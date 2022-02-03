Проблема с активацией советника
вот пост с объяснением возможных причин: #8
- 2019.07.18
- www.mql5.com
Ошибка 403 означает, что нет доступа в интернет, чтобы что-то загрузить с Маркета, то есть - что-то блокирует.
вот пост с объяснением возможных причин: #8
спасибо, но не помогло. Версию браузера проверил. С браузера захожу на сайт MQL - все работает - видимо IP не заблокирован. В терминале сообщения отправляются и принимаются. Брендмауэр отрубил. сигналы и продукты с терминала все вижу. Что еще можно попробовать сделать?
спасибо, но не помогло. Версию браузера проверил. С браузера захожу на сайт MQL - все работает - видимо IP не заблокирован. В терминале сообщения отправляются и принимаются. Брендмауэр отрубил. сигналы и продукты с терминала все вижу. Что еще можно попробовать сделать?
Ошибка 403 означает, что нет доступа в интернет, чтобы что-то загрузить с Маркета, то есть - что-то блокирует.
вот пост с объяснением возможных причин: #8
Заметил что на сайт MQL с internet explorer вбиваю свой логин и пароль - зайти не удается.
Через обычный хром - заходит без проблем.
Обновил internet explorer - проблема 403 так же осталась
спасибо, но не помогло. Версию браузера проверил. С браузера захожу на сайт MQL - все работает - видимо IP не заблокирован. В терминале сообщения отправляются и принимаются. Брендмауэр отрубил. сигналы и продукты с терминала все вижу. Что еще можно попробовать сделать?
Можете прямо с Метатрейдера в чате что-то написать?
Хотя бы открыть там сообщения, как тут например?
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Потому что ошибка 403 - это блокируется интернет ... или на сервере, где эти VPS'ы - стоит еще своя какая-то защита ...
или этот VPS провайдер заблокирован для Маркета ...
Можете прямо с Метатрейдера в чате что-то написать?
Хотя бы открыть там сообщения, как тут например?
----------------
Потому что ошибка 403 - это блокируется интернет ... или на сервере, где эти VPS'ы - стоит еще своя какая-то защита ...
или этот VPS провайдер заблокирован для Маркета ...
Да. сообщения отправляются, доходят, принимаются прям с терминала.
Ранее на этом vps все отлично работало и активировалось. Года два уже с ним.
Пользуюсь несколькими VPS от этого провайдера. На остальных все работает. советники активируются.
Видимо придется сбрасывать VPS .Жаль активации других советников.
Да. сообщения отправляются, доходят, принимаются прям с терминала.
Ранее на этом vps все отлично работало и активировалось. Года два уже с ним.
Значит, дело не в настройках Internet Explorer, а в какой-то защите, которую установил VPS провайдер на сервер например ...
Спросите провайдера ...
Потому что у меня простые настройки Internet Explorer (IE), в надежных сайтах (настройки IE) - пусто, конфигурация такая же (2012 R2),
и я прямо сейчас установил бесплатный продукт без проблем (на МТ4 и на МТ5).
Наверное, у вас какую-то защиту установил провайдер VPS, или брокируется само VPS для Mаркета (насколько я знаю - тут объясняли, что какие-то VPS провайдеры заблокированы для Маркета вместе со своими подсетями).
Вы спросите провайдера.
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Всем привет.
Не удается использовать активацию советника. Пробовал на тех что уже сняли с витрин и на тех что еще есть на витринах. Как вылечить?