?



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Потому что ошибка 403 - это блокируется интернет ... или на сервере, где эти VPS'ы - стоит еще своя какая-то защита ...
или этот VPS провайдер заблокирован для Маркета ...

 
Sergey Golubev #:

Можете прямо с Метатрейдера в чате что-то написать?
Хотя бы открыть там сообщения, как тут например?



---------------- 

Потому что ошибка 403 - это блокируется интернет ... или на сервере, где эти VPS'ы - стоит еще своя какая-то защита ...
или этот VPS провайдер заблокирован для Маркета ...

Да. сообщения отправляются, доходят, принимаются прям с терминала. 

Ранее на этом vps все отлично работало и активировалось. Года два уже с ним. 

 

Пользуюсь несколькими VPS от этого провайдера. На остальных все работает. советники активируются.

Видимо придется сбрасывать VPS .Жаль активации других советников. 

 
Marat Bayburin #:

Да. сообщения отправляются, доходят, принимаются прям с терминала. 

Ранее на этом vps все отлично работало и активировалось. Года два уже с ним. 

Значит, дело не в настройках Internet Explorer, а в какой-то защите, которую установил VPS провайдер на сервер например ...
Спросите провайдера ...

Потому что у меня простые настройки Internet Explorer (IE), в надежных сайтах (настройки IE) - пусто, конфигурация такая же (2012 R2),
и я прямо сейчас установил бесплатный продукт без проблем (на МТ4 и на МТ5).

Наверное, у вас какую-то защиту установил провайдер VPS, или брокируется само VPS для Mаркета (насколько я знаю - тут объясняли, что какие-то VPS провайдеры заблокированы для Маркета вместе со своими подсетями).

Вы спросите провайдера.

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